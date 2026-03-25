Agencias

Alemana Isar Aerospace cancela el lanzamiento de un cohete con satélites desde Noruega

Guardar

Berlín, 25 mar (EFE).- La empresa alemana Isar Aerospace tuvo que cancelar este miércoles el lanzamiento de un cohete cargado con cinco satélites desde la isla de Andøya, en Noruega.

Según informó la agencia noruega 'NTB', el lanzamiento de un cohete modelo Spectrum, de 28 metros de largo, tuvo que ser abortado por completo hoy tras haberse pospuesto desde las 20:06 GMT a las 20:21 GMT "porque un barco se acercó demasiado", lo que llevó a que perdiera su ventana para ser lanzado al espacio.

La retransmisión del lanzamiento, mostrada en la cuenta de YouTube de Isar Aerospace y que tenía lugar desde la base espacial de Andøya, permitió ver cómo hubo una cuenta regresiva que fue abortada en el último momento.

Según recordó 'NTB', el lanzamiento ya fue pospuesto recientemente en dos ocasiones por el mal tiempo.

En días pasados, otro cohete Spectrum, de Isar Aerospace, fue lanzado durante 30 segundos antes de explotar y caer en el océano, aunque "el lanzamiento fue descrito como un éxito" porque permitió recoger datos importantes, según 'NTB'. EFE

Últimas Noticias

Bolsa de México sube 3,67 % en jornada mundial de ganancias y llega a 68.187,6 unidades

Infobae

El Constitucional de Kosovo rechaza la disolución del Parlamento decretada por la presidenta Osmani

El Constitucional de Kosovo rechaza la disolución del Parlamento decretada por la presidenta Osmani

Kuwait detiene a otros seis presuntos integrantes de Hezbolá que planeaban atentar en su territorio

Seis sujetos, incluido un extranjero, han sido capturados bajo sospecha de integración en el grupo chií libanés y de participar en un esquema para asesinar influyentes figuras estatales, según informó el Ministerio del Interior de Kuwait

Kuwait detiene a otros seis presuntos integrantes de Hezbolá que planeaban atentar en su territorio

Convocan boicot económico y marcha a favor de migrantes el primero de mayo en Los Ángeles

Infobae

Canadá quiere reducir las tensiones en Oriente Medio y asegurar el flujo comercial

Infobae