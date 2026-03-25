Alemana Isar Aerospace cancela el lanzamiento de un cohete con satélites desde Noruega

Berlín, 25 mar (EFE).- La empresa alemana Isar Aerospace tuvo que cancelar este miércoles el lanzamiento de un cohete cargado con cinco satélites desde la isla de Andøya, en Noruega.

Según informó la agencia noruega 'NTB', el lanzamiento de un cohete modelo Spectrum, de 28 metros de largo, tuvo que ser abortado por completo hoy tras haberse pospuesto desde las 20:06 GMT a las 20:21 GMT "porque un barco se acercó demasiado", lo que llevó a que perdiera su ventana para ser lanzado al espacio.

La retransmisión del lanzamiento, mostrada en la cuenta de YouTube de Isar Aerospace y que tenía lugar desde la base espacial de Andøya, permitió ver cómo hubo una cuenta regresiva que fue abortada en el último momento.

Según recordó 'NTB', el lanzamiento ya fue pospuesto recientemente en dos ocasiones por el mal tiempo.

En días pasados, otro cohete Spectrum, de Isar Aerospace, fue lanzado durante 30 segundos antes de explotar y caer en el océano, aunque "el lanzamiento fue descrito como un éxito" porque permitió recoger datos importantes, según 'NTB'. EFE