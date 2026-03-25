Pau Quesada: "Hay una distancia que hay que aceptar"

El entrenador del Real Madrid femenino, Pau Quesada, destacó la distancia evidente que separa actualmente a su equipo del FC Barcelona tras el resultado de 2-6 registrado en la ida de los cuartos de final de la Champions femenina. El técnico admitió que el conjunto merengue se vio afectado mentalmente después de encajar el primer gol, una circunstancia que condicionó negativamente la actuación del equipo y causó un resultado que dista mucho de lo esperado por la afición. Según publicó Europa Press, Quesada asumió la necesidad de aceptar la diferencia de nivel mostrada durante el encuentro y enfatizó la importancia de responder con trabajo para revertir la situación de cara a los próximos compromisos.

Durante la rueda de prensa tras el partido, el medio Europa Press consignó que Quesada pidió disculpas a los seguidores blancos por la imagen proyectada en el terreno de juego y por no haberse aproximado a la versión de equipo que el Real Madrid aspira a ser. El entrenador reconoció que el equipo quedó "muy lejos" del rendimiento proyectado y describió la derrota como un ejemplo del Real Madrid del que querían distanciarse.

El entrenador explicó que, a pesar de que el planteamiento inicial contemplaba ejercer una presión intensa desde el inicio, el ánimo del equipo se desmoronó después de recibir el primer gol. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, Quesada expresó: “Mi mayor enfado es por haber dejado de creer en lo que veníamos haciendo por recibir un gol. Ante estos rivales puedes recibir un gol, pero no venirte abajo. Esa es la diferencia entre nosotros y los equipos que luchan por ganar la Champions”.

El medio Europa Press informó que Quesada señaló la importancia de mantenerse firmes mentalmente durante los encuentros de alta exigencia, en particular frente a rivales de la talla del FC Barcelona, y reiteró que el equipo perdió el control tras el primer tanto. Señaló que resulta fundamental analizar el partido, aprender de los errores y evitar desfallecer frente a la adversidad para aspirar a mejores resultados en partidos decisivos.

En cuanto al desarrollo del encuentro, según relató Europa Press, Quesada subrayó que, pese a haberse reincorporado temporalmente a la eliminatoria con el gol que puso el marcador 1-2, el equipo volvió a perder estabilidad tras una acción a balón parado que aumentó la distancia en el marcador. Para el técnico, la capacidad de reacción es clave cuando se presentan escenarios adversos y reiteró que el Real Madrid necesita “cambiar de marcha” para poder competir eficazmente en este tipo de duelos.

Durante sus declaraciones, consignadas por Europa Press, Quesada también se refirió al aporte individual de Linda Caicedo, goleadora del equipo en este partido. El técnico remarcó la importancia de jugadoras que marcan la diferencia y destacó que la intención del club radica en construir un equipo que cuente con futbolistas de ese perfil. Señaló además que Caicedo está firmando una buena temporada y se encuentra entre las mejores del mundo en su posición.

Quesada cerró su intervención, conforme reportó Europa Press, recalcando que el equipo cuenta con una nueva oportunidad el próximo domingo para mejorar la imagen y cambiar el ánimo después del revés ante el FC Barcelona. El objetivo inmediato, según indicó, es recuperar la confianza del grupo y de la afición, reforzando el convencimiento en el propio trabajo para afrontar el siguiente reto competitivo.