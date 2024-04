Israel tiene que tomar una decisión: Rafah o Riad

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. REUTERS/Ronen Zvulun//Foto de archivo

La diplomacia estadounidense para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y forjar una nueva relación con Arabia Saudita ha estado convergiendo en las últimas semanas en una única elección gigante para Israel y el Primer Ministro Benjamín Netanyahu: ¿Qué quieren más: Rafah o Riad?

¿Quiere montar una invasión a gran escala de Rafah para tratar de acabar con Hamás (si es que eso es posible) sin ofrecer ninguna estrategia de salida israelí de Gaza ni ningún horizonte político para una solución de dos Estados con palestinos no liderados por Hamás? ? Si se sigue este camino, sólo se agravará el aislamiento global de Israel y se forzará una ruptura real con la administración Biden.

¿O quiere la normalización con Arabia Saudita, una fuerza árabe de mantenimiento de la paz para Gaza y una alianza de seguridad encabezada por Estados Unidos contra Irán? Esto tendría un precio diferente: el compromiso de su gobierno de trabajar por un Estado palestino con una Autoridad Palestina reformada, pero con el beneficio de incorporar a Israel en la coalición de defensa entre Estados Unidos, árabe e israelí más amplia que el Estado judío haya disfrutado jamás y la El mayor puente que jamás se haya ofrecido a Israel hacia el resto del mundo musulmán, al tiempo que crea al menos cierta esperanza de que el conflicto con los palestinos no será una “guerra eterna”.

Esta es una de las decisiones más fatídicas que jamás haya tenido que tomar Israel. Y lo que encuentro inquietante y deprimente a la vez es que hoy en día no hay ningún líder israelí importante en la coalición gobernante, la oposición o el ejército que ayude constantemente a los israelíes a comprender esa elección (un paria global o un socio en Medio Oriente) o que explique por qué debería hacerlo. elige el segundo.

Aprecio lo traumatizados que están los israelíes por los crueles asesinatos, violaciones y secuestros de Hamás del 7 de octubre. No me sorprende que mucha gente allí sólo quiera venganza, y sus corazones se hayan endurecido hasta tal punto que no pueden ver ni importarles. sobre todos los civiles, incluidos miles de niños, que han sido asesinados en Gaza mientras Israel avanzaba para intentar eliminar a Hamás. Todo esto se ha visto agravado aún más por la negativa de Hamás a liberar a los rehenes restantes.

Pero la venganza no es una estrategia. Es pura locura que Israel lleve ya más de seis meses en esta guerra y que los dirigentes militares israelíes (y prácticamente toda la clase política) hayan permitido a Netanyahu seguir buscando una “victoria total” allí, incluyendo probablemente pronto una profunda inmersión en Rafah. sin ningún plan de salida ni socio árabe preparado para intervenir una vez que termine la guerra. Si Israel termina con una ocupación indefinida tanto de Gaza como de Cisjordania, sería una sobretensión militar, económica y moral tóxica que haría las delicias del enemigo más peligroso de Israel, Irán, y repelería a todos sus aliados en Occidente y el mundo árabe.

Al principio de la guerra, los líderes militares y políticos israelíes dirían que los líderes árabes moderados querían que Israel acabara con Hamás, una rama de la Hermandad Musulmana que es detestada por todos los monarcas árabes. Claro, les hubiera gustado que Hamás desapareciera, si se hubiera podido hacer en unas pocas semanas con pocas víctimas civiles.

Milicianos palestinos de la Brigadas de Al Qassam, el brazo armado de Hamás. EFE/ Mohammed Saber

Ahora está claro que no puede ser así, y prolongar la guerra no beneficia a los Estados árabes moderados, en particular a Arabia Saudita.

De las conversaciones que he tenido aquí en Riad y en Washington, describiría la visión que hoy tiene el príncipe heredero Mohammed bin Salman de la invasión israelí de Gaza: Salgan lo antes posible. Lo único que Israel está haciendo en este momento es matar a más y más civiles, poner en su contra a los saudíes que favorecían la normalización con Israel, crear más reclutas para Al Qaeda y el grupo Estado Islámico, empoderar a Irán y sus aliados, fomentar la inestabilidad y ahuyentar a muchos necesitaba inversión extranjera de esta región. La idea de eliminar a Hamas “de una vez por todas” es una quimera, desde el punto de vista saudita. Si Israel quiere seguir realizando operaciones especiales en Gaza para conseguir el liderazgo, no hay problema. Pero no hay botas permanentemente sobre el terreno. Por favor, llegue a un alto el fuego total y a la liberación de rehenes lo antes posible y concéntrese en su lugar en el acuerdo de normalización de la seguridad entre Estados Unidos, Arabia Saudita, Israel y Palestina.

Ese es el otro camino que Israel podría tomar en este momento, el que ningún líder importante de la oposición israelí considera la máxima prioridad, pero el que la administración Biden y los saudíes, egipcios, jordanos, bahreiníes, marroquíes y emiratíes están apoyando. para. Su éxito no es en absoluto algo seguro, pero tampoco lo es la “victoria total” que promete Netanyahu.

Este otro camino comienza cuando Israel renuncia a cualquier invasión militar total de Rafah, que está justo al lado de la frontera con Egipto y es la ruta principal por la que la ayuda humanitaria ingresa a Gaza en camiones. La zona alberga a más de 200.000 residentes permanentes y ahora también a más de 1 millón de refugiados del norte de Gaza. También es donde se dice que están atrincherados los últimos cuatro batallones de Hamás más intactos y, tal vez, su líder Yehia Sinwar.

La administración Biden ha estado diciendo públicamente a Netanyahu que no debe participar en una invasión a gran escala de Rafah sin un plan creíble para sacar del camino a esos más de un millón de civiles, y que Israel aún no ha presentado dicho plan. Pero en privado están siendo más directos y le dicen a Israel: No hay invasión masiva de Rafah, punto.

Un alto funcionario estadounidense me lo expresó de esta manera: “No le estamos diciendo a Israel que simplemente deje en paz a Hamás. Estamos diciendo que creemos que hay una forma más específica de perseguir a los dirigentes, sin arrasar a Rafah bloque por bloque”. El equipo de Biden, insistió, no está tratando de evitar a los jefes de Hamás, sino simplemente evitarle a Gaza otro espasmo de pérdidas civiles masivas.

Recordemos, añadió el funcionario, que Israel pensó que los líderes de Hamas estaban en Khan Younis y destruyó gran parte de esa ciudad buscándolos y no encontrándolos. E hicieron lo mismo con la ciudad de Gaza en el norte. ¿Qué pasó? Claro, muchos combatientes de Hamás murieron allí, pero muchos otros simplemente se disolvieron entre las ruinas y ahora han reaparecido, hasta el punto de que el 18 de abril una unidad de Hamás pudo disparar un cohete desde Beit Lahia, en el norte de Gaza, hacia el Ciudad israelí de Ashkelon.

Los funcionarios estadounidenses están convencidos de que si Israel ahora destruye toda Rafah, después de haber hecho lo mismo con grandes zonas de Khan Younis y la ciudad de Gaza, y no tiene un socio palestino creíble que le alivie de la carga de seguridad que supone gobernar una Gaza rota, estaría cometiendo el tipo de error que cometió Estados Unidos en Irak y terminaría lidiando con una insurgencia permanente además de una crisis humanitaria permanente. Pero habría una diferencia crítica: Estados Unidos es una superpotencia que podría fracasar en Irak y recuperarse. Para Israel, una insurgencia permanente en Gaza sería paralizante, especialmente si ya no quedan amigos.

Un hombre palestino lleva sus pertenencias mientras camina entre los escombros de un edificio residencial destruido. REUTERS/Ahmed Zakot/Foto de archivo

Y es por eso que los funcionarios estadounidenses me dicen que si Israel organiza una operación militar importante en Rafah, a pesar de las objeciones de la administración, el presidente Joe Biden consideraría restringir ciertas ventas de armas a Israel.

Esto no se debe sólo a que la administración Biden quiera evitar más víctimas civiles en Gaza por motivos humanitarios, o a que inflamarían aún más la opinión pública mundial contra Israel y harían aún más difícil para el equipo de Biden defender a Israel. Esto se debe a que la administración cree que una invasión israelí a gran escala de Rafah socavará las perspectivas de un nuevo intercambio de rehenes, para lo cual los funcionarios dicen que ahora hay nuevos destellos de esperanza, y destruirá tres proyectos vitales en los que ha estado trabajando para mejorar la situación de Israel. seguridad a largo plazo.

La primera es una fuerza árabe de mantenimiento de la paz que podría reemplazar a las tropas israelíes en Gaza, de modo que Israel pueda salir y no quedarse atrapado ocupando Gaza y Cisjordania para siempre. Varios estados árabes han estado discutiendo el envío de tropas de mantenimiento de la paz a Gaza para reemplazar a las tropas israelíes, quienes tendrían que irse –siempre que haya un alto el fuego permanente– y la presencia de las tropas sería formalmente bendecida por una decisión conjunta de la Organización de Liberación de Palestina. , el organismo que agrupa a la mayoría de las facciones palestinas, y la Autoridad Palestina. Lo más probable es que los estados árabes también insistirían en cierta asistencia logística militar de Estados Unidos. Aún no se ha decidido nada, pero la idea se está considerando activamente.

El segundo es el acuerdo de seguridad diplomática entre Estados Unidos, Arabia Saudita, Israel y Palestina, cuyos términos la administración está cerca de finalizar con el príncipe heredero saudita. Tiene varios componentes, pero los tres claves entre Estados Unidos y Arabia Saudita son: 1) Un pacto de defensa mutua entre Estados Unidos y Arabia Saudita que eliminaría cualquier ambigüedad sobre lo que Estados Unidos haría si Irán atacara a Arabia Saudita. Estados Unidos saldría en defensa de Riad, y viceversa. 2) Agilizar el acceso saudí a las armas estadounidenses más avanzadas. 3) Un acuerdo nuclear civil estrictamente controlado que permitiría a Arabia Saudita reprocesar sus propios depósitos de uranio para usarlos en su propio reactor nuclear civil.

A cambio, los sauditas frenarían la inversión china dentro de Arabia Saudita, así como cualquier vínculo militar, y construirían sus sistemas de defensa de próxima generación enteramente con armamento estadounidense, lo que sería una bendición para los fabricantes de defensa estadounidenses y haría que los dos ejércitos fueran completamente interoperables. A los saudíes, con su abundante energía y espacio físico baratos, les gustaría albergar algunos de los enormes centros de procesamiento de datos que necesitan las empresas tecnológicas estadounidenses para explotar la inteligencia artificial, en un momento en que los costos energéticos y el espacio físico internos de Estados Unidos se están volviendo tan escasos que nuevas Los centros de datos son cada vez más difíciles de construir en casa. Arabia Saudita también normalizaría las relaciones con Israel, siempre que Netanyahu se comprometiera a trabajar hacia una solución de dos Estados con una Autoridad Palestina renovada.

Y por último, Estados Unidos reuniría a Israel, Arabia Saudita, otros estados árabes moderados y aliados europeos clave en una arquitectura de seguridad única e integrada para contrarrestar las amenazas de misiles iraníes como lo hicieron ad hoc cuando Irán atacó a Israel el 13 de abril. en represalia por un ataque israelí contra algunos altos líderes militares iraníes sospechosos de dirigir operaciones contra Israel, que se encontraban reunidos en un complejo diplomático iraní en Siria. Esta coalición no se unirá de forma continuada sin que Israel salga de Gaza y se comprometa a trabajar para lograr un Estado palestino. No hay manera de que se pueda ver que los Estados árabes estén protegiendo permanentemente a Israel de Irán si Israel ocupa permanentemente Gaza y Cisjordania. Los funcionarios estadounidenses y sauditas también saben que sin Israel en el acuerdo, es poco probable que los componentes de seguridad entre Estados Unidos y Arabia Saudita lleguen a ser aprobados por el Congreso.

El equipo de Biden quiere completar la parte del acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita para poder actuar como el partido de oposición que Israel no tiene en este momento y poder decirle a Netanyahu: Puedes ser recordado como el líder que presidió lo peor de Israel. catástrofe militar del 7 de octubre o el líder que sacó a Israel de Gaza y abrió el camino a la normalización entre Israel y el Estado musulmán más importante. Tu elección. Y quiere ofrecer esta opción públicamente para que todos los israelíes puedan verla.

Así que permítanme terminar donde comencé: los intereses a largo plazo de Israel están en Riad, no en Rafah. Por supuesto, ninguno de los dos es algo seguro y ambos conllevan riesgos. Y sé que no es tan fácil para los israelíes sopesarlos cuando tantos manifestantes globales estos días están criticando a Israel por su mal comportamiento en Gaza y dando vía libre a Hamás. Pero para eso están los líderes: para demostrar que el camino a Riad tiene al final una recompensa mucho mayor que el camino a Rafah, que será un callejón sin salida en todos los sentidos del término.

Respeto totalmente que sean los israelíes quienes tendrán que vivir con la elección. Sólo quiero asegurarme de que sepan que tienen uno.

© The New York Times 2024