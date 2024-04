Las repugnantes tácticas del movimiento “Palestina Libre”

Manifestantes pro-palestinos marchan alrededor de Herald Square en Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)

La semana pasada, Susanne DeWitt, una superviviente del Holocausto de 89 años que más tarde se convirtió en bióloga molecular, habló ante el Ayuntamiento de Berkeley, California, para solicitar una proclamación del Día de Conmemoración del Holocausto. Tras tomar nota del “espantoso aumento del antisemitismo”, fue abucheada por los manifestantes presentes en la reunión cuando mencionó la masacre y las violaciones del 7 de octubre en Israel.

En la misma reunión, una mujer declaró que su hijo judío de 7 años había oído a “un grupo de niños de su colegio decir: ‘Los judíos son estúpidos’”. También ella fue abucheada: “Los sionistas son más estúpidos”, dijo un manifestante. En la misma reunión, otros gritaron: “cobardes, vayan a perseguir el dinero, chupa dineros” y “son traidores a este país, son espías de Israel”.

Los movimientos de protesta ocupan un lugar honorable en la historia de Estados Unidos. Pero no todos. No los neonazis que marcharon en Chicago en 1978. No los supremacistas blancos que corearon “Los judíos no nos reemplazarán” en su manifestación Unite the Right en Charlottesville, Virginia, en 2017.

Y no demasiado de lo que pasa por un movimiento pro-palestino pero que en realidad es pro-Hamas, con sus llamamientos a deshacerse del Estado judío en su totalidad (“desde el río hasta el mar ...”), su celebración abierta del asesinato de su pueblo (“la resistencia está justificada ...”) y sus esfuerzos por burlarse, minimizar o negar el sufrimiento de los israelíes, que tan rápidamente descienden al antisemitismo en exhibición desnuda en Berkeley.

¿Cómo ha sucedido?

No fue una respuesta al sufrimiento humano en Gaza en los últimos meses. Una coalición de grupos de estudiantes de Harvard emitió una declaración el 7 de octubre en la que responsabilizaba “totalmente al régimen israelí de toda la violencia desplegada”. El 8 de octubre estallaron en todo el mundo manifestaciones a favor de Hamas. Una sección de Black Lives Matter publicó en Instagram un gráfico de los parapentistas de Hamas que asesinaron a cientos de jóvenes israelíes en el festival de música Nova. Un profesor de Cornell dijo que la masacre le parecía “estimulante”, y los manifestantes se unieron en su apoyo.

Tampoco se trata de buscar un Estado palestino, otro hecho que los manifestantes reconocen abiertamente. Entre los cánticos populares en muchas protestas está “¡No queremos dos Estados! Queremos todo el 48!” - todo lo que había sido la Palestina del Mandato antes de la creación de Israel. Los soldados y colonos israelíes abandonaron Gaza hace casi 20 años. Los pueblos y kibutzim que Hamas invadió el 7 de octubre sólo están “ocupados” si uno cree que todo Israel, en cualquier tipo de frontera, es una forma de ocupación.

En otras palabras, el sentimiento central que anima a gran parte del movimiento de protesta no es humanitario ni liberacionista. Es eliminacionista. Y se expresa de forma rutinaria en las tácticas adoptadas por muchos de sus principales activistas y seguidores.

Tácticas como la grotesca y rutinaria eliminación o desfiguración de carteles de israelíes secuestrados en Gaza. O la celebración de una manifestación ruidosa y agresiva ante el hospital oncológico Memorial Sloan Kettering de Nueva York (“Asegúrate de que te oigan, están en las ventanas”, dijo uno de los líderes de la protesta), aparentemente porque el hospital ha colaborado con instituciones médicas israelíes. O forzar a una profesora judía de un colegio público de Queens a huir de su clase para ponerse a salvo mientras cientos de adolescentes se amotinaban en el colegio, algunos ondeando banderas palestinas. O gritando al representante Jamie Raskin en la Universidad de Maryland por ser “cómplice de genocidio” cuando acudió al campus para dar una charla sobre la democracia y “la amenaza a la razón en el siglo XXI”. O rodear un teatro de la Universidad de California en Berkeley que debía acoger una charla de un abogado israelí, destrozando ventanas, rompiendo puertas cerradas, escupiendo y agarrando por el cuello al menos a un estudiante y obligando a los estudiantes judíos a huir por una salida subterránea.

Esta es sólo una lista parcial. Pero revela la mentalidad de intimidación en el corazón del movimiento pro Hamas. No les basta con alzar la voz; deben acallar otras voces. No les basta con presentar un argumento sólido o claro, sino que también pretenden infundir una palpable sensación de miedo en sus oponentes. Los libertarios civiles estadounidenses del pasado entendían que el derecho a protestar llevaba inherente la obligación de respetar el derecho a protestar de las personas con opiniones diferentes. Esa comprensión parece estar totalmente ausente de las personas que piensan que, por ejemplo, interrumpir a Raskin para que se calle es también una forma de democracia.

En este sentido, los críticos de Israel que afirman que los judíos estadounidenses deben elegir entre sionismo y liberalismo están equivocados. Los iliberales no son los que defienden el derecho de una democracia imperfecta pero asediada a defender su territorio y salvar a sus rehenes. Son las personas que, como el ex presidente iraní Mahmud Ahmadineyad, quieren que Israel desaparezca del mapa y no se avergüenzan de decirlo. No es sorprendente que también parezcan compartir la actitud de Ahmadineyad respecto a la disidencia.

Es cierto que en casi todas las causas políticas, incluidas las más justificadas, hay elementos feos: los Meir Kahanes o los Louis Farrakhans del mundo. Pero la marca de un movimiento moralmente serio reside en su determinación de eliminar a sus peores miembros y erradicar sus peores ideas. Lo que hemos visto con demasiada frecuencia en la gente de “Palestina Libre” es precisamente lo contrario.

