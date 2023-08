Cómo encontrar un mentor en su empresa

La Dra. Alexis Redding es copresidenta de la facultad de educación superior en la Harvard Graduate School of Education. Dorie Clark es estratega de marketing.; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan este artículo).

Muchos jóvenes profesionales buscan un mentor que pueda ayudarlos a ascender en su empresa o industria. Si bien es invaluable tener ese tipo de apoyo, es solo una faceta de la mentoría. Al principio de su carrera, puede ser útil tener una variedad de mentores (es decir, una junta directiva de mentores) para guiarlo:

— MENTORES DE LUZ: Este es el mentor arquetípico que imaginan muchos empleados más jóvenes: un líder sénior (quizás un jefe de departamento o el jefe de su jefe) que está "al tanto" e inmerso en su campo. Los mentores de luz, si bien es posible que no lo conozcan especialmente bien a nivel personal, tienen una gran experiencia en la industria, que puede iluminar su camino y ayudarlo con la planificación general de su carrera.

— MENTORES DE VENTANA: Los mentores de ventana son colegas que ya han navegado por el terreno en su empresa o industria. Suelen ser profesionales de nivel medio (quizá su jefe o un amable colega mayor) que pueden ayudarlo a mostrarle la variedad de opciones en las que brillarán sus fortalezas y en las que puede tener el mayor impacto. Debido a que tienen una experiencia profesional más amplia que la suya en esta etapa de su carrera, es posible que tengan ideas sobre dónde puede aplicar sus habilidades que tal vez ni siquiera estén en su radar. Por ejemplo, si descubre una pasión por hablar en público, un mentor de ventana podría sugerir oportunidades de voluntariado o asignaciones que podría realizar, o sugerir un camino profesional a largo plazo que podría considerar para aprovechar más esa habilidad.

— MENTORES ESPEJO: Finalmente, los mentores espejo son pares (o incluso colegas jóvenes que lo apoyan) que desempeñan un papel diferente en la junta directiva de mentores. Si bien es fantástico contar con la ayuda de mentores de luz y ventanas para orientarse en su empresa y su industria, los empleados más jóvenes también necesitan descubrir respuestas a una pregunta más básica: ¿Qué estoy buscando en una carrera? Aquí es donde los mentores espejo (compañeros que lo conocen bien y pueden ayudarlo a identificar sus fortalezas y debilidades) pueden sobresalir.

Los mentores espejo reflejan lo que ven sobre su compromiso en el lugar de trabajo. Por ejemplo, los tipos de tareas que parecen ser más satisfactorias y significativas para usted (y que aborda con entusiasmo), en comparación con las que le causan estrés o que ven que evita activamente. Un mentor espejo a menudo puede percibirlo más claramente que usted mismo, y sus conocimientos pueden ayudarlo a dar forma y refinar la narrativa sobre lo que está buscando en una carrera.

Construir una red de mentores, cada uno con un papel pequeño pero distinto que desempeñar, puede equiparlo mejor para navegar su camino profesional, especialmente cuando los acuerdos de trabajo híbrido y remoto pueden dificultar pasar tiempo sostenido con cualquier mentor individual o limitar su capacidad de establecer contactos con ellos de forma orgánica.

