Un misterio de 65 años comienza a ser descubierto: el “niño de la caja”, al menos, ya tiene nombre

La tumba del niño que fue identificado el jueves como Joseph Augustus Zarelli. (AP)

En un frío día de febrero de 1957, un estudiante universitario encontró el cadáver de un niño dentro de una caja de cartón en una zona boscosa del noreste de Filadelfia.

El estudiante esperó un día para llamar a la policía, que inmediatamente se puso a trabajar para averiguar quién era el chico, quién lo había matado y cómo su cuerpo había acabado en una caja. Fue un misterio que perduraría durante décadas.

La autopsia reveló que el niño, que entonces se creía que tenía entre 4 y 6 años, había sido golpeado hasta la muerte. Pero las pistas eran escasas y los esfuerzos realizados durante décadas para resolver el crimen resultaron inútiles. La víctima desconocida pasó a ser conocida como “El niño de la caja”. Otros le llamaron, más suavemente, “El niño desconocido de América”.

Ahora se conoce su nombre: Joseph Augustus Zarelli. Nacido el 13 de enero de 1953, tenía cuatro años cuando murió, según informaron el jueves funcionarios de la policía de Filadelfia en una conferencia de prensa en la que describieron un gran avance en el uso de técnicas de ADN y genealogía genética que han revolucionado el trabajo en casos sin resolver en los últimos años.

El capitán Jason Smith dijo que los agentes aún no sabían quién había matado al niño ni las circunstancias de su muerte, y que las investigaciones continuarían.

“Tenemos nuestras sospechas sobre quién puede ser el responsable, pero sería irresponsable de mi parte compartir estas sospechas ya que esto sigue siendo una investigación criminal activa y en curso”, dijo el capitán Smith.

Los pasos que finalmente condujeron a la identificación de Joseph comenzaron en abril de 2019, cuando un tribunal concedió a los investigadores la aprobación para exhumar su cuerpo y aplicar modernos análisis de ADN. Esto les ayudó a rastrear a sus familiares, incluidos su madre y su padre, que ya han fallecido, dijeron los investigadores. Tiene hermanos vivos, pero la policía se negó a revelar sus nombres para proteger su privacidad.

La técnica de genealogía genética funcionó allí donde el uso de comparaciones de cabellos, huellas, radiografías y otros métodos habían fracasado a lo largo de los años. En la conferencia de prensa, las fuerzas del orden también se comprometieron a utilizar las técnicas de genealogía genética para otros restos no identificados y casos sin resolver en Filadelfia.

El capitán Jason Smith, de la policía de Filadelfia, en el centro, con William C. Fleisher, de la Sociedad Vidocq, un grupo de investigación forense, y la forense de Filadelfia, la doctora Constance DiAngelo, en una rueda de prensa el jueves en la que las autoridades identificaron a un niño hallado muerto en una caja de cartón en 1957. (The Associated Press)

En una entrevista con The New York Times publicada en 2007, Elmer Palmer, el primer agente que llegó al lugar de los hechos el 26 de febrero de 1957, dijo que en aquel momento pensaba que el caso se resolvería rápidamente. Pero muchos de los investigadores que trabajaron en el caso a lo largo de los años murieron ellos mismos sin verlo resuelto, dijeron las autoridades el jueves.

Se creía que el niño llevaba muerto unos días y que estaba desnutrido, según el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados.

Estaba desnudo y lo habían envuelto en una manta de franela, según el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. Le habían cortado el pelo recientemente “de una forma que sugería que no era obra de un peluquero experto”, y le habían cortado las uñas, según el sistema nacional.

“Parecía un muñeco”, dijo el Sr. Palmer en la entrevista con The Times. “Luego vi que no era un muñeco”.

Como el frío ralentiza la descomposición de los cadáveres, las autoridades no pudieron determinar con exactitud cuánto tiempo llevaba muerto el niño, y las pocas pistas que tenía la policía en ese momento fueron infructuosas.

El universitario que esperó un día para llamar a la policía estaba presumiblemente asustado. Confió en un sacerdote antes de llamar a las autoridades.

Cerca del cadáver se encontró una gorra de pana de hombre. La gorra fue rastreada hasta una tienda local. La dueña de la tienda reconoció una correa de la gorra y recordó que un hombre con la gorra entró solo en su tienda. Pero nunca se encontró al hombre.

La policía también localizó la caja de cartón en la que se encontró al niño en otra tienda cercana. Según el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, la caja, que decía “Muebles, frágiles, no abrir con cuchillo”, contenía originalmente un moisés. A pesar de que la tienda sólo aceptaba dinero en efectivo, los investigadores pudieron localizar al comprador, pero no había relación con el niño.

La policía buscó en orfanatos y otras instituciones de atención a la infancia, así como en médicos y hospitales locales. Publicaron fotos del niño en los periódicos y las enviaron con las facturas de los servicios públicos. Colgaron carteles con su imagen en escaparates.

Al final se agotaron las pistas sobre el asesino del niño. Pero las teorías sobre su identidad persistieron.

Una teoría era que era un refugiado húngaro que llegó a Estados Unidos tras la revolución del país en 1956. Algunos creían que podía ser hijo de unos feriantes a los que se les murieron varios niños en extrañas circunstancias. Otros pensaron que era hijo de un techador que trabajaba en la zona.

Pero las teorías no prosperaron. Finalmente, el cuerpo del niño fue enterrado, sólo para ser exhumado para obtener A.D.N. y vuelto a enterrar.