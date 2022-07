Jake Paul busca la legitimidad boxística y coleccionar conchas marinas

Especial para Infobae de The New York Times.

El mes que viene, Jake Paul tendrá la oportunidad de demostrar que no es un aficionado al boxeo.

Paul se enfrentará a Hasim Rahman Jr., hijo del excampeón de peso pesado Hasim Rahman, el 6 de agosto en el Madison Square Garden de Nueva York. Rahman, quien tiene un récord de 12-1 como peleador profesional, fue una adición de último minuto en la cartelera luego de que el combate de Paul con Tommy Fury fue cancelado porque a Fury no se le permitió entrar a Estados Unidos.

Paul, de 25 años, llegó a la fama como estrella de las redes sociales, pero ha inclinado su carrera hacia el boxeo profesional. Tiene un récord de 5-0, pero muchos en el mundo del boxeo lo ven como un impostor porque nunca ha combatido contra alguien que tenga experiencia en el boxeo profesional (entre sus oponentes se encuentran luchadores de artes marciales mixtas, un youtuber y Nate Robinson, el exjugador de la NBA). A lo largo de su carrera ha generado controversias con bromas y escenas de riesgo y ha sido acusado de conducta sexual inapropiada por otros influentes de las redes sociales. Jake ha negado esas acusaciones.

La carrera boxística de Paul existe en gran parte por su condición de celebridad, y ha firmado acuerdos con Triller y Showtime Sports para televisar y promocionar sus combates. Se suponía que la pelea programada con Fury, quien tiene récord de 8-0 como profesional, ayudaría a Paul a validarse como boxeador. Sin embargo, todavía tiene esa oportunidad contra Rahman, quien es considerado un contrincante aún más difícil.

Pelearán en la categoría de peso crucero, lo que significa que ambos peleadores tendrán que pesar menos de 91 kilogramos. Rahman ha combatido anteriormente como peso pesado.

Tras el anuncio la semana pasada de la pelea con Rahman, Paul conversó con The New York Times sobre sus aspiraciones boxísticas, sus otras pasiones y sus golosinas favoritas antes de los combates.

Esta conversación ha sido resumida y editada para su publicación.

P: En estos días publicaste un video en el que sales entrenando con Hasim Rahman Jr hace un tiempo, y en el que discuten de forma bastante intensa. Entonces, ¿no son amigos?

R: En absoluto. Tras esa sesión de entrenamiento, me dijo: “Nunca llegarás lejos en este deporte. Eres un youtuber. No vas a hacer nada. Te ganaré”, puro bla, bla, bla, puros insultos. Es por eso que desde ese día he querido esta pelea. He estado contando los minutos para responderle con los puños.

P: Entonces, para que quede claro, no estamos hablando de un amigo que te está haciendo un favor. ¿En verdad no se soportan?

R: Así es, y eso es lo que necesito para pelear con alguien. No quiero una pelea que sea dulce y educada. Eso es aburrido, ¿me explico? Me gusta pelear contra alguien que realmente me haya faltado el respeto. De esa manera, tiene valor cuando los noqueo.

P: ¿Hace cuánto tiempo fue esa sesión de combate de entrenamiento?

R: Hace dos años.

P: ¿Sentiste que tuviste las de ganar?



P: Estuvo cerrada. Cualquiera pudo haber ganado. Y es por eso que mi agente me preguntó: “Bueno, si fue un combate de entrenamiento bastante parejo, ¿por qué quieres aceptar esta pelea?” Y la respuesta es que creo que en los últimos dos años me he convertido en un mejor peleador que lo que él ha mejorado en dos años. Creo que he trabajado más duro en los últimos dos años. Creo que me he dedicado más. Es por eso que sé que en esta oportunidad puedo ir y noquearlo.

P: ¿Qué has visto que te hace pensar eso?

R: No he visto mucho de él. No me importan mis oponentes. Sé de lo que soy capaz y de la dedicación que pongo a diario en el gimnasio, y sé que no tiene comparación. Sé cuán duro entreno. No hay forma posible de que alguien pueda prepararse tan duro como yo. La recuperación, la dieta, los estiramientos, el yoga, la meditación, la fuerza y el acondicionamiento, los combates de entrenamiento, las rondas, todo eso suma, y cada una de esas cosas las hago bien, al máximo nivel posible.

P: ¿Dónde entrenas?

A: Entreno en Puerto Rico.

P: ¿Tienes una dieta diferente cuando te preparas para los combates?

R: Bueno, es una dieta bastante sencilla, pero incluso tengo mis propias gallinas aquí para poder tener huevos frescos todos los días. Estoy comiendo hígado crudo, tuétano crudo. Y luego salmón, filete de res, pollo, todo lo típico. Pero como muy limpio y sin grasa. De vez en cuando me como alguna golosina como combustible. ¡Me vuelve loco! Tengo los mejores entrenamientos cuando como algún dulce antes.

P: ¿Qué tipo de golosina comes antes de las prácticas? ¿Realmente mejora tu rendimiento en los entrenamientos?

R: Sí, porque contienen un montón de glucosa y los músculos y eso queman el azúcar y la glucosa. Como cosas como gomitas Nerds Gummy Clusters, tiras de caramelo SweeTarts, y dulces masticables Sour Patch Kids. Esos son algunos de mis favoritos.

P: ¿Eso antes de cada entrenamiento?

R: Antes de cada combate de entrenamiento.

P: Entonces, ¿comerás unos Nerds antes de la pelea con Hasim? ¿Has comido Nerds o algún otro dulce antes de tus peleas anteriores?

R: Probablemente sí. En algunos de los combates lo hice. Y fueron de las peleas en las que me sentí mejor. Sin embargo, dependerá de cómo me sienta en ese momento. Si mi estómago se siente preparado, las comeré.

P: ¿Considerarías alguna vez retomar un combate con Tommy?

R: Si quieren pagarme un montón de dinero para ir al Reino Unido, bien. Podrían pagarme mi tarifa. Estaré más que feliz de aparecer allá, pero estoy harto de organizar el evento usando mi dinero para pagarle a todos los involucrados, para que luego Tommy se eche para atrás. Es irritante.

P: Tu hermano Logan acaba de firmar un contrato con la WWE. ¿Has considerado alguna vez hacer algo parecido?

R: Sí y no. Fui a un evento de la WWE como invitado. Pero por ahora estoy muy concentrado en el boxeo, y no me gustaría saltar de la cuerda superior y lesionarme y no poder volver a boxear más nunca.

P: ¿Cuales son tus metas en el boxeo? Si pudieras mirar al futuro unos cinco años, ¿que te gustaría que Jake Paul haya logrado para entonces?

R: Simplemente crear grandes combates históricos y pelear contra los mejores del mundo. Y cambiar el modelo con el que se promocionan y organizan las peleas. Quiero mostrarle a la siguiente generación de aficionados del boxeo lo que significa ser un salvaje y noquear tipos. En realidad, al final quiero convertirme en el campeón mundial semipesado. Solo para decir que lo logré. Poder decir que el coleccionista de conchas marinas se convirtió en el campeón mundial semipesado de boxeo sería muy divertido.