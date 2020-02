Mis amigos me animaban a revisar las últimas páginas de The New York Press, conocidas por su vívida sección de anuncios personales para solteros que se consideraban modernos o un poco fuera de la norma. Había hojeado el periódico, pero lo solté, reacia a entrar en contacto con un extraño. Después me llamó la atención el anuncio de un hombre: “Si eres inteligente, locuaz, atractiva, sin problemas emocionales, ingeniosa, feliz en el trabajo, cercana a tus amigos y te encantó ‘The Singing Detective’, entonces somos similares. Tengo 37 años”.