Aunque López Obrador sigue asignando recursos a sus proyectos y programas más controversiales, también es cierto que, de manera silenciosa, son recortados cuando no operan bien. A la refinería de Dos Bocas se le redujo el presupuesto un 16 por ciento y el Tren Maya tuvo una reducción del 51 por ciento, pues ahora se planea construirlo con inversión privada. Uno de los programas sociales insignia de AMLO, Jóvenes Construyendo el Futuro, tuvo un recorte del 38 por ciento este año. Y no es el único caso: de los 18 programas prioritarios para el AMLO-político, once presentan reducciones. AMLO-gobernante está, por lo bajo, echando para atrás políticas que han sido difíciles de implementar y está concentrando todo su esfuerzo en dar becas y otorgar complementos al ingreso a personas adultas y con discapacidad. Estrategias que han probado ser las partidas más redistributivas del gasto público de México.