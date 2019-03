En San Diego, la audiencia de un hablante de kanjobal fue retrasada por más de un año porque no había intérpretes disponibles. En otro caso, un hombre cuyo idioma principal es el mam no pudo explicar que su familia había sido asesinada en su ciudad guatemalteca de origen, lo cual, según su abogado, podría ayudarlo a obtener asilo. Los problemas también se han presentado en tribunales penales: en un caso por un delito menor de agresión contra un hombre, el intérprete para ixil del tribunal no le preguntó al acusado si era competente para comparecer en el juicio, la traducción que le pidió el juez, sino que le dijo al hombre en ixil que "rezara a Dios", según una queja presentada contra la corte estatal de Wisconsin.