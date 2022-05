Cuál es el secreto de la Reina Letizia para tener unos brazos tonificados

La figura atlética, estilizada, de la reina Letizia causa furor en cada aparición pública. Sobre todo por sus brazos delgados y llamativamente definidos (Getty Images)

Si hay una imagen de la Reina Letizia que nos ha impactado en los últimos años es la de sus brazos al descubierto . Llevamos mucho tiempo confirmándolo y cada una de las apariciones públicas en las que muestra esta parte de su anatomía lo ratifica: los tiene muy bien trabajados y son envidiables. La última confirmación nos ha llegado con motivo de su presencia en la entrega de los Premios Reina Letizia y para la que eligió uno de sus looks más atrevidos: un vestido de corte evasé, sin mangas, bicolor, con la parte derecha en negro y la otra mitad, la izquierda, en blanco, que acompañó de un cinturón ancho negro y de unos zapatos del mismo color.

Cada vez que la soberana descubre sus brazos con un look veraniego se vuelve a comentar sobre su forma. Se vuelve a hablar de lo atléticos que se ven y de cómo su constancia a la hora de hacer ejercicio físico y una dieta equilibrada -la Reina es una de las mejores embajadoras que existen de la dieta mediterránea- son dos de sus principales secretos. Es más: en cada nueva aparición pública parecen aún más tonificados que en la anterior.

Al igual que muchas mujeres famosas, se dice que Letizia sigue un plan de alimentación sostenible y se mantiene alejada de las “dietas estrictas” que están orientadas a la pérdida de peso a corto plazo. Se cree que el control que tiene sobre el azúcar que consume es una de las reglas de oro para evitar el envejecimiento de la piel ligado a la glicación que daña las fibras de colágeno y elastina y que provoca el descolgamiento de la piel.

MERIDA, SPAIN - MAY 04: Queen Letizia of Spain attends the 'Reina Letizia 202' awards at the Asamblea de Extremadura on May 04, 2022 in Merida, Spain. (Photo by Carlos Alvarez H./Getty Images)

Pero esta vez, el secreto es uno de los ejercicios que hace con devoción la Reina Letizia: los fondos de tríceps en la pared.

“Es el músculo más complicado de trabajar para las mujeres y en realidad es muy común que esté blando (lo que se conoce como ‘salero’). Está compuesto de tres músculos -por eso su nombre- y la acción de empujar es lo que hace que trabaje bien. Hay que tener en cuenta que Letizia es muy delgada y en una persona flaca es mucho más fácil de marcar”, sostuvo en diálogo con Infobae, Daniel Tangona, el entrenador personal de los famosos y de los empresarios más importantes de la Argentina.

Se sabe que la Reina practica yoga, zumba, bici estática y que entrena en el gimnansio de forma habitual, pero según se hacía eco una amiga de la Reina a El Español, siempre que le preguntan por el secreto de sus brazos, ella aconseja hacer fondos de tríceps en la pared. “La Reina realiza ejercicios de curl de bíceps con pesas, barra o TRX, un día sí y otro no. Ella siempre recomienda, cuando alguien le pregunta, que hagan fondos de tríceps en la pared. No se necesita más que el peso del propio cuerpo y una pared, ese es su ejercicio favorito”, contaba esta fuente.

“Esta modalidad es una forma de construir la carga con tu propio peso. Puede tener distintos niveles que es contra la pared, a un ángulo de 45 grados. Son las famosas flexiones pero con el agarra cerrado, cosa que los codos estén más alineados con tu cuerpo y el brazo sea el que ejecuté la mayor cantidad del empuje. Es excelente pero definitivamente esos brazos tallados, no es solo por hacer este ejercicio. Tiene un complemento de otras actividades. Esos brazos están tallados a mano y denota que le gusta actividad física y le dedica tiempo”, explica a Infobae, Matías Marchetti, licenciado en nutrición y entrenador físico.

El ejercicio de tríceps, sea cual sea la modalidad, sirven para tonificar los brazos (Getty Images)

Y es que este ejercicio -bastante viral en varias cuentas de fitness en las redes sociales- es una buena alternativa para ejercitar en casa esta parte de nuestro cuerpo. “Si bien la Reina hace los fondos en la pared que son la manera más fácil, hay una variedad de ejercicios de distintivos niveles de dificultad para que realmente tenga forma. En términos generales, las mujeres no generan tanta masa muscular porque no les gusta hacer ‘máquinas’ en el gimnasio. No tener una buena masa muscular provoca muchos dolores en los huesos”, añadió Tangona.

Es evidente que la Reina sabe bien qué ejercicios hacer para conseguir ese aspecto tan atlético de sus brazos que ha llevado incluso a algunos medios internacionales a compararla con Madonna. “Atención Madonna: todo el mundo está hablando de los bíceps de la Reina Letizia” , reza un artículo publicado en 2017 en Observer.

