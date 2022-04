Las nueve vidas de Anna Wintour, la emblemática editora de Vogue: luces y sombras de su “reinado” en la moda

400 empleados de Condé Nast, la empresa matriz de Vogue, que también incluye las revistas The New Yorker y Glamour, formaron un sindicato para protestar contra lo que describen como "prácticas poco éticas" de la corporación (REUTERS)

Se dice que un gesto suyo puede mover el mundo, que ella decide qué es moda y qué no, pero hoy y a sus 72 años, Anna Wintour está contra las cuerdas. La gran dama de Manhattan, ícono de la moda, directora de la revista estadounidense Vogue, ejecutiva muy influyente y responsable global de contenidos y emblema de Condé Nast, se enfrenta a los días más turbulentos de su carrera.

A lo largo de su carrera de 34 años al frente de Vogue, acumuló más títulos que la Reina y resistió casi tantas controversias. Instalada como editora en jefe en 1988, ascendió hasta convertirse en directora artística, directora editorial global y directora de contenido global de la empresa matriz Condé Nast, además de haber sido galardonada con el título de Dama en 2017. En el caprichoso mundo de la moda, donde las fortunas suben y bajan como dobladillos, las habilidades de supervivencia de Wintour son legendarias. ¿Por qué permanece en la cima desde hace ya tanto tiempo?

En primer lugar, es dedicada y buena en su trabajo: no es posible permanecer en la cima sin que esto sea un hecho. En segundo lugar, está rodeada de un equipo leal construido durante décadas, con el consejo de administración de CN que continúa apoyándola. En tercer lugar, y lo más pertinente, es hábil para adaptarse: o al menos, para parecer adaptarse, poniéndose en el lado correcto de la historia.

“Como todos los buenos editores, Anna está interesada en todo”, dice Jo Elvin, quien editó la revista Glamour de CN entre 2001 y 2017. Para la directora de moda del New York Times, Vanessa Friedman, Wintour “ejerce efectivamente su propio campo de fuerza gravitacional, magnetizado por invitaciones estratégicamente desplegadas, introducciones, reportajes en revistas y mensajes de apoyo”. Aun así, la mujer apodada “Nuclear Wintour” actualmente está experimentando la turbulencia más atómica de su carrera hasta el momento.

En junio pasado, los trabajadores de CN organizaron protestas frente a su casa en Manhattan, donde cantaban “El jefe usa Prada, los trabajadores no reciben nada” y portaban pancartas que decían “No se puede comer prestigio”. Ahora, más de 500 empleados de la empresa formaron un sindicato para impulsar mejores salarios, mayor seguridad laboral y un mayor compromiso con la diversidad y la igualdad.

Anna Wintour convirtió un libro satírico y una película a su favor, y se mantuvo siempre fiel a sus principios a menudo cuestionados (Getty Images)

Una de las portavoces del sindicato, Cortni Spearman , acusó a la empresa de utilizar a personas de color como ella simplemente para cumplir con una “cuota de diversidad”. En los videos que circulan en las redes sociales, se ve a los manifestantes afirmando que están “quemados” y que trabajan “mal pagados” por lo que se les pide. “Nos estamos sindicalizando por un futuro en el que cualquier trabajador de cualquier origen pueda prosperar”.

Si bien Wintour tiene un salario multimillonario, los manifestantes se quejan de que están muy mal pagados, y algunos buscan complementar sus ingresos con asociaciones de marcas pagas y publicaciones patrocinadas. El equipo de la magnate de las revistas se ocupó de distanciarla de estas quejas: una fuente insistió en que era un problema corporativo, que “no es lo suyo”. Pero, ¿será este el escándalo que la destrone? ¿O sus formas inteligentes la salvarán una vez más?

Sin embargo, las acusaciones en torno a su ética de trabajo datan del año 2003, cuando su ex asistente, Lauren Weisberger, publicó The Devil Wears Prada, una ficción apenas disimulada extraída de sus experiencias trabajando en American Vogue, que se convirtió en una película tres años después, protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway. Wintour supuestamente dijo que la película “probablemente iría directamente a DVD”; ganó más de USD 300 millones. Si bien nunca perdonó a Weisberger por su aparente deslealtad, no hay duda de que la película adornó su imagen.

En 2012, fue fotografiada reuniéndose con el entonces diseñador en desgracia John Galliano, quien había sido despedido de Christian Dior el año anterior luego de ser grabado haciendo comentarios racistas y antisemitas. Su apoyo ayudó enormemente a rehabilitar su carrera: después de una temporada en rehabilitación, regresó a la pasarela en 2014 con una colección para Oscar de la Renta, y luego se convirtió en director creativo de Margiela. Wintour ha sido igualmente leal a otros nombres problemáticos de la moda, incluidos los fotógrafos Mario Testino y Bruce Weber, ambos perseguidos por acusaciones de conducta sexual inapropiada (que han sido negadas enérgicamente).

La reina de Inglaterra, Isabel II, junto a la editora de la edición americana de la revista de moda Vogue, en el desfile de Richard Quinn en febrero de 2018 (REUTERS)

Pero el primero en empezar a agitar las aguas de esta tormenta perfecta que puede llegar a costarle el puesto a la cabeza pensante de la moda mundial fue, precisamente, el que fue su segundo durante décadas: André Leon Talley, editor-at-large, algo así como redactor jefe de Vogue, y la mano derecha de Wintour durante años. Una mano, eso sí, que no duda en tirar la piedra y bien fuerte contra la que le dio de comer durante años.

En 2018, Leon Talley se peleó con Wintour después de una serie de trucos profesionales percibidos. Su autobiografía de 2020, The Chiffon Trenches, se refirió a ella como “incapaz de la simple bondad humana”. En una entrevista para promocionar el libro, avivó aún más las llamas llamándola “una dama colonial”, y agregó que “tiene derecho, y no creo que nunca permita que nada se interponga en el camino de su privilegio blanco”. Según los informes, Wintour estaba devastada. Cuando Talley murió en enero de este año, los dos todavía estaban separados, y Wintour fue criticada aún más por el tiempo que le tomó publicar un tributo.

Durante décadas, la escritora, periodista y directiva británica estuvo tan comprometida con sus prendas de piel como con sus gafas de sol negras . En 1996, durante un almuerzo en el hotel Four Seasons, un manifestante se acercó a su mesa, sacó un mapache muerto de su bolso y lo arrojó sobre su plato . Pero eso fue entonces: en 2020, Gucci y Stella McCartney la fotografiaron con abrigos “sin piel”. Mientras que Elle prohibió el pelaje y las pieles exóticas en sus páginas el año pasado, Vogue aún no lo ha hecho.

La vicepresidenta Kamala Harris envió a una asistente para quejarse con la editora de Vogue, Anna Wintour, por sus fotos de portada de febrero, afirma un libro reciente (Tyler Mitchell)

Wintour siempre ha estado interesada en la política, por lo que cuando puso a Kamala Harris en la portada de Vogue en enero de 2021, el mundo no se inmutó. Más bien, se desconcertó. Si bien las imágenes de la portada se tomaron durante el encierro, su apariencia con un traje de pantalón negro y zapatillas Converse negras fue ampliamente criticada, e Internet la calificó de “irrespetuosa”, sobre todo en comparación con los elegantes vestidos rectos que usa Michelle Obama en sus portadas.

Según un nuevo libro de los reporteros del New York Times Jonathan Martin y Alex Burns, Harris se sintió menospreciada por la revista y preguntó a sus asistentes: “¿Vogue representaría a otro líder mundial de esta manera?”. Cuando la queja fue llevada directamente a Wintour, ella rechazó las críticas y señaló que ella misma había elegido la foto porque hacía que Harris se viera “cercana”.

Pero el golpe más importante que recibió Wintour que la hizo tambalearse de su trono es sin lugar a dudas el racismo. La figura clave en la moda llegó a agachar la cabeza y enviar una inédita carta al personal de la revista reconociendo los errores cometidos en el pasado. “Sé que Vogue no ha encontrado vías suficientes para elevar y dar espacio a editores, redactores, fotógrafos, diseñadores y todo tipo de creadores de color. Hemos cometido fallos y publicado imágenes e historias que han sido dañinas e intolerantes. Asumo toda la responsabilidad”, admitía. Pero no son solo los trabajadores. Hasta que Beyoncé apareció en la de septiembre de 2018, ninguna persona de color había estado en la portada de ese número, el más importante del año.

Habrá que ver si este es el final de Anna Wintour o si pronto llegará y de un modo más grandilocuente. Dicen quienes la conocen que adora ser abuela, que lo único que pidió por su 70º cumpleaños fue “más nietos”. Pero que eso no le hace bajar el nivel de compromisos.

