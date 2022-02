El rugido de la moda: las grandes firmas internacionales se inspiran en el Año Nuevo Chino del Tigre

Año nuevo chino

Las grandes firmas internacionales y reconocidos diseñadores de todo el mundo mostraron en colecciones cápsula su versión del Año del Tigre, la festividad más importante del calendario chino. Este año es el gran protagonista. Símbolo de fuerza y de valentía, su llegada garantiza el fin de los males. Esta celebración, una de las más importantes de Asia, llamó la atención de la moda.

Muchas de las colecciones del momento se inspiraron en el Año Nuevo Lunar. No es la primera vez que los diseñadores recurren al estampado felino para crear una tendencia de moda. Al igual que otros motivos de animal print, las rayas de tigre son un motivo recurrente. Se las puede ver en carteras, calzado, así como tejidas en suéteres, como también en vestidos y estampados super variados. Sin embargo, ahora la figura felina cobra relevancia por ser el Año de Tigre.

Aquí, un repaso fascinante por cada una de las marcas.

DIOR

La casa Dior eligió una paleta centrada en el azul, blanco y el rojo. La histórica casa francesa mostró mucha energía. Divertida y alegre, propone estampas, bordados y parches para recibir el nuevo año.

Dior

DOLCE & GABBANA

La italiana Dolce & Gabbana rindió homenaje al tigre con una selección de prints modernos y una paleta de colores tomados de la naturaleza. Su icónico leopard print reversionado por completo.

Dolce & Gabbana

PRADA

Prada lanzó la campaña Action in the Year of the Tiger, la cual busca ayudar a la protección de la especie. La casa de moda convocó personajes famosos de la cultura pop china como el cantante Li Yifeng y la actriz Chun Xia.

CONVERSE

La firma Converse, siempre vinculada a la cultura pop, creó diseños con estampados inspirados en el elemento agua y, por supuesto, en el tigre.

GUCCI

El Gucci Tiger mostró su fascinación por la naturaleza y el felino con una selección de prendas en donde se muestra al animal pintado a mano.

VERSACE

El gran protagonista de la colección Versace: el tigre sentado, resplandeciente y rodeado de adornos barrocos en rojo y dorado. Camisetas y chaquetas de inspiración deportiva dan forma a una cápsula que también destaca por sus accesorios en rojo

VALENTINO

La Maison Valentino presentó su cápsula Valentino Tiger 1967. El Tigre es un símbolo icónico de la casa de moda y, en esta ocasión, el motivo se aplica a prendas como pantalones cortos, vestidos, y en los complementos, con una paleta en colores neón y tonos naturales.

Tradiciones y rituales del año nuevo chino

El calendario chino atrae. Que la moda tome elementos de esta cultura es un ejemplo de cómo llama la atención. Ahora bien, ¿qué sabemos del año nuevo chino?

Karina Gao, cocinera e influencer, nacida en China, llegó a Buenos Aires cuando tenía 7 años y se quedó. Antes del comienzo de las festividades estuvo mostrando en sus redes sociales cómo se preparaba junto a su familia para la festividad y contando historias sobre los rituales del año nuevo chino.

“El año nuevo chino dura 15 días porque antiguamente los chinos no tenían vacaciones. Hay festejos cada día, y los primeros siete días son los más intensos. Para recibir el año nuevo hacemos un montón de rituales: limpiar la casa es fundamental, que quede bien limpia y cocinar mucho para empezar los festejos . Comprar ropa nueva, zapatos nuevos, vestir la casa de rojo, muchas cosas rojas, el ritual del sobre rojo. Se come pescado y una especie de raviolitos con forma de plata antigua, simbolizan los bloques de oro que tenían esa forma. Se come pescado en la noche buena porque quiere decir que todos los años va a haber sobra. No se tira la basura el primer día, y no se puede romper nada, en caso de que suceda se tiene que envolver en un papel rojo ”, contó la influencer a Infobae.

El ritual de Hangboa, o ritual del sobre rojo, es una entrega de sobres rojos con algo de dinero que entrega la cabeza de familia a los niños de la casa, este representa la entrega de bendiciones y buena suerte.

Karina Gao

El Año Nuevo Chino, conocido también como Año Nuevo Lunar puede comenzar en cualquier fecha entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Trae festividades que, al igual que las costumbres en Occidente, despiden al año viejo y están destinadas a recibir prosperidad en el nuevo.

Una serie de rituales y creencias acompañan la celebración para dar suerte y magia a todas las personas que se reúnen en estas fechas, que no solo dura un día, sino varios, 15 días para ser exactos. Éste nuevo año comenzó el 1 de febrero de 2022 y terminará el 23 de enero de 2023. Cada año del calendario chino está asociado con uno de los doce animales de su tradicional horóscopo. Este 2022 es el Año del Tigre del cual se dice que otorga fuerza, valor y competencia a los nacidos en este signo.

Según la creencia china son cinco los elementos que componen el universo: tierra, fuego, madera, agua y metal. Cada uno de estos marca las características de los signos en todo el horóscopo chino. El 2022 será el Año del Tigre de Agua, el cual representa una etapa en que las personas tienen que permanecer consecuentes y fieles a nuestros valores e intereses. Apegados a que la racionalidad triunfe ante los obstáculos que puedan surgir.

El Tigre es capaz de espantar la mala suerte y se dice que en esta ocasión no sólo beneficiará a los nacidos bajo este signo, sino que augura un muy buen año para todos los demás. Buena actitud, amabilidad, mesura y disfrute por las artes caracterizan a este mítico animal en la tradición china.

