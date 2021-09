Desde Chiara Ferragni hasta Ester Expósito: así son las sandalias de plataforma que eligen las celebridades esta temporada

Hablamos de los zapatos de satén de punta cuadrada, de 15 centímetros de altura y con una pulsera en el tobillo que unieron a celebridades que van desde Chiara Ferragni hasta Ester Expósito (Instagram)

Entre la soñada colaboración entre Donatella y Kim Jones o la pasarela en la que no faltaron grandes nombres como Naomi Campbell, la moda no deja de seguir los pasos de Versace. La firma italiana, con su doble cita en el calendario de la Semana de la Moda de Milán, congregó a un enjambre de fanáticos que no quisieron perderse las propuestas de cara a la próxima temporada primavera-verano 2022.

Como era de esperar, las asistentes al exclusivo front row de la firma capitaneada por Donatella Versace vistieron la colección otoño-invierno 2021/2022 de la firma italiana y si bien siempre hay algunas coincidencias entre los looks, en esta ocasión las expertas de moda internacionales se pusieron de acuerdo y eligieron las plataformas con nombre propio, las “Medusa Aevita”, como pieza favorita.

Cuestan casi mil quinientos dólares y ya se agotaron casi por completo en la web de la firma. Hablamos de los zapatos de satén de punta cuadrada, de 15 centímetros de altura y con una pulsera en el tobillo que unieron a celebridades que van desde Chiara Ferragni hasta Ester Expósito o editoras de moda como Caroline Daur o Leonie Hanne, entre otras.

Las marcas de lujo italianas rivales Fendi y Versace se unieron para presentar una colección conjunta para marcar el final de la Semana de la moda de Milán (Instagram)

La peculiaridad de estos zapatos radica en su vertiginosa altura, obtenida gracias a una doble plataforma que los hace atrevidos pero súper cómodos al mismo tiempo. El satén en cuatro tonalidades, negro, rojo, amarillo y fucsia, le confiere un refinado acabado semibrillante, mientras que la puntera cuadrada estilo noventa un aspecto refinado y elegante.

Las formas de combinar las sandalias fueron de lo más diversas aunque se han utilizado generalmente con minivestidos o prendas de noche. Asimismo, de todos los colores los rosas o los rojos parecen ser los que más cautivaron a las expertas. Los zapatos de tacón de Versace se destacan por sus colores vibrantes, el satén que los recubre y la punta cuadrada.

Para esta temporada, la diseñadora de moda, empresaria y modelo italiana, hermana menor de Gianni Versace, imaginó un armario repleto de diseños metalizados en color rosa o plata. El estampado pañuelo dio forma a los looks de inspiración años 2000, con pantalones y faldas de tiro bajo que confirmaron el regreso imparable de este corte relajado.

Los zapatos de tacón de Versace se destacan por sus colores vibrantes, el satén que los recubre y la punta cuadrada (REUTERS)

Es que para marcar el final de la Semana de la moda de Milán, Donatella Versace y Kim Jones (director creativo de Fendi) se unieron en una especial colaboración que presentaron bajo el nombre de Fendace y que, tal y como expresaron ambas firmas, “representan la libertad, la diversión y el virtuosismo”. Los símbolos y características de las dos casas italianas dieron lugar a prendas y accesorios que mezclaron lo mejor de cada una y donde el ADN se hizo patente en cada pieza.

Creacion de Versace. Milan Fashion Week

Celebridades como Demi Moore, Dua Lipa y Elizabeth Hurley se reunieron el domingo por la noche para el espectáculo, que se mantuvo en secreto hasta el último minuto. Las marcas dijeron que la cápsula conjunta, co-diseñada por Versace y los directores creativos de Fendi fue una novedad para ambas casas y nació de la amistad y el respeto profesional mutuo.

