Grecia autorizó el uso de sus tesoros arqueológicos: Dior hizo su desfile crucero

Hacer desfiles en lugares icónicos para las firmas de lujo es todo un desafío. Las marcas lo hacen tanto para las colecciones del fashion week dos veces al año, como para las ediciones especiales, las llamadas “crucero”, para las que se eligen locaciones a fin de mostrar lo nuevo de sus colecciones.

Grecia está siempre en la cabeza de los diseñadores y creativos de las firmas. Hasta hace unos días el país no permitía que se realizaran desfiles ni tampoco campañas en sus principales tesoros arqueológicos. Sin embargo, luego de varios años autorizaron el pedido.

Fue así como el consejo central de arqueología de Grecia autorizó la utilización de varios de sus tesoros arqueológicos, la Acrópolis entre ellos, para que la firma de lujo francesa Dior realice una sesión de fotos, informó el ministerio de Cultura. El proyecto fue aprobado por “unanimidad”, dijo a la AFP un responsable del ministerio.

Dior también formuló una petición para hacer fotografías en el estadio Panatenaico de Atenas, donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de nuestra era y la solicitud se está estudiando.

Dior presentó su colección crucero en Grecia

La firma indicó que la colección crucero de 2022 rinde homenaje a una sesión de fotos en la Acrópolis de Atenas que tuvo lugar hace 70 años para presentar unas creaciones de alta costura de Christian Dior. “Pero no se trata de un desfile en la Acrópolis”, insistió el responsable del ministerio griego.

“Reencontrar las raíces de nuestra civilización, no por nostalgia, sino por un deseo de recomponer en nuestro presente esta fragmentación necesaria para nuestra aprehensión del mundo”, señaló la firma como objetivo en el comunicado de presentación de la colección.

La diseñadora italiana Maria Grazia Chiuri apostó por un desfile por todo lo alto con concierto de música en directo, juego de luces y hasta fuegos artificiales al final, una forma además de reencontrarse con su público más selecto tras un año casi repleto de desfiles virtuales. Desde el pasado verano, la firma solo ha podido celebrar en vivo su desfile de prêt-à-porter primavera-verano 2022 pero con un aforo muy limitado.

La muestra de la línea Crucero sirvió de aperitivo una semana antes de presentar en París su colección de moda hombre, que tendrá lugar días antes de la pasarela de Alta Costura, ya en julio.

Los vestidos plisados, reproduciendo las líneas de las columnas clásicas y con ese mismo tono marfil, marcaron el espíritu de la colección crucero, que revela las creaciones de entretiempo y que desde hace varios años las grandes firmas presentan con desfiles por todo lo alto en ciudades de todo el mundo.

El blanco y el beige fueron los protagonistas de la colección en tejidos vaporosos como vestidos o tops ajustados con transparencias que se combinan con prendas más deportivas, un espíritu que encajaba bien con el escenario elegido, sede de los Juegos de las Panateneas en la Antigüedad.

Chiuri se inspiró en el pintor Giorgio De Chirico, uno de los pioneros del surrealismo, que introducía en sus creaciones las construcciones de la Antigua Grecia dentro de irreales espacios diáfanos, marcados por la luz y la sombra.

La segunda parte de la línea fue aún más deportiva y coloreada de azules -en sintonía con los tonos de Grecia- , con las bermudas como prenda protagonista, si bien destacaron también cazadoras y pantalones estampados con pata de gallo, el logo de la firma y otros dibujos gráficos. Las chaquetas con capucha fueron también una constante, acentuando el espíritu deportivo. Los vestidos princesa, tan adorados por Chiuri, adquirieron un tono mucho más historiado, en plateado y dorado , con escotes asimétricos y telas ultra vaporosas.

La inspiración de Chiuri partió de una serie de fotografías de la colección de Alta Costura de 1951 que fueron tomadas en el Partenón, una de las primeras apuestas en el mundo de la moda de presentar una colección en un escenario atípico, casi fantástico.

No es la primera vez que quieren usar alguno de los tesoros arqueológicos griegos. Hace cuatro años, la empresa de alta costura Gucci trató de celebrar un desfile de moda en la misma Acrópolis, algo que el KAS no permitió al considerar que no era apropiado acoger este tipo de eventos en este lugar patrimonio de la humanidad.

Dior celebrará en Atenas su próximo desfile en junio (EFE)

La petición de la marca italiana suponía el pago de 2 millones de euros al programa de conservación del sitio histórico a cambio de un permiso para hacer el desfile de Alta Costura en junio. Pero no se lo permitieron en aquel entonces.

“La Acrópolis es un símbolo para toda la humanidad, que no puede ser objeto de transacciones comerciales”, afirmó, citada por los medios de comunicación, la secretaria general del ministerio de Cultura, Maria Andreadakis-Vlazakis, justificando la negativa.

Gucci, firma emblemática del grupo de lujo Kering, se mostró sin embargo convincente. Su demanda comprendía al parecer una contribución de 2 millones de euros al programa de conservación de la Acrópolis, y prometía beneficios turísticos para el país, que atraviesa una grave crisis económica.

El templo del Partenón, que iba a ser el decorado principal del desfile, “forma parte del patrimonio cultural mundial, no sólo por su belleza, sino, aún más importante, por ser el símbolo de la democracia”, recordó en el editorial la publicación.

Ahora, las firmas de lujo y las marcas de moda que quieran tener como escenario a Grecia, podrán solicitar su pedido ante el Ministerio y hacer de sus desfiles y campañas un escenario único.

