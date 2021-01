Europa recalibra sus vacunas ante el impacto de las nuevas cepas de coronavirus

Las alarmas sobre las nuevas variantes del coronavirus han convocado a gobiernos y laboratorios para acelerar la producción de vacunas y recalibrar desarrollos.

Los mensajes de las autoridades sanitarias mundiales son prepararse para una rápida escalada de infecciones en las próximas semanas, lo que ha exigido a los laboratorios que recalibren sus desarrollos contra nuevas formas del virus más contagiosas.

El equipo de científicos de la Universidad de Oxford, que trabaja en conjunto con el gigante belga AstraZeneca, desarrolla una nueva versión de su vacuna que pueda ser eficaz contra las nuevas variantes del virus surgidas en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil.

La universidad ha confirmado que el equipo detrás del “golpe” de AstraZeneca que está llevando a cabo estudios de viabilidad para adaptar la tecnología con 48 horas de anticipación .

La urgencia es tal que muchos gobiernos presionan a las fábricas para producir vacunas, incluso usando sus instalaciones para desarrollos autorizados de competidores. Si no puede producir su propia vacuna tan esperada, ¿por qué no producir las de sus competidores que carecen de la capacidad industrial para responder a la demanda?

Según las autoridades, esta sería la misma lógica por la que Pfizer produce la vacuna BioNTech. La provisión de herramientas de producción, incluso ha planteado requisar instalaciones si fuera estrictamente necesario.

Los estudios que alarman a los laboratorios

Las primeras observaciones epidemiológicas del Reino Unido, han visto que las personas que ya han pasado por el coronavirus no tienen riesgo elevado de contraer la variante británica, B117. Esto indica que la inmunidad adquirida contra este “linaje” anterior protege también contra la nueva.

Una sala con pacientes en tratamiento de covid-19 en el Hospital Municipal de Campaña Gilberto Novaes, en la ciudad de Manaos, Amazonas. La preocupación por la propagación de la variante de Brasil. EFE

En Sudáfrica, por el contrario, el 48% de las personas que han pasado la enfermedad no tienen capacidad de neutralizar la nueva variante 501Y.V2. De acuerdo a otro estudio sobre plasma de 44 pacientes, que fue publicado el martes en bioRxiv.

Si se confirma, a partir de la revisión de pares, la variante de Sudáfrica ha adquirido la capacidad de burlar el sistema inmunológico, lo que ayudaría a explicar el rápido aumento de casos registrado en el país en las últimas semanas, y revisar todas las vacunas.

Esta situación también se ha observado en Manaos, Brasil. Según un estudio publicado en la revista Science, el 76% de la población tenía anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Pese a que tres cuartas partes de la población han tenido la infección por coronavirus, la ciudad volvió a tener una explosión de casos. Otro punto que lleva a los científicos a analizar la respuesta que “disparan” las vacunas.

Al respecto, el profesor James Naismith, experto en biología estructural en Oxford, indicó que los hallazgos “no eran buenas noticias”, pero advirtió que la respuesta inmune humana del “mundo real” provocada por las vacunas actuales podría resultar más eficaz.

Los científicos de Oxford recalibran su desarrollo

Un estudio preliminar de laboratorio encontró que la variante 501Y.V2 alcanzó una respuesta completa de los anticuerpos monoclonales, las proteínas artificiales que actúan como los anticuerpos producidos por pinchazos.

Las variantes del virus surgidas en Sudáfrica y Brasil parecen ser capaces de escapar a los anticuerpos de personas que han pasado la covid, lo que podría comprometer la eficacia de las vacunas.

En este escenario, y según detalló la prensa británica, los científicos de Oxford y AstraZeneca estaban acelerando investigaciones para determinar qué tan rápido podrían reconfigurar su plataforma de creación de vacunas ChAdOx.

Incluso el gobierno de Boris Johnson, presionado por los récords de fallecidos y un amesetamiento alto en el número de contagios diarios, ha mantenido “conversaciones intensas” con científicos sobre las nuevas variantes.

El Primer Ministro dijo a los diputados que confiaba en que la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) fuera capaz de aprobar nuevas modificaciones de vacunas tan rápido como fuera necesario.

“El equipo actualmente no cree que sea necesario, pero sería estúpido no estar preparado”, dijo la fuente. “Debería llevar uno o dos días ajustar el sistema”, reproduce el diario The Telegraph.

Un portavoz de la Universidad de Oxford adelantó que deben esperarse nuevas variantes, ya que “se sabe que los virus cambian constantemente a través mutaciones”. Estos cambios están siendo monitoreados de cerca por científicos. y es importante que sigamos estando atentos a los cambios en el futuro.

“La Universidad de Oxford está evaluando cuidadosamente el impacto de las nuevas variantes en la inmunidad de la vacuna y evaluando los procesos necesarios para el desarrollo rápido de vacunas Covid-19 ajustadas si fueran necesarias”.

Para los expertos, la readaptación de los principales laboratorios y fábricas de vacunas para ajustar el desafío extraordinario para cumplir con la demanda, es solo una parte del problema. El proceso biológico de creación de la vacunas, es el principal factor limitante junto con los desafíos de la distribución.

La polémica de las dosis por viales

Primero el desafío de la efectividad de la vacuna anti-Covid, ahora viene la de su producción. Para los laboratorios, no basta con tener una vacuna eficaz, sino poder producirla a gran escala y de acuerdo con los estándares de calidad de la industria, lo que nunca se ha hecho, en especial con vacunas con tecnología ARN mensajero.

El laboratorio estadounidense Pfizer, que desarrolló con la biotecnología alemana BioNTech una de las dos primeras vacunas autorizadas en contra el Covid-19, dijo el jueves que había comenzado a adaptar sus entregas tras haber constatado el número de dosis disponibles por vial.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA), autorizó el uso del volumen extra presente en los viales, por considerar que correspondía a una sexta dosis. REUTERS

Hasta hace poco, el laboratorio entregaba a los países compradores 5 dosis de vacuna por vial. Pero los centros de vacunación lograban 6 aplicaciones, lo que generó esperanzas de que más personas pudieran vacunarse.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA), autorizó el uso del volumen extra presente en los viales, por considerar que correspondía a una sexta dosis. Con esta autorización, Pfizer y BioNTech, adaptan sus entregas en consecuencia, lo que equivale a reducir el número de botellas distribuidas a cada país y lograr cumplir con las entregas.

El fabricante informó que mantendrá sus compromisos de entrega a los estados de acuerdo con los pedidos que se hayan realizado, estos siempre se han basado en un número total de dosis, no en viales, y de acuerdo con el etiquetado aprobado en cada país.

El viernes, Pfizer y BioNTech habían anunciado una bajada de ritmo “de tres a cuatro semanas “, despertando el enojo de los países compradores. Incluso Italia, evaluó la posibilidad de iniciar acciones legales por los incumplimientos.

Los cálculos cambiaron. Con esta posibilidad se eleva el objetivo de producción de vacunas de 1.300 millones a 2.000 millones de dosis para todo el año 2021, en particular por esta recalibración de seis dosis y la expansión de sitios de producción, según Pfizer.

Fabricar vacunas de competidoras

Varios laboratorios, presionados por las autoridades sanitarias, están estudiando “la viabilidad técnica de llevar a cabo temporalmente determinadas etapas de fabricación para apoyar a otros fabricantes de vacunas covid-19”

El laboratorio Sanofi, quien ha reconocido atrasos en su vacuna, es uno de los grupos farmacéuticos que ha sido convocado por el gobierno francés para diseñar una estrategia de colaboración.

El gigante de medicamentos, uno de los mas reconocidos en desarrollo de vacunas a nivel mundial, reconoció se encuentra en una etapa de “reflexión muy preliminar”.

Más allá de las intenciones, un desarrollo complementario no es fácil. Las vacunas requieren tecnologías diferentes que no son necesariamente compatibles con los sitios de producción de Sanofi. Sin embargo, la factibilidad es usar instalaciones para el embotellado de viales, dejando de lado el principio activo.

Sputnik V, observada por Alemania

En la cumbre de líderes europeos, reunidos el jueves para establecer medidas conjuntas por la pandemia, la canciller alemana Angela Merkel planteó la intermediación para lograr la revisión de la vacuna rusa Sputnik V.

Una conversación entre el Presidente, Vladimir Putin, y la Canciller alemana, Angela Merkel, impulsa una revisión exhaustiva de la vacuna rusa. Después de una luz verde, Berlín y Moscú podrán discutir una coproducción del suero Sputnik V.

Un control exhaustiva, de una vacuna con muchas dudas y falta de publicaciones científicas, es un tema que Berlín y Moscú discuten, luego de un ofrecimiento de Vladimir Putin para una coproducción del “golpe” ruso.

“Si la vacuna recibe la aprobación de la Agencia de Medicamentos Europea (EMA), podemos discutir la producción y el uso conjuntos”, habría respondido Merkel a la solicitud del Kremlin.

En tanto, enojados por los retrasos con las autorizaciones de vacunas entre los socios, el gobierno de Viktor Orban, en Hungría, acaba de autorizar el desarrollo del Instituto ruso Gamaleya.

