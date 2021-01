Europa planea llevar un registro de las personas que se nieguen a vacunarse contra el COVID-19

Pese a que los gobiernos de los distintos países se preparan para contar con disponibilidad de millones de dosis para inmunizar a la mayor parte de su población, no todos los ciudadanos están dispuestos a vacunarse (Reuters)

La Unión Europea (UE) comenzó a inmunizar esta semana contra el COVID-19 a su personal sanitario y personas mayores que viven en hogares de ancianos, luego de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) otorgara la autorización de emergencia a la vacuna elaborada por los laboratorios Pfizer y BioNTech.

Y pese a que los gobiernos de los distintos países se preparan para contar con disponibilidad de millones de dosis para inmunizar a la mayor parte de su población, no todos los ciudadanos están dispuestos a vacunarse hasta tanto haya más pruebas disponibles e, incluso, están los que consideran que las vacunas son peligrosas.

Es por eso que, a la información que había circulado durante los últimos días acerca de que la UE analiza implementar un “pasaporte vacunal” para viajeros que crucen sus fronteras, se sumó ayer una versión que apunta a que los países llevarán un registro con los nombres de todas las personas que no se vacunen.

Así lo anunció el ministro de Sanidad español, Salvador Illa, quien aseguró que las identidades de aquellos que decidan no vacunarse contra el COVID-19 quedarán recopilados en un registro compartido con todos los países que integran el bloque.

Y tras considerar que “cuantos más” se vacunen, mejor; apelando a la “solidaridad” de la ciudadanía para “evitar contagiar a otros”, sobre el plan de vacunación en España, Illa detalló que se irá citando a los ciudadanos -a quienes pidió “que acudan”- para administrarles la vacuna, y quien la rechace entrará en un registro que se compartirá con otros socios europeos.

Sobre si tal documento será público, Illa adelantó que el registro de los nombres de las personas que no se vacunen será totalmente confidencial. “ Los rechazos a la vacunación se consignarán en un registro, pero no será un documento público , se respetarán siempre los datos que se recojan”, aseveró, según publicó el diario 20minutos.

¿Qué pasará entonces si una persona decide no vacunarse? Como ya reiteró Sanidad en numerosas ocasiones, la vacunación contra el COVID-19 en España es voluntaria; por lo que, aunque los profesionales sanitarios hicieron un llamamiento a la responsabilidad de la población para que se inyecte la dosis correspondiente, no es obligatorio inmunizarse.

“Sin perjuicio del deber de colaboración que recae sobre los individuos, la vacunación frente a COVID-19 será voluntaria, y ello, a salvo de lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en materia de salud pública”, se indica en la última actualización de la Estrategia de Vacunación contra el COVID.

No obstante, a pesar de que previsiblemente no habrá sanción alguna por no vacunarse, hay diversas actividades que podrían excluir a los que se nieguen. Por ejemplo, hay empresas que ya están barajando la opción de prescindir -o no contratar- a aquellos trabajadores que no hayan sido inmunizados.

En San Marino, el pequeño estado de 33 mil habitantes rodeado de la zona norte central de Italia, en tanto, las autoridades sanitarias propusieron que “aquellos que no se vacunen contra el COVID-19”, deberán pagarse el tratamiento médico en caso de que se contagien del virus , según informaron los medios locales.

La propuesta, presentada por el ministro de Salud de San Marino, Roberto Ciavatta, se está debatiendo en el Gobierno. Pero el ministro ya avanza que hay consenso entre los expertos. “Los expertos de la Comisión de Vacunas del Instituto de Seguridad Social coincidieron con esta propuesta”, defendió Ciavatta.

La vacuna en San Marino será gratuita y estará disponible para toda la población. Sin embargo, “aquellos que deciden no someterse a esta opción, y no porque formen parte de los casos excluidos para vacunarse, si se contagian, deben pagarse el tratamiento”, añadió el funcionario.

Acerca de para qué registrarán los nombres, el ministro español aclaró que el objetivo de esta recopilación de datos es “registrar los casos de rechazo a la vacunación en el Registro de vacunación, con la finalidad de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población”.

Este seguimiento forma parte de una de las modificaciones que ya se proponían para las estrategias de vacunación en España. En los ‘Criterios de Evaluación para Fundamentar Modificaciones en el Programa de Vacunación en España’ adjuntado por Sanidad en la actualización del plan de vacunación, se propone la opción de que, ante la negativa de un paciente a vacunarse quede reflejada “en la historia clínica o registro de vacunación, pudiendo recogerse la negativa firmada del interesado o sus responsables si se considera pertinente”.

Elizabeth Márquez es abogada especialista en derecho de familia y explicó a Infobae que “la vacunación es un acto médico, y eso significa que un médico deberá indicarla a cada persona teniendo en cuenta sus antecedentes de salud”. “ Cuando se hace obligatoria y no se evalúan las diferentes situaciones que en esa persona puede causar se puede producir un daño -enfatizó-. El primer punto clave es que al hacer de la vacunación algo obligatorio por ley se saltea el acto médico”.

Por otro lado, señaló que las vacunas que integran el Calendario Nacional en la Argentina siempre fueron gratuitas y obligatorias, pero destacó que “en 2018 se sancionó la Ley 27.491 por la que siguen siendo obligatorias las que ya lo eran, pero además se incluyen las que se dicten en contexto de pandemia y el acto pasó a ser además compulsivo”.

“Desde el punto de vista de los derechos humanos hay un montón de normas supranacionales que contemplan el derecho del ser humano a la salud y cuando se somete a una persona a la vacunación de manera obligatoria se están violando normas de raigambre constitucional que expresamente prohíben aplicar a los Estados estos compuestos”, explicó.

En la Argentina, el debate se planteó luego de una serie de “idas y vueltas” ocurridas entre el titular de la cartera sanitaria nacional, Ginés González García y su vice, Carla Vizzotti en torno a la obligatoriedad de la vacuna. En una entrevista exclusiva con Infobae a principio de diciembre, el funcionario adelantó que “en el año 2022, si esto continúa, muy probablemente la vacuna pueda incorporarse obligatoriamente ” al Calendario Nacional de Vacunación.

