Los hoteles no se han quedado atrás. Por primera vez la cadena DoubleTree By Hilton reveló la receta de sus famosas cookies de chocolate que entregan como bienvenida a los huéspedes de sus propiedades. Las cálidas chocolate chip son un sinónimo de los Doubletree a lo ancho de todo el mundo y los viajeros de todos los destinos siempre están ansiosos por recibir las suyas en el check in.