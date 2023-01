The Last of Us: ciberdelincuentes aprovechan el éxito de la serie y están robando datos

El éxito de The Last of Us en HBO Max ha llevado a que los usuarios quieran profundizar en la historia y busquen el videojuego original, en el que está basada la serie, para vivir la experiencia de Ellie y Joel de primera mano. Sin embargo, los delincuentes está sacando provecho de esta situación para difundir un malware.

Expertos de ciberseguridad de Kaspersky descubrieron esta estafa y lanzaron la alerta al tratarse de un ataque que busca robar los datos personales, escondiendo el virus en un archivo que promete el videojuego desarrollado por Naughty Dog.

Pero en este engaño hay varios puntos a tener en cuenta para no caer y sufrir un ataque en medio de la efervescencia que está generando la franquicia, que recientemente, confirmó la producción de su segunda temporada para la plataforma de streaming.

Ciberataque usando The Last of Us

Dos modalidades fueron descubiertas por los investigadores. La primera es una serie de páginas que ofrecen una versión del videojuego para computadores, descargando un archivo gratuitamente.

Aquí hay que tener en cuenta que The Last of Us es exclusivo de las consolas de PlayStation, por ahora, y si bien su secuela fue anunciada para PC, todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Los delincuentes están difundiendo un virus aprovechando el éxito de la serie y el interés por el videojuego.

El otro caso es un sitio web de phishing que ofrece un código de activación para el juego, en este caso el regalo es el acceso al título y también la promesa de recibir una nueva PlayStation 5 o una tarjeta de regalo de Roblox por 100 dólares.

Para efectuar la estafa, la página le pide a los usuarios introducir sus datos de acceso y la tarjeta de crédito, ya que se necesita pagar una supuesta tarifa de comisión, pero en realidad es una manera de obtener esta información para luego robar el dinero de las cuentas bancarias.

A pesar de que en este momento se esté hablando de la serie que protagonizan Pedro Pascal y Bella Ramsey, los ciberdelincuentes atacan a los interesados por disfrutar del videojuego, ya que hay muchas referencias a él en la producción.

“Curiosamente, en lugar de ofrecer acceso anticipado a la serie, los ciberdelincuentes han elegido un camino diferente y están distribuyendo archivos a los jugadores. Esto demuestra que los jugadores, especialmente los nuevos que aún no saben lo suficiente sobre ciberseguridad, se encuentran entre el principal público objetivo de los ciberdelincuentes”, afirmó Olga Svistunova, experta en seguridad de Kaspersky.

La recomendación de los investigadores es que para adquirir un juego la mejor opción es ir a las tiendas oficiales de cada plataforma, que en este caso para los jugadores de PC son Steam y Epic Games, por ejemplo.

Además, advierten que las personas que descarguen archivos de video deben verificar que el contenido no termine en .exe o .msi, porque estos son archivos que instalan programas y sería una situación potencialmente peligrosa. Por eso es mejor optar por ver el contenido directamente desde la aplicación oficial.

The Last of Us bate récords

La serie basa en el videojuego lanzado en 2013 para PlayStation 3 está generando mucha expectativa en los fanáticos. Con apenas dos capítulos ya se convirtió en una de las producciones más exitosas de HBO Max en su historia.

El segundo capítulo superó en un 22% la audiencia del primero, que ya había sido un récord. Según los datos de la plataforma, el primer episodio tuvo una audiencia de 4.7 millones de espectadores en su estreno, mientras que el segundo consiguió 5.7 millones.

“Es el mayor crecimiento de audiencia en la semana 2 para una serie dramática original de HBO en la historia de la plataforma”, mencionaron desde la aplicación de streaming.