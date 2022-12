Año Nuevo: cómo programar los saludos en WhatsApp

Aplicaciones que permiten programar mensajes en WhatSapp para saludar a los familiares.

Hace un par de años saludar a los seres queridos que estaban lejos en Año Nuevo era una tarea larga porque las líneas se congestionan y las llamadas no salían o los SMS se tardaban en enviar. Un caos que terminó gracias a las aplicaciones de mensajería que hacen todo de forma instantánea.

Sin embargo, en medio del festejo quizás se olvide enviar el mensaje a una persona en específico a través WhatsApp, por lo que se deben buscar alternativas para programar el saludo y que le llegue al otro usuario en el momento justo.

La aplicación de Meta no cuenta con esta función de forma nativa, así que se deben buscar alternativas para lograrlo con una segunda plataforma.

¿Qué aplicaciones se pueden usar para enviar mensajes automáticos por WhatsApp?

Antes de descargar cualquier app de este tipo es fundamental revisar su calificación en la tienda virtual del celular, ya que se le van a otorgar permisos de acceso a WhatsApp y eso implica que cuente con requerimientos de seguridad para no tener problemas posteriormente.

Wasavi

Esta es una opción sencilla para teléfonos Android que pedirá permisos de acceso a contactos y a superponerse a otras aplicaciones, porque necesita mostrar una barra de herramientas por encima de WhatsApp.

Ya dentro de la plataforma aparecerá la opción de programar mensajes, llamada ‘Schedule Message’. Allí se abre la pantalla para escribir el texto y elegir el contacto al que se le quiere enviar. En la parte de abajo aparece la opción de editar la fecha y hora de programación.

Esta aplicación da la opción de programar mensajes para enviarlos en WhatsApp.

Con eso listo, aparecerá la opción ‘Ask me before sending message’, que al habilitarla le preguntará al usuario a la hora programada si desea o no enviar el mensaje y también si quiere editarlo. En caso de no activarla el contenido se enviará directamente como fue escrito previamente.

Es fundamental que para que la aplicación funcione se deshabilite el bloqueo de pantalla del celular, porque al estar bloqueado no tendrá la posibilidad de generar la notificación, así que la recomendación es quitar esta protección minutos antes de la media noche.

Auto Wasap

Otra opción para móviles Android y que tiene un funcionamiento similar al anterior. En Google Play Store los desarrolladores destacan que no recopilan ni comparten los datos con terceros, teniendo en cuenta los permisos de acceso que necesita.

Además de permitir la programación de contenidos en WhatsApp, la plataforma también tiene funciones como generar respuestas automáticas a llamadas o mensajes, generar recordatorios por voz y asistencia en llamadas.

Al igual que la aplicación anterior, para el envío de los mensajes programados es importante quitar el bloqueo de pantalla.

Esta aplicación da la opción de programar mensajes para enviarlos en WhatsApp.

Shortcuts

Finalmente, la opción para iPhone. En App Store se encuentra esta plataforma para los dispositivos con sistema operativo iOS con un pequeño cambio en el funcionamiento, ya que no es totalmente automático el envío.

Dentro de la aplicación aparece la función ‘Crear automatización personal’. Allí se crea el mensaje, se escoge el contacto al que se desea enviar, la hora y la fecha de programación.

Cuando se cumple esa hora el teléfono lanza una notificación preguntándole al usuario si desea o no enviar el mensaje programado. En caso de aceptar se manda el contenido directamente por WhatsApp. Esto obliga a que la persona esté pendiente de la alerta para cumplir con el saludo de fin de año, aunque si se ahorrará el tiempo de pensar y escribir el texto en medio de la celebración.

Aplicación para programar mensajes en dispositivos iOS.

