Cómo generar las mejores respuestas al usar la inteligencia artificial ChatGPT

La empresa de tecnología que desarrolló la inteligencia artificial detrás de la herramienta DALL-E2 que genera imágenes realistas y artísticas con base a texto, liberó hace unas semanas una nueva herramienta llamada ChatGPT.

Este nuevo chatbot utiliza la inteligencia artificial de OpenAI para generar textos y respuestas coherentes a preguntas y consultas específicas que realicen los usuarios, quienes ya han empezado a probar las capacidades de esta herramienta; aunque para generar las mejores respuestas es necesario darle instrucciones precisas.

Mientras más detallada sea la instrucción que reciba ChatGPT, los resultados serán mejores y tardarán menos en procesarse. Es posible incluso generar dinámicas entre el chatbot y el usuario para simular determinadas situaciones o escenarios en los que una inteligencia artificial puede ayudar a generar contenido relevante para la persona.

Un detalle importante es el uso de los signos de puntuación y las comillas para presentar información determinada a la herramienta y esta no interprete de forma errónea los datos.

A continuación, algunas de las formas que tienen los usuarios para generar las mejores respuestas de ChatGPT.

“Actúa como un traductor y corrector de textos”

Un aspecto útil de la herramienta de OpenAI es que no solo obedece comandos en inglés, sino que tiene la capacidad de entender diferentes idiomas entre ellos el español. Esta característica de ChatGPT puede ser utilizada como un traductor de textos que además tenga la capacidad de corregirlos para hacerlos gramaticalmente correctos en inglés o en cualquier otro idioma.

El comando para este caso debe ser claro al momento de establecer las reglas como “Quiero que hagas de traductor, corrector ortográfico y corrector de inglés. Te hablaré en cualquier idioma y tú detectarás el idioma, lo traducirás y responderás en la versión corregida y mejorada de mi texto, en inglés”. Por defecto el chatbot intentará emitir explicaciones, así que parte de la indicación debe ser omitirlas.

El resultado de este comando es un traductor como el de Google que es potenciado por el uso de inteligencia artificial para la detección del texto en cierto idioma y traducirlo usando el vocabulario que se desee.

“Actúa como un guía de viajes”

El chatbot de OpenAI también tiene la posibilidad de ser el guía turístico en cualquier ciudad que se le indique. Debido a que es una IA no relacionada con ubicaciones, no puede ingresar a internet para buscar sugerencias, por lo que en algunas ocasiones este comando puede resultar en un mensaje explicando las limitaciones de la herramienta.

Sin embargo, con el fraseo adecuado de la instrucción, es posible que ChatGPT facilite una breve explicación sobre el destino al que se le ha pedido recomendar y posteriormente una lista de lugares específicos con un ligero desarrollo de sus atractivos. En caso de que el usuario esté interesado solo tendrá que responder a la recomendación con el comando “Haz una lista con esos destinos y elabora un itinerario para visitarlos”

Si no se le da una cantidad de días u horas específicas, el chatbot asumirá que pueden visitar varios lugares a lo largo de diferentes días. “Este es un itinerario sugerido que puede adaptarse según sus preferencias y tiempo disponible” es el mensaje que emite el asistente.

“Actúa como un comediante”

Al igual que los asistentes virtuales de Google y Amazon, ChatGPT no ofrece un avanzado sentido del humor basado en anécdotas o historias que no existen, por lo que al momento de pedir una opinión graciosa o cómica sobre un tema en particular, la respuesta que se obtendrá es la de ideas que podrían funcionar como parte de un espectáculo de comedia.

Con ChatGPT las personas sí pueden solicitar chistes pero no muy elaborados. Además, tiene la posibilidad de utilizarse para otras funciones como programación, motivador, poeta, generador de letras de canciones, etc. que pueden servir para el entretenimiento de los usuarios.

