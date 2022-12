Lista de las mejores aplicaciones de juegos móviles en Google Play Store este 2022

Premios de Google Play para aplicaciones de juegos móviles. (Google)

Google eligió a las aplicaciones ganadoras del reconocimiento a las mejores plataformas de la tienda Play Store en diversas categorías como juegos, bienestar, para tablets, Chromebooks, entre otras.

Además, dentro de las categorías asignadas también se diseñó un reconocimiento especial para las preferidas por los usuarios durante el año. Este reconocimiento puede visualizarse desde la plataforma de descarga de aplicaciones en cualquier dispositivo Android.

Estas son tres aplicaciones destacadas en la premiación de la empresa de tecnología:

Mejor aplicación del 2022: Dream by WOMBO - AI Art Tool

La popularidad de las inteligencias artificiales impulsaron la creación de esta aplicación móvil que tiene la misma función que otras como DALL-E2 o Stable Difussion, que generan imágenes a partir de una descripción de texto en unos segundos.

Dream by WOMBO es premiada como la mejor aplicación de la Google Play Store. (Captura)

Según la descripción de la aplicación en Google Play Store, los usuarios solo necesitan elegir el estilo que desean para su creación y la inteligencia artificial se encargará de desarrollar la idea y llevarla a una pintura o imagen generada automáticamente.

Una vez que se haya elegido el resultado que se ajuste más al gusto personal de cada usuario, los usuarios pueden compartirla en redes sociales junto a una marca de agua. Si el usuario desea eliminarla puede usar la opción de comprar la imagen para lo que debe pagar un precio en su moneda local por medio de la plataforma de Google Play Store.

Mejor juego móvil del 2022 (Google y usuarios): Apex Legends Mobile

Apex Legends Mobile fue una ganadora doble en el 2022 pues fue reconocida por Google y por los usuarios como el mejor juego del año por encima de otras opciones que fueron destacadas en otras categorías de juegos.

Apex Legends Mobile es premiada como la mejor aplicación de juego móvil de la Google Play Store. (Captura)

Este juego móvil fue elegido por Google pues “aparecía de forma regular en las tendencias y en el Top 10 de listas de descargas a lo largo del año”, según se indicó en un comunicado publicado por la compañía en su blog oficial.

La aplicación presenta una serie de personajes que los usuarios pueden seleccionar para combatir en formato de battle royale con el objetivo de conocer cuál de los jugadores es el mejor de todos al igual que lo hacen otros títulos de shooters para dispositivos celulares.

Mejor aplicación del 2022 elegida por los usuarios: BeReal

En el caso de BeReal, la Google Play Store presentó a esta plataforma social como la aplicación preferida de los usuarios durante el año 2022. Su reconocimiento es respaldado por las reseñas positivas que tiene (4.6 estrellas de 5 en la tienda de aplicaciones) además de la cantidad de descargas que tiene, con más de 10 millones en total según lo especifica Google Play.

BeReal es premiada como la mejor aplicación de la Google Play Store elegida por los usuarios. (Captura)

A diferencia de otras redes sociales centradas en las imágenes como Instagram, BeReal se diferencia por su ausencia de filtros y herramientas de retoque fotográfico, además de funcionar con un sistema de notificaciones que indica cuándo un usuario debe realizar una publicación.

Las fotos publicadas tampoco son como las de otras plataformas, sino que tienen la particularidad de mostrar el punto de vista de ambas cámaras. Es así como se mantiene la idea de mostrar a la comunidad cómo cada usuario es “real” en sus actividades diarias.

Reconocimientos de Google en otras categorías

Otras aplicaciones de juegos móviles que fueron premiadas por Google en la tienda de Play Store fueron Distyle como mejor multijugador, además de Angry Birds Journey en la categoría de juegos casuale y Dicey Dungeons en la sección de Indie. Papers, Please ganó el reconocimiento a mejor historia, y Very Little Nightmares en Play Pass.

En categorías generales, ganaron PetStar como aplicación para diversión, Breathwrk para crecimiento personal, Plant Parent en la categoría “día a día”, Recover Athletics fue catalogada como “gema oculta” y The STIGMA App ganó el reconocimiento de “aplicaciones de bienestar”.

Seguir leyendo: