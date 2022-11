Una inteligencia artificial para mejorar las fotos de las aplicaciones de citas

(captura: PhotoAI)

Si se tienen problemas con las fotos de Tinder o cualquier otra app de citas, No hay de qué preocuparse, esta inteligencia artificial puede ser la salvación. Un nuevo servicio llamado PhotoAI usa IA en Tinder para mejorar las diferentes fotos de perfil. No importa si la persona en cuestión está mal iluminada en la imagen, si la ropa no combina o si es obvio que se ha tomado la foto desde el baño.

Las personas pueden formar parte de esta IA pagando una humilde cifra de USD$ 19. Una vez que se haya realizado el pedido, todo lo que se tiene que hacer es cargar las fotos en el servicio y esperar algunos resultados que realmente son dignos de apreciar.

Por supuesto, esta IA no solo funciona con Tinder, también puede tomar fotografías en casi cualquier situación. ¿Se necesita una foto en terno, camisa y corbata para una foto en LinkedIn? Listo, la IA lo hace posible. ¿O una foto en el puente Golden Gate de San Francisco utilizando una gorra hacia atrás y un collar de oro para Instagram? Solo hay que pedirle estas descripciones a la IA, y esta mostrará los resultados.

Este servicio solo necesita entre 12 y 20 de las fotos del usuario para funcionar. Además, las personas pueden adquirir ciertos paquetes. Si se necesita imágenes para LinkedIn, PhotoAI se encargará de crear varias imágenes adecuadas para ese perfil. Por otro lado, si se necesita un paquete de fotos para subir a Tinder que atraiga a todos los públicos, también se tendrá disponible una opción para esos resultados.

Esta IA hace ver mejor a cualquier persona en sus fotos

“Perfecta para tus fotos de perfil en apps de citas. Ahorra tiempo y dinero en lugar de un estudio de fotos reales. Escoge el fondo (iluminación de estudio, oficina, exteriores, etc)”. Esta es la descripción del Tinder Pack que la compañía vende por USD$ 15 en su web. No obstante, aunque es el perfecto para atraer usuarios, PhotoAI puede hacer mucho más.

También se pueden crear imágenes al estilo Polaroid, convertir las fotos en selfies, crear retratos con estilos bien definidos y copiar la estética de artistas populares. ¿Cuánto tarda PhotoAI en producir resultados? Bueno, según lo que dicen en su sitio web, puede llevar hasta 12 horas producir todas las imágenes que se han pedido.

Así funciona PhotoAI

Sebastien Lhomme, creador de PhotoAI, comenta cómo funciona su servicio. Asegura que el proceso de producción de imágenes consta de tres pasos relativamente simples:

- En la primera, las imágenes pasan por un proceso de mejora lumínica. Esto significa ajustar los parámetros relacionados con la iluminación, las sombras y más.

- Luego, las imágenes pasan a otra etapa donde se filtran a través de una plantilla que aplica el estilo que los usuarios desean.

- Como paso final, las imágenes se transfieren al modelo Stable Diffusion, que se encarga de mejorar las imágenes utilizando su propia inteligencia artificial para generar los gráficos. Camino fácil sobre el papel, pero bastante difícil por detrás.

¿Estas imágenes violan los términos del sitio de citas? Bueno, es difícil saberlo ahora. La mayoría de estos programas tienen políticas que evitan que los usuarios suplanten o proporcionen información falsa. Sin embargo, no está claro en qué medida estas imágenes mejoradas con IA se incluyen en una de estas dos categorías.

El servicio no se hace responsable de ningún daño a tu cuenta

Eso sí, si la cuenta es eliminada de alguna plataforma por hacer mal uso de estas imágenes, la responsabilidad no sería PhotoAI. Lhomme ya ha confirmado que no acepta responsabilidad por el uso de imágenes creadas a través del servicio. Asegura que incluso antes de que existieran estas IA, había gente utilizando Photoshop y derivados. Esto es solo para acelerar el proceso.

“La tecnología es tan nueva que los casos de uso que va a resolver en los próximos meses/años van a dar lugar inevitablemente a cuestiones interesantes sobre la legalidad y la moralidad”, explica Sebastien Lhomme.

