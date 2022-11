Youtuber convirtió una Nintendo Wii en una Mac mini

Luke Miani. (foto: YouTube)

El Mac mini tiene un rendimiento muy bien calificado por los usuarios de Apple y ha sido especialmente elogiado desde el lanzamiento de su versión con el chip M1. Eso no quiere decir que sea inmune a las críticas, con Apple acusado de dejarlo “en el olvido” y sin nuevos lanzamientos de hardware.

Aunque muchos también objetan que los modelos de Apple siguen sin actualizar su diseño, que básicamente es de 2010. Para solucionar esto, un youtuber tomó cartas en el asunto y decidió convertir una Nintendo Wii en este dispositivo de Apple. Y el resultado es notable.

El proyecto fue llevado a cabo por Luke Mian, quien tuvo que resolver varios problemas antes de llegar a una conclusión exitosa. La historia no era tan simple como tomar las entrañas de un Mac mini y colocarlas en el cuerpo de una Nintendo Wii. El “modder” tuvo que hacer varios ajustes al dispositivo, especialmente en las partes de refrigeración y potencia.

Cómo se pudo lograr esta creación

El primer paso lógico para convertir una computadora de Apple en una Nintendo Wii era desmontarla y elegir los componentes a utilizar. Hace unos meses, Quinn Nelson de Snazzy Labs logró crear una Mac mini que era un 80% más pequeña que la original; para ello tuvo que quitar el ventilador y la fuente de alimentación de 150 vatios.

Miani optó por seguir un camino similar, aunque con claras diferencias. Si bien probó que la Mac mini podía funcionar sin enfriamiento activo, descubrió en sus pruebas que los dispositivos se sobrecalentaban rápidamente cuando se les pedía, lo que afectaba su rendimiento.

Para solucionar esto, incluyó un ventilador de 12 voltios que era muy similar en tamaño al ventilador que usaba originalmente la Wii.

Luke Miani utiliza una Nintendo Wii como un Mac mini de Apple

Qué desafíos tuvo Miani al convertir una Nintendo Wii en un Mac mini

En el apartado de energía, era imposible colocar la fuente de alimentación original de Apple en la carcasa de Nintendo Wii. Mientras este último no tenía el poder suficiente para ser una opción. La solución fue crear algo impensado: un cargador Microsoft Surface soldado al conector de la consola. Desde allí, la energía se enviaba a la placa base después de pasar por un convertidor elevador.

En cuanto a la carcasa, también sufrió varios cambios. No solo está adentro, por lo que hay mucho espacio para los componentes de su Mac mini, sino que sus puertos son fácilmente accesibles. Para ello, Miani adaptó la parte superior del chasis, que originalmente contenía los puertos para conectar los mandos de GameCube. Así, los puertos USB, Thunderbolt y HDMI quedaron ocultos bajo una solapa en la parte superior del dispositivo.

El último reto que había que resolver era la calidad de las conexiones inalámbricas. El Mac mini tiene tres sensores Wifi y Bluetooth, dos de los cuales están integrados en la placa base. El resto está unido a una placa de metal y es imposible quitarlo sin cortar.

Para evitar esta tarea, el moderador decidió usar un sensor de conexión de Nintendo Wii, que resultó tener el mismo conector que la computadora Apple. La diferencia entre usarlo y no usarlo era grande, tanto a la hora de conectar un ratón inalámbrico como a la hora de navegar por la web.

Definitivamente, convertir una Mac mini en una Nintendo Wii no es una tarea para todos. No solo porque requiere mucho tiempo y trabajo, sino porque tiene más un propósito estético que funcional real. Independientemente, el resultado final es notable y demuestra que no hay límites para el ingenio.

En caso de querer ver el video completo en YouTube de Luke Mian explicando todo el proceso de creación de este dispositivo especial, se puede ingresar en este enlace.

