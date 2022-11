Sony anuncia la fecha de lanzamiento del PlayStation VR2 y su precio

PlayStation VR2. (foto: Sony)

Sony ha atendido las solicitudes del público y finalmente anunció cuándo estará disponible la PlayStation VR2. Pero no solo eso, también confirmó el precio de su nuevo casco de realidad virtual, que era una de las mayores incógnitas hasta el momento.

En concreto, se dice que PlayStation VR2 estará disponible a partir de 2023. En concreto a partir del próximo 22 de febrero. La compañía japonesa anunció que las reservas se abrirán el 15 de noviembre, aunque los interesados pueden comenzar a registrarse hoy.

Estos son los precios oficiales de PlayStation VR2 en el mundo

Hay dos opciones en cuanto al precio. Ninguno de los dos es particularmente barato, aunque todavía cuestan menos de la mitad del precio del nuevo Meta Quest Pro:

- La versión básica de PlayStation VR2 está disponible en Estados Unidos por USD$ 549,99;

- La versión Mountain con Horizon Call se lanzará por USD$ 599,99;

- Además, Sony vende una estación de carga del controlador PlayStation VR2 Sense por separado. Esto se consigue por USD$ 49,99.

Según explica Sony, en algunos países la PlayStation VR2 solo se puede reservar a través de su tienda oficial. Esto se aplica a los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo.

En todos los demás mercados donde esté disponible, se venderá a través de distribuidores autorizados. La compañía promete más actualizaciones sobre canales de reserva y marketing para cada país.

Sony confirma 11 nuevos juegos para su PlayStation VR2

Además de anunciar la fecha de lanzamiento y los precios de la PlayStation VR2, la firma asiática ha confirmado 11 videojuegos más que estarán disponibles cuando los auriculares lleguen al mercado. Estos son los mencionamos a continuación:

- The Dark Pictures: Switchback VR

- Crossfire: Sierra Squad

- The Light Brigade

- Cities VR

- Cosmonious High

- Hello Neighbor VR2

- Jurassic World Aftermath

- Pistol Whip VR

- Zenith

- After The Fall

- Tentacular

Algunos de estos juegos, como Tentacular, The Light Brigade y Hello Neighbor VR2, estarán disponibles en reserva anticipada desde el 15 de noviembre. Otros, como Zenith y Pistol Whip VR, son actualizaciones gratuitas para aquellos que ya compraron la versión original de PlayStation VR.

Cabe recordar que la nueva generación de lentes de realidad virtual de Sony no es compatible con los juegos lanzados para su antecesor. Sin embargo, los japoneses dicen que adaptar los juegos existentes a PS VR2 ahora es más fácil.

Los nuevos juegos de PlayStation VR2 se unen a otros títulos ya confirmados como Ghostbusters VR, No Man’s Sky, Resident Evil Village y el mencionado Horizon Call of the Mountain. De hecho, este último también se podrá reservar a partir de este mes, y los asiáticos han prometido más novedades en un futuro próximo.

Especificaciones del PlayStation VR2

Se sabe que el PlayStation VR2 vendrá con resolución 4K y la capacidad de alcanzar una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Asimismo, el rango de visualización aumentará a 110 grados. En cuanto a su tecnología de renderizado, se sabe que PS VR2 usará un renderizado foveado.

¿Qué significa esto último? Bueno, los lentes de realidad virtual renderizarán solo los objetos y las texturas en los que los ojos se enfocan en alta calidad. Esto hace que el procesamiento de gráficos sea mucho más fácil, lo que da como resultado una mejor calidad y un mejor rendimiento.

Además, su primer título exclusivo totalmente dedicado será Horizon: Call of the Mountain. En total, el primer catálogo incluye unos 20 juegos compatibles con el dispositivo confirmado.

Eso sí, PS VR2 solo será compatible con PS5. Es por eso que, si se desea utilizar este dispositivo, primero hay que obtener la consola de videojuegos de Sony de la generación actual.

