Nueve consejos para proteger una cuenta de videojuego de ciberataques

Los videojuegos presentan diferentes formas por las que un ciberdelincuente puede robar información y dinero a los usuarios.

La industria de videojuegos presenta un crecimiento constante y, con ello, los peligros a los que se ven expuestos los usuarios ha aumentado pues los ciberdelincuentes pueden encontrar formas variadas para infiltrarse y las cuentas de juegos y robar información.

Independientemente del tipo de juego que se trate, así sea shooter, battle royale, deporte, estrategia, simulación, entre otros, todos ellos tienen la posibilidad de ser ventanas por las que criminales pueden acceder a datos como nombres, dirección, tarjetas de crédito, además de incurrir en ciberacoso, ciberbullying, difusión de malware, entre otras actividades perjudiciales para los jugadores.

Es por ello que la empresa de ciberseguridad, S2 Grupo, recomienda seguir estas indicaciones para que los usuarios se mantengan protegidos y no sean vulnerables a posibles ataques o actividades perjudiciales por parte de cibercriminales.

Crear correos exclusivamente para los videojuegos online.

Aunque la recomendación implique seguir un proceso un poco más largo para poder realizar el registro de la cuenta necesaria para ingresar al videojuego, este proceso se hace necesario si se tiene en cuenta que, aunque la opción de crear una cuenta de forma automática enlazando redes sociales, esta tiene mucha información que puede ser robada.

Crear un nuevo correo electrónico es necesario si se tiene en cuenta que las redes sociales tienen almacenada mucha información que puede ser robada. (Gettyimages)

Además, en caso de que la cuenta utilizada para generar un registro automático sea objeto de un ataque, el perfil dentro del videojuego también se verá afectado. Un correo electrónico totalmente nuevo y exclusivo para jugar es una mejor opción para asegurar la información.

Si es posible, es mejor no incluir ningún dato personal como nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo o ciudad al momento de la nueva cuenta.

Crear una contraseña nueva y segura

Una vez que se haya generado una cuenta nueva de correo electrónico, también es recomendable que la contraseña que se use sea totalmente diferente a cualquiera que pueda utilizarse en otros entornos.

También puede utilizarse un gestor de contraseñas para poder mantener el control sobre su uso y asegurarse de que todas las cuentas en los perfiles que se tengan cumplan con requisitos necesarios de seguridad, como tener más de 12 caracteres, además de incluir mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y números.

La contraseña que se usará en el nuevo correo electrónico debe ser totalmente diferente a cualquiera que pueda utilizarse en otros entornos por motivos de seguridad. (Jens Büttner/dpa)

No enlazar tarjetas de crédito o débito a los juegos online.

Otra recomendación útil para los usuarios es evitar la vinculación de tarjetas de débito o crédito para realizar pagos frecuentes (suscripciones) o esporádicos (compra de artículos) dentro de los videojuegos. La alternativa más adecuada sería la de utilizar un medio de pago intermediario como un monedero virtual en el que se hagan únicamente los depósitos necesarios para realizar las compras.

Según la compañía de ciberseguridad, otra opción segura y fácil es comprar tarjetas con dinero para gastar en ecosistemas concretos de videojuegos. Estas cuentan con dinero limitado y solo se necesita introducir un código para poder comprar.

Conectarse sólo a redes conocidas y fiables.

En el caso de videojuegos móviles, los usuarios deben evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas, pues estas representan también un problema de seguridad al dar la oportunidad a ciberdelincuentes de infiltrarse en el dispositivo y buscar información sensible que pueden robar.

Cerrar siempre la sesión de tu cuenta.

Si se juega en dispositivos ajenos o en una LAN party, es necesario cerrar la sesión de la cuenta y eliminar archivos temporales, historial de navegación o cookies para evitar que se guarde el registro de los datos que se han producido al usar la consola o PC en la que se haya jugado.

Los usuarios deben evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas porque representan la oportunidad a ciberdelincuentes de infiltrarse en el dispositivo y buscar información sensible que pueden robar. (WeLiveSecurity)

De esta forma se evitarán futuros accesos no deseados a la cuenta del videojuego.

Descargar los videojuegos de tiendas oficiales.

Una buena forma de mantener la seguridad de las cuentas también involucra la fuente desde la cual se obtienen los videojuegos. En caso de que se haya hecho de manera gratuita por medio de un instalador y no de una tienda oficial, entonces las probabilidades de que se introduzca un malware en los archivos son altas.

Limitar el uso de chats y participación en comunidades online.

Para evitar casos de grooming, cyberbullying o ciberacoso, es preferible minimizar el uso que se le da a los chats de texto o de voz si es que el usuario es menor de edad. Entrar en contacto con otros jugadores por estos medios impide saber las intenciones reales de la persona detrás de la pantalla.

Usar app de control parental.

Algunos videojuegos incorporan opciones de control parental que permiten conocer cuáles son las formas de jugar de los niños o jóvenes menores de edad. En caso de que no sea posible, otras opciones incluyen el uso de una aplicación adicional que realice esa labor o, si se considera necesario, establecer horarios de uso de los dispositivos bajo supervisión.

Desactivar el GPS y utilizar cubre cámaras.

Otro de los riesgos a los que se ven expuestos los jugadores por medio de los dispositivos es el ciberespionaje, por lo que se recomienda que los jugadores desactiven sus cámaras además del GPS de los dispositivos en los que se esté jugando en el caso de que tengan esas características.

El acceso a estos elementos por parte de un ciberdelincuente puede generar no solo robo de información, sino amenazas de filtración de fotos o videos, por lo que es mejor que se use un cubre cámaras para el celular, así como desactivar el GPS cuando no necesite estar activado para el juego online.

