Ciberdelincuentes usan evento de Apple para estafa de criptomonedas

Los usuarios pueden reconocer estafas de criptomonedas si se toman el tiempo de revisar algunas de sus características, como posibles promesas de ganancias aseguradas, dinero gratis, usuarios anónimos, entre otras. (REUTERS/Dado Ruvic)

La presentación de los nuevos iPhone 14 (en sus versiones Plus, Pro y Pro Max), Apple Watch Series 8, SE y Ultra, y la nueva generación de Airpods Pro pudo verse desde la aplicación de Apple TV y el sitio web de Apple. En el caso de su canal oficial de YouTube, la compañía consiguió un total de 25 millones de reproducciones en la transmisión del evento de lanzamiento en dos días y la cifra sigue creciendo.

Sin embargo, el revuelo causado por estos nuevos productos entre los usuarios fue aprovechado por ciberdelincuentes, que utilizaron el nombre de la compañía de tecnología y usaron una antigua entrevista de su CEO, Tim Cook, para sumar usuarios a una estafa de criptomonedas por medio de la plataforma de video de Google.

Un canal de YouTube utilizó marcas de agua de Apple y se hizo pasar por un evento oficial de la empresa para hacer creer a los usuarios que Tim Cook estaba dando una charla sobre el mundo cripto. Además, en la descripción del video se podía ver el link de una página de criptomonedas de dudosa confianza.

Miles de usuarios fueron estafados

Según reportó el medio digital The Verge, esta retransmisión titulada “Apple Event Live. Ceo of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022″, usó palabras clave relacionadas con la empresa y llegó a un pico más de 70,000 espectadores, quienes deseaban ver las novedades que Apple tenía preparadas para este año.

Estafa de criptomonedas usa la imagen del CEO de Apple, Tim Cook, para engañar a usuarios en YouTube. (The Verge)

La entrevista a Cook que fue usada era en realidad una que fue realizada por CNN en 2018 y, para dar mayor credibilidad al contenido, también tenía marcas de agua de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Si bien YouTube llegó a eliminar esta retransmisión por violar los términos de la plataforma, no fue antes de que los usuarios interesados en los productos de Apple se vieran engañados por este sitio web.

Además, este caso no fue aislado ya que, según reportó el mismo medio, otro canal utilizó la misma táctica para redirigir a usuarios a una página de criptomonedas de dudosa credibilidad. Para ello, usaron una entrevista de Elon Musk (CEO de Tesla) y Jack Dorsey (cofundador de Twitter) en la que hablaban sobre Bitcoin.

Aunque estos casos fueron los más relevantes por la modalidad que se usó para ganar algo de credibilidad, lo cierto es que pese a que llevaban a sitios poco fiables de criptomonedas, estos videos eran recomendados por YouTube como si fuese el evento real de Apple en caso de que los usuarios buscaran una serie de palabras clave.

Cómo evitar ser víctima de estafas con criptomonedas

Según la compañía de ciberseguridad, Kaspersky, los usuarios sí pueden identificar algunas características propias de estafas en las que se promocionan criptomonedas o se promueve su uso para tener ganancias con poco esfuerzo.

Una de las señales de alerta es el de una “promesa” de rendimiento asegurado. La realidad es que ninguna inversión financiera puede garantizar rendimiento a futuro porque estas pueden fluctuar a lo largo del tiempo. Una criptomoneda que realice una declaración como esa es probablemente una estafa.

Además, estas estafas suelen presentar un “documento técnico mediocre” o incluso no tenerlo. Este es un aspecto importante porque explica cómo se diseñó la criptomonea y cómo es que funciona. Sin este documento, los usuarios deben tener cuidado antes de invertir.

Los casos de marketing excesivo también son importantes señales de que se trata de una estafa. Si la campaña publicitaria de una oferta de criptomonedas es excesiva o incluye promesas extravagantes sin respaldo sólido, hay que investigar más a fondo antes de hacer alguna transacción.

Si no hay personas reconocibles o miembros anónimos dentro del equipo de personas que dirige la operación de la criptomoneda, entonces hay que tener precaución. Perfiles en redes sociales y presencia activa en internet son aspectos a tener en cuenta.

Finalmente, si la criptomoneda ofrece la oportunidad de ganar dinero “gratis”, entonces la probabilidad de que se trate de una estafa es muy alta.

