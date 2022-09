Cuánto valdrá el iPhone 14 en Colombia

iPhone 14 y iPhone 14 Plus. (foto: Apple)

Uno de los lanzamientos más esperados del año finalmente llegó con la llegada del nuevo iPhone 14, que se lanzará en el mercado colombiano y traerá algunas novedades a los amantes de Apple.

El lanzamiento oficial tuvo lugar durante el evento de Apple en Apple Parke en Cupertino, California, donde se formalizó la fecha de lanzamiento del sistema operativo iOS 16 y el precio de venta oficial de estos nuevos modelos de iPhone: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max.

Entre las novedades que traerá este nuevo modelo de iPhone estará la eliminación del notch alrededor de la cámara frontal, una nueva cámara principal con un lente más grande, tamaño de batería y otras mejoras respecto al iPhone 13.

Precios del iPhone 14 en Colombia

El costo de estos nuevos dispositivo de Apple, en Colombia, se encontraran en los siguientes precios:

- iPhone 14 y iPhone 14 Plus

El iPhone 14 sigue teniendo el aspecto de siempre. Al contrario que los modelos Pro, que han sustituido el notch por unos agujeros en pantalla, el modelo estándar mantendrá la gran seña de identidad del iPhone de los últimos años.

A nivel de diseño este iPhone 14 es muy similar al iPhone 13, con una diagonal de 6,1 pulgadas y un cuerpo compacto con resistencia al agua IP68. La pantalla OLED Super Retina XDR ha mejorado el brillo, pero mantiene la resolución del modelo del año pasado.

Algo importante a resaltar es que el iPhone 14 adoptará la eSIM como alternativa principal, aunque solo en Estados Unidos. Eso quiere decir que no será necesario utilizar una tarjeta SIM física.

El nuevo iPhone 14 estará disponible a un precio oficial desde 3.516,000 pesos colombianos, mismo nivel de precio que el modelo del año anterior pese a las previsiones pesimistas.

Apple ofrecerá el iPhone 14 en cinco colores distintos: negro, blanco, azul, violeta y rojo, disponible para reservar en EEUU desde el 7 de septiembre.

iPhone 14. (foto: REUTERS/Carlos Barria)

Asimismo, vuelve el apellido “Plus” a los smartphones de Apple. Esto significa: el iPhone 14 Plus tendrá 6,7 pulgadas.

Apple anunció mejoras en el apartado fotográfico de los terminales. Una nueva cámara de 12 MP, con un sensor más grande y píxeles más grandes. Apertura f 1/5. Asimismo, el Apple A15 es el chip que Apple presentó el año pasado con los iPhone 13. Los rumores decían que solo los modelos Pro recibirían un chip nuevo.

El nuevo iPhone 14 Plus estará disponible a un precio oficial desde 3.956,000 pesos colombianos.

Apple's vice president of Worldwide Product Marketing Kaiann Drance talks about the new iPhone 14 and iPhone 14 Plus for a special event at Apple Park in Cupertino, California, U.S. in a still image from keynote video released September 7, 2022. Apple Inc./Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

iPhone 14 Pro y Pro Max

Con cada nueva generación de móviles Apple acostumbraba a renovar su SoC para smartphones. No hay excepciones en esta ocasión, aunque sí un gran cambio: los modelos Pro se diferencian claramente de los iPhone 14 gracias a que estrenan el nuevo chip de Apple, el A16 Bionic.

Esto otorga un salto en potencia, fluidez y capacidades a los iPhone 14 Pro y Pro Max; lo que les hace diferenciarse realmente como “pro”.

Apple no ha intentado esconder el espacio de la cámara TrueDepth, sino que lo ha alimentado con una serie de características de software para convertirlo en una nueva forma de mostrar notificaciones. Si se habla de pantalla, también hay que decir que se ha confirmado la característica Always on display en estos modelos Pro.

Los[ nuevos iPhone 14 Pro y Pro Max estarán disponibles a un precio oficial de 4.396,000 pesos colombianos y 4.836,000 pesos colombianos, respectivamente.

iPhone 14 Pro. (foto: Apple Inc./Handout via REUTERS)

SEGUIR LEYENDO