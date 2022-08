Shazam, la app para identificar canciones, cumple 20 años y así lo celebra

Shazam. (foto: Bullfrag)

Lo creas o no, Shazam tiene 20 años. El popular servicio de reconocimiento de canciones, propiedad de Apple desde 2018, cumple dos décadas en agosto de este año.

Por eso, la plataforma ha decidido celebrar este aniversario de una forma especial: con una playlist de Apple Music que repite la canción más shazameada cada año, desde 2002 hasta la actualidad.

La lista de reproducción en cuestión se titula “20 años de éxitos de Shazam” e incluye títulos como Shape of You de Ed Sheeran, Rolling in the Deep de Adele, Lean On de Mayor Lazer y Bring Me to Life de Evanescence, entre otros nombres.

Es una buena oportunidad para rememorar algunos de los éxitos modernos, así como para adentrarse en la ruta nostálgica y revivir la banda sonora que ha acompañado a muchas personas a lo largo de su vida adolescente o adulta joven.

Datos de Shazam que pocos conocen

Pero esta celebración también revela algunos datos muy interesantes y curiosos sobre los 20 años de Shazam. Por ejemplo, Drake que es el artista más shazameado de la historia; El canadiense acumuló más de 350 millones de shazams durante su carrera.

Por otro lado, la canción más buscada en el servicio es Dance Monkey de Tones And I con más de 41 millones de reproducciones.

La primera canción en llegar a 1 millón de shazams fue Tik Tok de Ke$ha en febrero de 2010. Mientras que la canción más rápida en alcanzar ese número fue Butter de BTS, solo tomó 9 días llegar allí.

Estas son solo algunas de las estadísticas más llamativas que ha lanzado Shazam en su 20 aniversario. Y la compañía reclama cifras aún más sorprendentes, ya que cuenta con 225 millones de usuarios mensuales en todo el mundo y acaba de superar los 70.000 millones de identificadores de canciones.

Nada mal para un servicio que puede adaptarse a la evolución de la tecnología, sin perder la esencia de su misión principal.

18-06-2021 Shazam POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE

La historia de Shazam en el tiempo

El caso de Shazam llama la atención porque en sus inicios operaba de una manera muy diferente a como lo hace hoy.

En 2002, cuando se lanzó por primera vez, el iPhone era todavía una utopía que cinco años después podía ver la luz y Android aún estaba lejos de conquistar el mercado global de teléfonos inteligentes. Y en el apogeo de Internet Explorer, ni siquiera se consideró una alternativa de extensión llamada Google Chrome.

De hecho, la actividad inicial del identificador de canciones se limitaba al Reino Unido. El usuario tenía que llamar al “2580″ y mantener el teléfono descolgado durante un rato para que el micrófono captara la canción que se estaba reproduciendo.

2580 en Shazam. (foto: Twitter)

Una vez finalizada la llamada, el servicio enviaba un mensaje de texto que contiene el título de la canción y el nombre del artista. Nuevo para su tiempo, por supuesto, pero aún antiguo para los estándares modernos.

La llegada del smartphone ha permitido a Shazam dar los saltos necesarios para adaptarse a las nuevas plataformas digitales. Entonces, en 2008, su aplicación para iOS debutó en la App Store de Apple, y ese mismo año se lanzó la aplicación para Android.

En 2015 alcanzó un nuevo hito al llegar a manos del Apple Watch, mientras que a finales de 2017 fue adquirida por Apple. Al mismo tiempo, añadió nuevas funciones para sacar el máximo partido a Apple Music, aunque también perdió la integración con Spotify.

SEGUIR LEYENDO