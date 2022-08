She-Hulk y los 10 videojuegos de la superheroína de Marvel

She Hulk. (foto: Disney Latino)

She-Hulk es una buena representación del tipo de héroe que Marvel necesita para sus series. Por otro lado, es un personaje nuevo en el MCU, por lo que elimina la sensación de reciclaje eterno que Marvel ha arrastrado durante años (y esto merma el poder de ‘Hawkeye’ o ‘Falcon and the Winter Soldier’).

Por otro lado, no tiene su propia tradición complicada que ha generado que series como ‘Ms. Marvel ‘o ‘Moon Knight’ se consideren una parte no relacionada de la MCU. Además, su concepto se entiende en un principio: un Hulk femenino, nada más.

Y es que es imposible no conectar como lector con Jennifer Walters, quien a diferencia de sus compañeros se siente muy cómoda y desinhibida como una poderosa giganta de piel color verde y unas piernas interminables.

Una joven que no solo se ha merecido su autorrealización laboral, sino que es capaz de llenar el enorme hueco dejado por La Cosa en los Cuatro Fantásticos aportando mucho más que músculo y fuerza bruta a la primera familia de superhéroes.

Dando pie a grandes aventuras, su propia legión de fans y, por supuesto, su paso más allá de los cómics. Lo cual nos lleva a su paso por los videojuegos.

Todos los videojuegos que ha salido She-Hulk

Tendrían que pasar nada menos que 17 años desde su primer cómic para que She-Hulk fuese un personaje controlable en una consola.

No porque al personaje le faltase gancho, todo lo contrario, sino porque a la hora de apostar por llevar a los personajes de Marvel a los videojuegos los desarrolladores y editoras recurrían a los sospechosos habituales: Spider-Man, el Capitán America, la Patrulla X.

No se les puede culpar de nada. Precisamente, el debut de She-Hulk se lo deberá a su paso por Los Cuatro Fantásticos a través de su videojuego de 1997. Aquello será solo el principio. A continuación Infobae trae una lista de los videojuegos en que She-Hulk participó:

1. Fantastic Four (1997)

El debut oficial de She-Hulk en los videojuegos, al menos como personaje controlable, fue en el Fantastic Four de Acclaim.

Un Beat’em Up que desaprovechaba tanto lo heredado por sus precursores en las recreativas con una jugabilidad con amplio margen de mejora como el potencial de ofrecer escenarios tridimensionales inspirados en el universo Marvel.

2. Marvel Ultimate Alliance 2 (2006)

El debut de She-Hulk en Marvel Ultimate Alliance fue, cuanto menos peculiar: si bien estaba presente en todas las versiones del juego, su rol era enfrentarse a los jugadores en calidad de jefes.

Ahora bien, que se vea en la lista tiene su razón de ser: Activision se reservó al personaje para ser seleccionado en calidad de heroína exclusiva para la versión de Nintendo DS, promoviendo que cada plataforma tuviese sus propias estrellas de la Marvel.

3. Marvel Avengers Alliance y Marvel Avengers Alliance Tactics (2012)

Playdom y, tras la adquisición de Marvel, la hoy extinta Disney Interactive no se pudieron resistir a la hora de llevar a los héroes de Marvel a los navegadores web y dispositivos móviles de medio mundo a través de Marvel Avengers Alliance; una saga de tres RPG en las que se intercalan batallas por turnos con una carga narrativa que aprovechaba de maravilla el concepto de los diferentes universos para crear sus propios arcos argumentales.

De hecho, no solo se podía desbloquear a She-Hulk para poder usarla en combates por equipos, sino que además había toda una colección de versiones alternativas con sus propias características y sus roles, fomentando las mecánicas de fortalezas y debilidades de clase mientras se exploraba más y mejor el transfundo de cada personaje.

4. Marvel Heroes Omega (2013)

El proyecto de ARPG de Marvel Heroes Omega no estaría completo sin una She-Hulk que le sentaba como un guante a su fórmula de acción rolera, aunque ésta no sería desbloqueable hasta 2015.

¿Lo mejor? Además de su versión superheróica con su característico traje, Gazillion introdujo una versión alternativa con traje de abogada capaz de repartir estopa con un toque extra de elegancia y hasta lanzar su maletín con el papeleo de Jen a los villanos.

5. Marvel Puzzle Quest

El fenómeno cinematográfico de Marvel abrió montones de puertas y colaboraciones a sus personajes a través de toda clase de videojuegos, y aunque la mayoría son héroes de acción con fuerza sobrehumana, también hay margen para integrarlos en los clásicos juegos de puzzles al estilo Bejeweled. Marvel Puzzle Quest es la prueba de ello.

She-Hulk, la cual es desbloqueable, recibe el mismo tratamiento que el resto de héroes de la casa de las ideas: además de ofrecer potenciadores y bonificaciones temáticos, se regala al fan montones de ilustraciones, viñetas y hasta portadas míticas de She-Hulk durante el desarrollo de las partidas.

6. LEGO Marvel Super Heroes, Marvel Super Heroes 2 y Marvel’s Avengers

She-Hulk y varias de sus versiones alternativas no solo estaban presentes en los diferentes juegos de LEGO basados en las licencias de Marvel, incluyendo LEGO Marvel Super Heroes, LEGO Marvel Super Heroes 2 o un LEGO Marvel’s Avengers más en sintonía con las películas, sino que además tomaba parte activa en varios de los episodios brillando con luz propia entre los favoritos de toda la vida y las estrellas emergentes.

7. Marvel Contest of Champions (2014)

She-Hulk se unió al festival del mamporro de Marvel Contest of Champions aprovechando el evento Women of Power de marzo de 2016.

Una oportunidad que no solo le venía que ni pintada a Jen, sino que la aprovechó para entrar por la puerta grande añadiendo al juego de lucha súper-simplificado para móviles una contendiente con un repertorio de puñetazos y patadas de alcance y fuerza sobresalientes y unos remates con agarre atronadores.

8. Marvel Future Fight (2015)

Se ha dejado bastante claro que, a diferencia de su primo, She-Hulk es mucho más que una bestia con una fuerza demoledora; pero hay que reconocer que muy pocos han entendido y plasmado tan bien su naturaleza agresiva en los videojuegos como su versión de Marvel Future Fight elaborada por netmarble: She-Hulk no solo golpea con una fuerza demoledora, sino que se mueve con la velocidad y el estilo de una gacela. Y eso no resta al personaje, sino que suma.

9. Marvel Avengers Academy (2016)

TinyCo creó su propio simulador social para móviles con el reclamo adicional de reimaginar a los héroes y villanos de Marvel como estudiantes de un campus académico.

Jen no podía faltar con una versión a medida en la que se nos presenta como una estudiante de derecho que, además, es integrante de la formación de heroínas A-Force. Su lema: No tengo problemas de ira, pero tengo graves problemas con aquellos que me sacan de mis casillas.

10. Fortnite Battle Royale (2017)

Las personas se han habituado a que los héroes más populares y queridos de Marvel aparezcan en Fortnite y se han convertido en compañeros habituales del Bus de Batalla.

El caso de She-Hulk es tan especial que incluso se unió al Battle Royale de Epic Games mucho antes de que se mostrase el primer anticipo de su propia serie en el UCM, entrando junto a estrellas de primera categoría como Wolverine, Iron Man o Thor.

De hecho, incluso hubo un contexto elaborado para la ocasión: Galactus, el devorador de mundos, irrumpirá en Fornite y el dios del Trueno reclutó a lo mejorcito de los Vengadores y a algún villano especialmente poderoso para tratar de salvar el planeta. ¿Cómo iba a faltar She-Hulk a la fiesta?

