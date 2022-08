Test ayuda a los usuarios a descubrir más sobre sus fetiches sexuales

Young couple embracing.

Un fetiche sexual se define como un estímulo que una persona desea o necesita para poder aumentar la excitación en sí mismo o en su pareja. Si bien existen casos en los que son absolutamente necesarios para el acto sexual, en general los fetiches sexuales funcionan como un impulso extra del deseo.

Los más comunes se relacionan a la dominación o sumisión de la pareja; la estimulación por medio de elementos como cuerdas, látigos o mordazas; ser observados u observar a otras personas durante el acto sexual, entre otros. Sin embargo, la realidad es que esta lista de gustos o ‘kinks’ es larga y diversa.

En ocasiones, que temas sexuales sean considerados tabú impide la exploración de nuevos elementos que intensifiquen el placer, por lo que hace falta más autoconocimiento sobre los propios gustos para poder tener más control sobre el placer personal.

El juego de humillación que se desenvuelve entre amo y sumisa es el punto donde radica el poder erótico (Getty)

Es por ello que la realización de un test completo que se base en preferencias y deseos sexuales puede ser de gran ayuda.

Test BDSM

Las prácticas eróticas relacionadas al BDSM, siglas que representan al bondage, disciplina y dominación, sumisión y sadismo, y masoquismo, son consensuadas y pueden incrementar el placer, por lo que este fetiche sexual, al que muchos consideran un estilo de vida, tiene diferentes prácticas.

El ‘bdsmtest’ está diseñado por personas involucradas en estas prácticas sexuales y que buscan que otros descubran sus propios fetiches y deseos relacionados con este ‘kink’.

La prueba requiere el ingreso a la web de bdsmtest.org y responder si se desea que el test se realice de forma anónima o que los resultados sean registrado. En este último caso se solicitará un usuario y contraseña para ingresar a la plataforma.

BDSM Test (Captura)

Posteriormente los usuarios encontrarán un pequeño formulario en el que se solicitará información básica como el género, edad, orientación sexual, y el idioma en el que se desea resolver el test. Además se incluye la longitud de la evaluación y qué enfoque se le quiere dar a las respuestas.

Los resultados más precisos, según la página web, se mostrarán con el test en inglés y en su versión más larga, que consta de 56 preguntas reunidas en grupos de siete en las que las respuestas son abiertas y corresponden a una ubicación en un rango que va desde un “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”.

En adelante, los usuarios tendrán que responder si se sienten de acuerdo o no con enunciados como “me gusta ser dominado/a, sobre todo en la cama”, “me gusta que la gente me vea desnudo/a o teniendo sexo”, “me gusta ser atado/a durante el sexo con sogas, ropa, cadenas, etc.”, entre otras que no solo cuestionarán las costumbres de la persona, sino también sus deseos sexuales.

BDSM Test (Captura)

Cada enunciado que se presenta en la lista pertenece o está relacionado con una determinada práctica sexual comprendida dentro del BDSM.

En caso de que el usuario se haya registrado antes de iniciar la prueba, se le presentará una pequeña selección de fetiches o gustos sexuales y una pequeña explicación sobre lo que implica cada uno. La persona que esté realizando el test deberá, si lo desea, responder en qué medida se siente identificado o identificada con las características que se exponen.

Luego de haber contestado las preguntas y seleccionar su grado de identificación con ciertas prácticas, la web presentará los resultados, que no serán nombres específicos de ‘kinks’ sexuales de la persona, sino que se presentará una escala de afinidad.

BDSM Test (Captura)

Los resultados mostrados en color verde y ubicados más cerca de la parte alta de la tabla, serán aquellos con los que el usuario se sienta más identificado o identificada. El porcentaje de identificación disminuirá a medida que el color verde pase a rojo, donde están las costumbres o gustos que no se practican o no se desean.

Las personas pueden hacer clic en el botón “más información” para conocer más sobre los fetiches sexuales BDSM de la lista y aquellos con los que más se identifica.

