Disney+ sube sus precios en Estados Unidos tras superar el número de suscriptores de Netflix

Un teléfono inteligente con el logo "Disney+" en 2020 cuando tenía meses de haber iniciado foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Los dirigidos por The Walt Disney Company están de enhorabuena. En su informe financiero del tercer trimestre de 2022, la compañía anunció que Disney+ tiene 221 millones de suscriptores en todo el mundo. Con este número han superado a Netflix, que recientemente reportó 220.7 millones de suscriptores.

La diferencia, aunque pequeña, sorprende porque Disney+ la logró en menos de tres años. De hecho, se han unido dos escenarios completamente diferentes. En primer lugar, Disney+ no ha frenado su crecimiento desde su lanzamiento en 2019.

Por otro lado, Netflix está experimentando una fuerte caída en popularidad debido a varios factores. Desde sus mayores precios de suscripción hasta la falta de contenido de calidad.

Disney+ toma la ventaja

Disney+ pudo aprovechar el escollo del principal competidor para superarlo sin demasiados problemas y en un tiempo récord. Por supuesto, gran parte del éxito de Disney+ se debe a la cantidad de contenido original que ofrece su catálogo.

La plataforma cuenta con algunas de las licencias más exitosas en el mundo del entrenamiento, incluidas Marvel y Star Wars.

“Tuvimos un excelente trimestre con nuestros equipos creativos y de negocios impulsando un rendimiento sobresaliente en nuestros parques temáticos nacionales, grandes aumentos en la audiencia de deportes en vivo y un crecimiento significativo de suscriptores en nuestros servicios de streaming. Con 14,4 millones de suscriptores de Disney++ sumados durante el tercer trimestre fiscal, ahora tenemos 221 millones de miembros en total en nuestra oferta de streaming”, explicó Bob Chapek, CEO de Disney+.

Eso sí, la empresa estadounidense no tiene intención de dejar el acelerador tras el paso de Netflix. El CEO antes mencionado dijo que continuará “transformando la industria del entretenimiento” dedicando mucho esfuerzo a crear historias “nuevas y atractivas”.

Sin duda, su apuesta por el cine, las series y los documentales originales les ha dado la ventaja.

Por el momento, Disney+ aumenta sus precios solo en EE. UU.

Chapek espera que los suscriptores de Disney+ sigan creciendo, especialmente a medida que lanzan suscripciones “baratas” con publicidad este año. Si todo va según lo planeado, la propuesta llegará en diciembre del próximo año. Eso sí, inicialmente sólo en Estados Unidos.

Ahora bien, hay malas noticias al respecto. La suscripción de Disney+ más barata en los EE. UU., con un precio de USD$ 7,99, sube a USD 10.99 por mes.

La de USD$ 7,99 se convertirá en una suscripción con publicidad. Hay que tener en cuenta que esta reestructuración de costos solo está confirmada para el país norteamericano. ¿Se verán estos cambios replicados en otros territorios? Las posibilidades son altas.

Disney+ no es el único servicio que ingresa al grupo de suscripciones con publicidad. A principios de este año, Netflix confirmó el lanzamiento de un plan con publicidad. Se lanzará hasta 2023, aunque lamentablemente no contará con todo el contenido que se encuentra en el resto de planes disponibles actualmente. Por cierto, esto último no cambiará.

Cómo activar el control parental en Disney+

- Pulsar en Acceder al catálogo completo en la pantalla de bienvenida.

- Introducir la contraseña de usuario.

- Elegir la opción Establecer PIN para controlar el acceso de otros usuarios al canal Star.

Control parental de Disney+. (foto: FamiSafe)

A continuación, se ofrece la posibilidad de permitir el acceso a dicho canal a otros usuarios de la plataforma de streaming, en la que pueden darse de alta distintos perfiles. Estos permisos pueden modificarse más tarde y al estar protegidos mediante su propio PIN cada usuario sólo podrá acceder a través de su perfil.

En Disney+ la calificación de contenidos incluye las siguientes categorías por edades: 6, 9, 12, 14, 16 y 18 años. De esta forma puede asignarse un nivel de autorización personalizado a los distintos perfiles de usuario

