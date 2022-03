Disney+ y la forma correcta para crear perfiles según la edad y bloqueos

Foto de archivo ilustrativa del logo de Disney Mar 24, 2020. REUTERS/Dado Ruvic

Disney+ se ha convertido en una de las plataformas más populares para niños, jóvenes y amantes de la empresa del ratón por su contenido familiar y exclusivo. Como otra plataforma de transmisión en línea, los solicitantes se pueden ver en televisión, teléfonos inteligentes y computadoras, así como otras herramientas que pueden hacer que la experiencia sea más dinámica con los usuarios.

Películas y series de la casa como Pixar, Marvel, Star Wars o National Geographic pueden apreciarse en Disney desde la comodidad de la aplicación. Sin embargo, esto requiere conexión a internet para lograr apreciar el contenido en línea.

Una de las funciones más útiles es la posibilidad de bloquear con PIN los perfiles que se quiera, así como prohibir la creación de perfiles para que los menores de la casa no tomen dominio sobre la plataforma de streaming. A continuación, Infobae trae el paso a paso para realizar las funciones a la perfección:

- Cómo bloquear con un PIN los perfiles que se deseen

Seguramente la pregunta que viene a la cabeza de muchos es: ¿cuáles son los beneficios de poder crear perfiles para uno y sus hijos, limitando el contenido al que cada persona puede acceder individualmente, si luego pueden ingresar al perfil principal y ver contenido ilimitado? Para ello se puede bloquear cualquier perfil con un PIN. Con esto se puede bloquear cada uno de ellos (o solo el perfil principal) y luego darle a cada usuario su PIN de perfil personal.

Para ello, simplemente hay que hacer clic en la opción Editar perfiles y seleccionar la opción que desea configurar.

En la pantalla a la que llega, hay que hacer clic en la opción PIN de perfil. El PIN debe constar de cuatro dígitos y obviamente, hay que anotarlos cada vez que se quiera acceder a él para visualizar el contenido.

Bloquear un perfil con un PIN. (foto: Business Insider España)

- Cómo restringir la creación de perfiles en Disney+

Y para que la creación de perfiles no se salga de control y todas las personas con acceso a la cuenta principal no puedan crear nuevos perfiles, hay una opción para bloquear la creación de nuevos perfiles.

Una vez que se haya habilitado, siempre que se quiera crear un nuevo perfil, la persona deberá ingresar la contraseña de la cuenta.

Para acceder a esta opción, debe ingresar a la Configuración de la cuenta. Aquí dentro, en la sección de Ajustes, habilitar la opción Restringir la creación de perfiles. Se puede elegir una contraseña y dejarla bloqueada.

Prohibir que otros usuarios creen perfiles en DIsney+. (foto: Andro4All)

Nuevo álbum digital de Lofi Minnie: Focus

Lofi Minnie: Focus presenta por primera vez las canciones favoritas de Minnie Mouse de Disney interpretadas por algunos de los artistas más populares del género Lofi (baja fidelidad). Con raíces en el hip hop, el house y el jazz, la música Lofi es un estilo musical relajado y emergente que puede ayudar a crear el espacio perfecto para trabajar, estudiar, meditar o relajarse.

Lofi Minnie: Digital Album Focus (#LofiMinnieFocus) incluye clásicos de Disney como ‘Hakuna Matata’ (EL REY LEÓN), ‘Into the Unknown’ (FROZEN 2), ‘A Whole New World’ (ALADDIN) y muchos otros temas.

Está disponible hoy en todas las principales plataformas de transmisión de audio de música y en el canal de YouTube de Disney Music Group Vevo.

Listado completo de todos las canciones

1. “Hakuna Matata” (EL REY LEÓN) - Purrple Cat

2. “How Far I’ll Go” (MOANA: UN MAR DE AVENTURAS) - Philanthrope

3. “Go the Distance” (HÉRCULES) - mommy

4. “Into the Unknown” (FROZEN 2) - Hippo Dreams

5. “A Whole New World” (ALADDÍN) - eevee

6. “Un Poco Loco” (COCO) - Krynoze

7. “Almost There” (LA PRINCESA Y EL SAPO) - Otesla

8. “I Just Can’t Wait to be King” (EL REY LEÓN) - Epona

9. “You’ve Got a Friend in Me” (TOY STORY) - Jazzinuf

10. “Under the Sea” (LA SIRENITA) – Kupla

Lofi Minnie: Focus. (foto: Style by Shock Visual)

