Google TV tendrá canales gratuitos de televisión, esta es la lista

Si algún lector de Infobae tiene un televisor con Google TV, la plataforma de entretenimiento de Google, ya debe saber que es uno de los sistemas más útiles para encontrar nuevos contenidos en todos los servicios de streaming, como Netflix o Prime Video.

Pero hay un tipo de contenido que todavía está fuera del alcance de la plataforma, al menos por el momento: la televisión tradicional. Es fácil olvidar que millones de personas siguen disfrutando de la televisión “normal”, sin importar cuán grandes crezcan las plataformas de transmisión.

Ahora, se sabe que los canales de Google TV están a la vuelta de la esquina, al menos en Estados Unidos, donde se han filtrado algunos de los primeros canales gratuitos que llegarán a Google TV.

Televisión en Google TV

Como descubrió 9to5Google, pronto los usuarios podrán ver canales de televisión tradicionales en GoogleTV, al menos inicialmente en los EE. UU. Se descubrieron detalles en las entrañas de la última versión de Android TV (donde Google TV es el sucesor/rediseño, es tan complicado como siempre en Google).

Era importante para los usuarios mencionar la presencia de canales de TV, directamente accesibles a través de la interfaz de Google TV. Inicialmente, se podrán acceder a 50 canales de forma gratuita sin registro.

De hecho, ni siquiera será necesario que los usuarios se suscriban a nada ni descargar ningún software adicional, por lo que los canales aparecerán como una opción más en la interfaz de TV.

Dado que la función se implementará inicialmente en los EE. UU., no sorprende que los primeros canales disponibles sean de ese país; hay muchos canales, desde canales de noticias hasta canales dedicados a audiencias específicas como niños y contenido específico como películas o deportes. En la lista hay nombres reconocibles como ABC, CBC, NBC, Kevin Hart, USA Today, World Poker Tour y The Asylum.

Google no será el primero en ofrecer TV en vivo en su interfaz, y otras marcas como Samsung ya permiten acceder a cientos de canales directamente desde la pantalla de inicio y a través de Internet sin conexión de antena o cable.

Será interesante si Google logra ampliar esta lista, así como si comenzará a ofrecer el servicio a otros países. En cuanto a la cuestión de los derechos, es un poco más complicada, ya que Google tendrá que negociar con los canales españoles para que su contenido esté disponible en todo Google TV.

Qué es Google Tv

Esta herramienta, anunciada hace unos meses, comenzó a llegar paulatinamente a los usuarios que tienen un perfil vinculado a una cuenta de Google. Esta opción ofrece recomendaciones de películas, programas y servicios.

Para añadir un perfil, desde la pantalla de inicio, hay que acceder a la foto del usuario y escoger la opción Agregar cuenta, así como iniciar sesión con ella y seguir las indicaciones de configuración de la misma.

Google TV está disponible para iOS

Las preferencias e intereses, así como con las listas de seguimiento, permanecen separadas de las listas de los demás usuarios o perfiles del hogar en Google TV, en el marco de estas nuevas opciones de personalización.

El usuario puede crear una lista para sus descubrimientos. Es posible añadir series y películas interesantes a la herramienta denominada Mi lista para recopilar nuevos contenidos y verlos después.

Mi lista se comparte en todos los dispositivos, así que es posible añadirle contenido desde la televisión, teléfono o dispositivo móvil haciendo búsquedas con cualquier navegador.

Además de centralizar las aplicaciones de transmisión a las que los usuarios están suscritos y disponer de listas de seguimiento, la plataforma ofrece la posibilidad de acceder a información como las películas que inspiraron las vidas y carreras de personas famosas.

También permite calificar producciones y programas mediante los botones Me gusta y No me gusta, así como acceder a noticias y reseñas personalizadas según los gustos de los usuarios.

