Así se pueden desactivar los widgets de Windows 11 para ahorrar batería

Una de las mejores características de Windows 11 son sus widgets. Desde que Microsoft confirmó la llegada de esta funcionalidad, se ha convertido en una de las características más promocionadas por la compañía.

De hecho, pronto permitirán a los desarrolladores crear sus propias versiones de aplicaciones de terceros. Sin embargo, los widgets no son para todos y muchas personas quieren desactivarlos desde la primera vez que los ven.

Por lo tanto, si una de esas personas es quien está leyendo este artículo, se alegrará saber que hay una manera de deshabilitar los widgets en Windows 11. De hecho, hay dos:

- Uno que permite ocultarlos de la barra de tareas.

- Y otro que permite deshabilitar por completo sus servicios para que no sigan ejecutándose en segundo plano.

Los dos métodos tienen diferentes niveles de dificultad. El primero de ellos es el más sencillo y puede ser realizado por cualquier usuario. El segundo, en cambio, no es complicado, pero por supuesto, el usuario tendrá que ingresar a áreas sensibles en su computadora con Windows 11.

Pero no hay de qué preocuparse, si se siguen exactamente los pasos que Infobae deja a continuación, se podrá estar completamente fuera de peligro.

Así se pueden desactivar los widgets de Windows 11

Método fácil:

Esta es la forma más fácil. Sin embargo, los servicios relacionados con widgets permanecerán en segundo plano. Sí, aunque los iconos desaparecerán de vista, esta función seguirá consumiendo recursos de la PC con Windows 11.

Claro, no es un consumo importante, pero si no se cuenta con una PC muy potente, es posible que se vea un ligera caída en el rendimiento. Pero, si al usuario no le importa mucho esto y su computadora funciona bien incluso con widgets de escritorio, no hay de qué preocuparse y solo hay que seguir estos pasos:

1. Llevar el cursor del mouse hasta la barra de tareas de Windows 11.

2. Hacer clic derecho sobre cualquier espacio vacío.

3. En el menú contextual se verá la opción Configuración de barra de tareas. Tocar sobre ella.

4. En el apartado Elementos de la barra de tareas, buscar Widgets. Cuando se encuentre, simplemente tocar el interruptor para desactivarlos.

Listo. Ahora los widgets no deberían aparecer en la barra de tareas.

Método avanzado:

Esta vez se tendrá que ir al registro de Windows 11. Sí, nada peligroso, pero es un menú bastante complicado por todos los datos que contiene. Sin embargo, si se sigue el procedimiento correcto, debería estar a salvo de daños.

Por otro lado, este procedimiento deshabilitará por completo los widgets de Windows 11. En otras palabras, incluso los servicios dejarán de funcionar. De esta manera, no tendrá nada que ver con ejecutarse en segundo plano y consumir los preciados recursos de su computadora. Estos son los pasos:

1. Abrir el cuadro Ejecutar de Windows 11. Para hacerlo, solo hay que pulsar las teclas Windows + R. Se verá que se abre una ventanilla.

2. En el recuadro de búsqueda, escribir lo siguiente (sin comillas): “regedit”. Pulsar Shift+ Enter, de esta forma se abrirá el registro con permisos de administrador.

3. Usando la barra lateral izquierda, navegar hasta esta ruta: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft

4. Hacer clic derecho sobre la carpeta Microsoft. En el menú contextual, ir a Nuevo y posteriormente a Clave.

5. Se creará una carpeta. Renombrarla “Dsh”, sin comillas.

6. Tocar sobre esta nueva carpeta. Ahora, hacer clic derecho en la parte derecha de la ventana.

7. Ir a Nuevo, y tocar en Valor de DWORD (32). Nombrarlo como “AllowNewsAndInterests”, sin comillas.

8. Cuando esté generado el nuevo valor, hacer doble clic sobre él. Se abrirá una ventanilla. Asignarle Hexadecimal, y en el campo de Información de valor escribir 0.

9. Pulsar Aceptar para guardar los cambios. Posteriormente, cerrar la ventana del Editor de registro.

Los widgets ya no deberían ser un problema para el usuario en Windows 11. Si todavía se ven, simplemente hay que reiniciar su computadora y desaparecerán para siempre, o hasta que se elimine la carpeta y el valor que se acaba de crear.

