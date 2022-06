Cuánto tiempo hay para eliminar mensajes enviados en redes sociales

Redes sociales. (foto: YouTube)

Para que las personas se comuniquen con amigos y familiares, siempre utilizan aplicaciones de mensajería y redes sociales como WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram y Signal En este sentido, durante el día se envían una gran cantidad de mensajes, por lo que es normal que los usuarios se equivoquen.

No todas estas aplicaciones permiten editar mensajes, por lo que la persona no tiene más remedio que eliminar lo que se envió. Sin embargo, es importante que los usuarios sepan que cada una de estas plataformas digitales tiene un límite de tiempo para realizar esta acción.

Por eso, en Infobae se explicará cuánto tiempo se tiene para eliminar un mensaje que se escribió mal o que fue enviado por error a otro chat en las aplicaciones más populares, que son las anteriormente mencionadas en el primer párrafo.

WhatsApp

La aplicación de mensajería estrella de Meta deja poco más de una hora para eliminar mensajes, aunque está estudiando la posibilidad de eliminar mensajes completamente a los pocos segundos, de tal manera que ni siquiera aparecería en el chat ese aviso de “Este mensaje ha sido eliminado”. Sin embargo, a efectos oficiales, WhatsApp permite eliminar mensajes, pero dejando rastro.

Para borrarlo los usuarios tienen 4.096 segundos desde que se envió, o sea 1 hora, 8 minutos y 16 segundos. Durante ese tiempo se puede deshacer un mensaje ya enviado que, aunque deje rastro, no podrá ser visto en el chat por la otra persona (u otras, en el caso de los grupos).

Parece un periodo de tiempo más que razonable para arrepentirse de haber enviado un mensaje, aunque la aplicación estudia ampliarlo a dos días.

Mensaje eliminado de WhatsApp. (foto Mira Cómo Se Hace)

Telegram

La app de mensajería desarrollada por los hermanos Nikolái y Pável Dúrov no deja rastro de que se eliminó el mensaje, por lo que si la otra persona no lo vio, no sabrá que le llegó.

Tampoco tiene ningún límite temporal, pudiendo borrar cualquier mensaje aunque fuese enviado hace años. Antes este límite era de dos años, pero ya ni siquiera eso. Y además, Telegram permite incluso borrar conversaciones enteras tanto para uno mismo como para la otra persona.

Eliminar mensaje en Telegram. (foto: Xataka)

Instagram

Los mensajes directos de Instagram también se pueden eliminar, dará igual que ya haya sido leído. Como Telegram, Instagram no pone límite temporal a esta función, por lo que se puede eliminar todos los mensajes que se deseen en cualquier momento, aunque tendrá que ser uno por uno. Tampoco deja rastro alguno, como Telegram.

Mensaje eliminado de Instagram. (foto: downloadsource.es)

Facebook Messenger

La aplicación de mensajería directa de Facebook no tiene límite, pero sí deja rastros. No existe ningún límite temporal para deshacer envíos en los chats de Facebook Messenger. Pero la app es especialmente ‘molesta’ con ello porque envía una notificación al celular para avisar.

Y dará igual que el mensaje sea de hace años, ya que informará de ello. Por tanto, será difícil que la otra persona no se entere.

Eliminar mensaje en Facebook Messenger. (foto: El País)

Signal

Signal es un buen punto medio con respecto a lo visto en las anteriores. Su punto negativo es que deja rastro en el chat cuando se elimina un mensaje y que añade un límite de tiempo para deshacer el envío, pero no es especialmente corto.

Sin embargo, Signal mejora a la tan conocida WhatsApp, ampliando su límite para eliminar mensajes a los 120 minutos. Es decir, que durante las dos horas posteriores a enviar un mensaje se podrá eliminarlo por completo del chat, incluso si ha sido leído. Aunque, como ya se ha dicho, aparecerá un aviso informando de que se ha eliminado un mensaje.

Signal. (foto: Catherine Waibel/dpa)

