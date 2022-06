Bitcoin: análisis de las 452 veces en las que ha muerto o no ha tenido ningún valor

Bitcoin. (foto: TreceBits)

Bitcoin alcanzó uno de sus máximos históricos de USD$ 69.000 en noviembre de 2021 y desde entonces, la criptomoneda no ha logrado abrirse paso y ha perdido dos tercios de su valor; de hecho, en la última semana alcanzó los USD$ 23.000 y generó un aumento de comentarios y sugerencias en el mundo.

Por ejemplo, el inversor y empresario estadounidense, Warren Buffett, declaró hace poco lo siguiente: “si usted fuera dueño de todo el bitcoin del mundo y me lo ofreciera por 25 dólares, no lo compraría”.

Esta declaración y otras se suman a más de 452 obituarios, según el archivo Bitcoin Obituaries, que almacena momentos en los que el valor de Bitcoin ha disminuido porque se ha dicho que está muerto o no tiene ningún valor.

Entre las caídas históricas más significativas que han declarado la “muerte” de Bitcoin, están las de 2017 y 2018 en medio de los diversos eventos que ha vivido este mercado, creando grandes oportunidades para criticar a las criptomonedas. Su volatilidad de precios y su estructura descentralizada hacen de Bitcoin un blanco fácil.

Sin embargo, esta situación no es nueva para la industria y la comunidad criptográfica. La volatilidad, desde el simple punto de vista del precio, más allá del valor, ya está en el ADN de Bitcoin. Se puede inferir que no hay un punto medio en el corto plazo, pero en el largo es el activo alcista más fuerte y la tendencia más importante de la última década.

Estos fueron los principales detractores de Bitcoin y sus valores

El primer detractor fue el portal The Underground Economist, quien publicó un artículo titulado ¿Por qué Bitcoin no puede ser una moneda? El 15 de diciembre de 2010, su precio era de USD$ 0,23.

Ocho años después, el analista de Morgan Stanley, James Faucette, y su equipo enviaron una nota de investigación a un cliente en la que indicaban que el valor real de Bitcoin podría ser de USD$ 0.

En ese momento, alcanzó uno de los precios más altos de la historia a USD$ 13,71. Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha pronosticado la muerte de la mayoría de las criptomonedas, argumentando que no podrán sobrevivir al “proceso de destrucción creativa”. El 18 de abril de 2018 tenía un precio de USD$ 8,044.

En enero de 2020, el comentarista económico estadounidense, Peter Schiff, declaró que “Bitcoin ahora es intrínsecamente inútil y no tiene valor de mercado”. Schiff predijo que Bitcoin caerá por debajo de los USD$ 1,000 y dice que, a diferencia de todas las demás clases de activos, Bitcoin no aumentará al final del año fiscal. Bitcoin cotizaba por encima de los 8.500 dólares.

Luego, en octubre de 2021, Jamie Dimon, el CEO de JPMorgan Chase declaró que “Bitcoin no tiene valor” y un mes después alcanzó un máximo histórico de USD$ 69.000.

Recientemente, Paul Krugman, premio Nobel de economía, quien dijo en 1998 que el impacto de Internet no sería mayor que el impacto de la máquina de fax, muchos años después se refirió al hecho de que Bitcoin y otros sus parientes no han logrado alcanzar cualquier papel económico significativo y lo que sucede con su valor es irrelevante para aquellos quienes no están en el mundo criptográfico.

La aceptación de Bitcoin continúa creciendo

Ignorar la alta volatilidad y la relación riesgo-recompensa que tiene un instrumento como Bitcoin es un poco irresponsable, pero es importante reconocer y comprender el papel que juega la tecnología en sus constantes y rápidos cambios.

La aceleración y el posicionamiento de las empresas de tecnología alrededor del mundo han creado momentos de aceptación para enfrentar la euforia a corto plazo desafiando los altos precios, además del valor que aportan a la humanidad.

En línea con esto, Alejandro Beltrán, country Manager de Buda, señaló que “la caída en los precios obedece a factores externos, pero que no han impactado al fundamental de Bitcoin, que es su tecnología y usos que cada día son más claros en el comercio electrónico, en el mercado de pagos y giros internacionales y en la posibilidad de largo plazo de resguardar valor ante los sucesos geopolíticos que ocurren por intereses particulares”.

La aceptación y adopción de Bitcoin y algunas criptomonedas están creciendo a un ritmo acelerado gracias a todos los esfuerzos del ecosistema para aplicarla. El uso de la tecnología Blockchain puede impulsar un mercado bastante grande.

La evidencia, según Crypto.com, muestra que la cantidad de usuarios que usan Bitcoin ha aumentado en un 178 % en 2021, pasando de 106 millones en enero a 295 millones el 12 de octubre del mismo año y se espera que los criptousuarios puedan llegar a los 1.000 millones a finales de 2022.

