Todas las novedades que dejó Xbox Games Showcase: Extended 2022

Showcase: Extended 2022. (foto: Rock Paper)

El Xbox & Bethesda Games Showcase Extended 2022 ha hecho exactamente lo que prometía: ha hecho que todos los usuarios puedan echar un vistazo a un montón de videojuegos presentados en el showcase principal este domingo.

Pete Hines, de Bethesda, habló de Starfield, Redfall y Fallout 76; Playground Games dio un vistazo a su próximo DLC de Hot Wheels para Forza Horizon 5; y se pudo obtener nuevas imágenes de pequeños títulos como Ara: History Untold y Pentiment.

Otro anuncio sorpresa fue la confirmación de que Valheim llegará a Xbox el año que viene, tras su lanzamiento en PC Game Pass este otoño. A continuación, Infobae trae todas las novedades que dejó el evento de Xbox:

Valheim llega a Xbox

El espectáculo comenzó con un tráiler de anuncio de Valheim para Xbox, la primera plataforma del juego fuera de PC.

El lunes se confirmó que Valheim llegaría a PC Game Pass, pero tras un puñado de clips de juego, Microsoft también confirmó que llegaría a la consola.

Naraka: Bladepoint mostrado en profundidad

Naraka: Bladepoint, desarrollado por 24 Entertainment, se mostró de nuevo antes de su fecha de lanzamiento en Xbox One y Series el 23 de junio.

El estudio profundizó en su esperado modo campaña que llegará al juego en una fecha posterior.

Ara: History Untold recibe su primer gameplay

Oxide Games subió al escenario para hablar de su próximo juego de estrategia histórica, Ara: History Untold, y mostrar las primeras imágenes del juego.

También se anunció una alfa técnica, de la que se darán más detalles en el sitio web oficial del juego.

Cómo celebra Microsoft Flight Simulator su 40º aniversario

Xbox ha celebrado todo lo relacionado con Microsoft Flight Simulator en un extenso vídeo en el que se habla del 40º aniversario de la franquicia.

Mientras que Xbox ya ha lanzado un DLC gratuito tras otro, queda mucho contenido por delante para los fanáticos, que ayer recibieron la World Update X, una generosa expansión.

La matanza de Texas llegará a Xbox Game Pass de lanzamiento

Un breve tráiler de The Texas Chain Saw Massacre reveló que el juego, muy al estilo de Dead by Daylight, llegaría a Xbox Game Pass en su fecha de lanzamiento.

Pentiment se muestra en profundidad

Obsidian Entertainment ha compartido un vistazo entre bastidores de su próximo juego de misterio histórico Pentiment.

La inmersión profunda también incluyó algunos fragmentos de la jugabilidad del juego tras su anuncio el domingo.

El desarrollador de As Dusk Falls define su juego como una “experiencia social”

Night presentó su juego de “experiencia social” As Dusk Falls, y explicó cómo influyeron en su desarrollo programas de televisión como Breaking Bad y Fargo.

As Dusk Falls es una historia interactiva “con el poder de los videojuegos detrás”.

Slime Rancher 2 llegará a Xbox Game Pass de lanzamiento

Se ha mostrado un breve tráiler de gameplay de Slime Rancher 2 junto a la confirmación de que llegará a Xbox Game Pass el primer día.

Slime Rancher 2 se anunció por primera vez durante el Xbox Games Showcase del año pasado y ahora se ha confirmado que llegará a finales de setiembre de 2022.

El DLC de Hot Wheels de Forza Horizon 5 recibe un análisis en profundidad

El próximo DLC de Hot Wheels de Forza Horizon 5 llegará el mes que viene y Playground Games ha mostrado todo lo que incluirá.

Los eventos de Hot Wheels creados por los jugadores llegarán al juego junto con “las pistas más extremas de Forza” y una nueva campaña.

El Jefe Maestro llega a Fall Guys

Un tráiler de Fall Guys reveló que el Jefe Maestro de Halo llegará al juego como una nueva apariencia y que se celebrará un evento Spartan Showdown del 30 de junio al 1 de julio para celebrarlo.

Aunque el juego lleva un tiempo en PlayStation y PC, Fall Guys llega oficialmente a Xbox el 21 de junio.

Minecraft Legends

El desarrollador de Minecraft Legends, 4J Studios, dio a los fanáticos más información sobre el recién anunciado juego de estrategia y acción ambientado en el universo de Minecraft.

Obsidian Entertainment habla de Grounded

Los desarrolladores de Obsidian Entertainment aparecieron para hablar de Grounded, un juego de supervivencia al estilo de Cariño, he encogido a los niños, y de su lanzamiento definitivo.

La fecha de lanzamiento oficial será este mes de septiembre, tras más de dos años de acceso anticipado.

