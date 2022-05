Word en Mac: cómo se puede bajar de forma fácil y sencilla

Documentos de Office pueden ser instalados en Mac (Foto: El Grupo Informático)

Aunque Word es de Microsoft, la compañía rival de Apple, es posible instalar el programa en una Mac y crear o editar documentos sin ninguna diferencia a cómo se usan en una PC. Los pasos son muy sencillos a seguir.

Lo único que se debe hacer para obtener Microsoft Word en una Mac es acceder a este enlace: https://apps.apple.com y descargar el programa, solo será necesario escribir el nombre de usuario (Apple ID) y contraseña.

Una vez instalado se tendrá que activar. Lamentablemente Word no es gratis, así que se deberá pagar una suscripción de Office o pagar por el software e introducir las credenciales para poder comenzar a usar Word desde Mac.

En Internet hay algunos sitios que supuestamente regalan credenciales, no obstante, no es seguro que funcionen, y en caso de estar contenidos en un fichero, podría haber archivos maliciosos, así que no se recomienda que los usuarios ingresen datos conseguidos en páginas no oficiales o sospechosas.

Los usuarios de Apple pueden usar Word en Mac (Foto: Apple)

Para aquellos que no quieren pagar por Word, pueden usar la alternativa de Mac, se llama “Pages”. Ofrece varias funciones similares. En este caso solo es cuestión de acostumbrarse a usar esta nueva interfaz.

Otra opción es usar Google Docs, sin embargo, para usarla y crear archivos será necesario contar con una conexión a Internet. Las funciones de Docs son muy parecidas a las de Word y además tiene herramientas adicionales como autocompletar textos, la posibilidad de que varios usuarios editen un texto al mismo tiempo, entre otras.

Usar Word en iPhone o iPad

Los dispositivos iPhone y iPad de Apple también cuentan con versiones descargables de Word, así como de Excel y Power Point, sin embargo, para usarlas, al igual que en Mac es necesario contar con un usuario de Microsoft. Una vez ingresados los datos se podrán editar, abrir y guardar documentos de Office.

Apple permite instalar programas de Microsoft en sus dispositivos (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Como se puede ver, en todos los casos es necesario comprar los programas o contar con una suscripción a Microsoft, la cual, adicionalmente brinda un espacio en la nube para que los clientes guarden sus archivos.

Cabe apuntar que en caso de hacer compras individuales de las aplicaciones, estas serán consideradas como únicas y no se podrán compartir o usar en otros equipos. En este sentido, una suscripción a Microsoft Office o las alternativas gratuitas para redactar documentos podrían ser una opción más asequible.

Qué hacer para no perder un documento si se cerró la pestaña de Word

Primero, hay que ejecutar el programa de la forma habitual. Luego, ir a la página de configuración que tiene Office para personalizar el comportamiento del editor de texto. Esto se logra simplemente yendo al menú Archivo de la interfaz principal de Word y seleccionando las opciones de entrada que se verán en pantalla.

Imagen de referencia de un iPad (Foto: REUTERS/Mike Segar)

En el panel izquierdo de la ventana, se ingresa a Guardar. Lo primero que se cambiará es el tiempo de guardado automático. De esta manera, si se produce un error repentino con la computadora o con dicho programa, no se perderán los datos porque el archivo ha sido grabado recientemente.

Pero eso no es todo, sino que al mismo tiempo se puede especificar una ruta de disco para que se guarden las copias de seguridad de los archivos.

Así se podrán localizar los archivos temporales correspondientes de forma inmediata por si algo falla en el PC o se cierra Word de repente.

SEGUIR LEYENDO