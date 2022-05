Elon Musk fue “material de memes” durante el Met Gala

Elon Musk fue visto pasando un buen rato en el Met Gala (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

En su primera aparición tras la compra de Twitter y su separación con Grimes, Elon Musk apareció en la alfombra del Met Gala acompañado de su madre. A diferencia de otros multimillonarios y artistas que estuvieron presentes en el evento, él se distinguió por hacer varias poses divertidas.

“Esta hecho todo un Looney Tunes haha”, dijo.

A través de su red social, una usuaria que se dedica al negocio de las criptomonedas dogecoin publicó tres fotografías en donde se ve al CEO de Tesla pasar un buen rato junto a su madre, la modelo y escritora Maye Musk, a quien estaba haciendo reír con sus gesticulaciones y poses.

Debido a estas imágenes, la usuaria dijo que Elon Musk estaba dándole a las personas material increíble para hacer memes. Tras ello, fue que el sudafricano respondió asegurando que estaba hecho un Looney Tunes esa noche.

Qué es un Looney Tunes

Cabe recordar que los Looney Tunes son una serie de caricaturas de la compañía Warner Bros de comedia, en donde los personajes se distinguen por hacer locuras. Entre sus personajes más famosos está Bugs Bunny, Lola Bunny, Piolín, el puerco Porky, el ratoncito Speedy González, Marvin el marciano y el pistolero Sam Bigotes.

Además, la palabra “looney” significa “loco” o “alocado” en español. De tal suerte, Elon Musk señaló que estaba muy emocionado y comportándose como un loco durante el Met Gala de este año.

Elon Musk y el Met Gala

Esta fue la segunda vez en la que el multimillonario acudió al Met Gala en compañía de su madre, pues en el pasado 2016, cuando se celebró la tecnología y a los grandes empresarios de Silicon Valley también fue con ella.

En esa ocasión el multimillonario acaba de divorciarse por segunda vez de Talulah Riley. En ambas ocasiones que estuvo con su madre estaba pasando por una separación sentimental, aunque a diferencia de hace seis años, ahora es dueño de una de las redes sociales más influyentes del mundo.

Maye Musk, la veterana supermodelo, a sus recién cumplidos 74 años de edad, se presentó en el Met Gala con un elegante vestido de terciopelo, color carmesí de Dior, acompañado de cuatro collares de perlas colgando sobre su cuello, las cuales estaban sujetadas con un broche Chopard.

Por su parte, Musk quien lleva tres divorcios y dos esposas, acudió con un esmoquin con diseño antiguo, para hacer honor al “dress code” de la noche. En el 2018 cuando fue visto con Grimes, llevó un traje más excéntrico.

Qué pasará ahora que Musk compró Twitter

Musk ha dicho que quiere que el algoritmo de Twitter sea más transparente, lo que incluye permitir que las personas vean si sus tweets fueron promocionados o degradados. Dijo que quiere hacer que el algoritmo recomiende si un tweet se promociona o degrada como “código abierto”, o está disponible para que el público lo vea y lo mejore. Cree que eso ayudará a prevenir la “manipulación detrás de escena”.

Los investigadores dicen que este plan es mucho más complicado de lo que parece la propuesta de Musk.

Un ex empleado de Twitter que habló con The New York Times bajo condición de anonimato dijo que la compañía ha considerado un “mercado de algoritmos” en el que los usuarios pueden elegir diferentes formas de ver sus feeds. Pero los esfuerzos para ofrecer más transparencia han resultado ser un desafío, dijo la persona, debido a lo vinculados que están los algoritmos de Twitter con otras partes del producto. Abrirlo podría revelar secretos comerciales e invitar al abuso, dijo la persona.

