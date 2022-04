Cómo eliminar la cuenta de Twitter

El paso a paso para desactivar y eventualmente eliminar la cuenta (REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo)

El primer paso para eliminar la cuenta de Twitter es desactivarla. Tras un periodo de 30 días de tener la cuenta desactivada, entonces el sistema automáticamente eliminará el perfil.

Esto quiere decir que la cuenta se borra completamente y el nombre de usuario ya no se asociará a la cuenta.

Durante ese lapso en el cual la cuenta está desactivada no se debe ingresar al perfil, porque si se hace, el período de 30 días vuelve a contarse a partir de la última fecha en que se entró a la cuenta.

Desactivar la cuenta de Twitter significa que el nombre de usuario y perfil público no se podrán ver en Twitter, ni en la versión desktop ni en las versiones para iOS ni Android.

Cómo desactivar la cuenta

Desde el móvil, presionar en el ícono de la foto de perfil, luego pulsar en Configuración y privacidad y después en Cuenta. Allí se debe hacer clic en la opción Desactivar cuenta.

Inmediatamente aparece un aviso donde se indica que inicia un período de 30 días en el cual hay tiempo para reactivar el servicio, caso contrario se eliminará por completo.

Cómo desactivar la cuenta de Twitter

También se informa lo siguiente:

1. Eliminar la cuenta de Twitter no quitará la información de los motores de búsqueda como Google o Bing porque Twitter no controla esos sitios. Y a continuación se añade un link con algunos pasos que se pueden tomar para contactarse con los motores de búsqueda.

2. Se aclara que al desactivar la cuenta de Twitter, las menciones del nombre de usuario de tu cuenta en los tweets de otras personas seguirán existiendo. Sin embargo, ya no se vinculará al perfil, ya que éste no estará disponible. Se incluye también un enlace con las reglas de Twitter y se da la posibilidad de enviar una solicitud, si así correspondiere.

3. Por otra parte, es importante saber que si se quieren descargar los datos, esto debe ser solicitado antes de desactivar la cuenta. Para hacerlo hay que seguir los pasos mencionados en esta nota.

4. Finalmente se aclara lo siguiente: “Ten en cuenta que Twitter puede retener cierta información sobre tu cuenta desactivada para garantizar la seguridad de la plataforma y los usuarios de Twitter”.

Eliminación de la cuenta

Después del periodo de desactivación de 30 días, la cuenta de Twitter se elimina de forma permanente.

“Una vez que se elimina tu cuenta, tu cuenta ya no está disponible en nuestros sistemas. No podrás reactivar tu cuenta anterior y no tendrás acceso a ningún Tweet antiguo”, se aclara en la plataforma.

Hay que tener en cuenta que una vez se elimine la cuenta después del periodo de desactivación de 30 días, el nombre de usuario estará disponible para que lo registren otros en Twitter.

Cómo reactivar la cuenta de Twitter

Lo primero es saber que sólo hay un tiempo de 30 días tras la desactivación de la cuenta. Después, ya no se podrá reactivar.

Entonces, para reactivar la cuenta simplemente hay que visitar la página de inicio de Twitter e ingresar las credenciales de inicio de sesión.

Antes de ingresar al perfil, se verá un aviso en el cual se le solicitará al usuario que confirme si efectivamente desea reactivar la cuenta.

Si se opta por reactivarla, entonces el usuario será redirigido a la cronología de inicio. Hay que saber que los tweets, seguidores, Me gusta, etc. pueden tardar un tiempo en restaurarse por completo.

