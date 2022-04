Google bloqueará todas las apps que sirvan para grabar llamadas en Android

Google eliminará todas las apps para grabar llamadas. (foto: Full Aprendizaje)

De las aplicaciones disponibles en Google Play Store, las relacionadas con la posibilidad de grabar llamadas cuentan con millones de descargas. Aunque, Google ha confirmado que en Android tendrán los días contados.

Las primeras restricciones a la grabación de llamadas se realizaron en Android 9 Pie, que restringía las API no identificadas. Y ahora la gran G ha puesto el último clavo en el ataúd de las aplicaciones de grabación de llamadas disponibles en Android: a menos que sean root, desaparecerán de Google Play Store el 11 de mayo.

Según informó XDA Developers, Google dejó claro en una reunión de desarrolladores que está prohibido el permiso de acceso para grabar llamadas, por lo que este tipo de apps están condenadas a desaparecer.

“Las apps deben cumplir con los requisitos destacados de divulgación y consentimiento. La API de accesibilidad no está diseñada y no se puede solicitar para la grabación del audio de llamadas remotas”, explica en anterior medio mencionado.

Esta es la razón por la qué Google no quiere que se utilice este permiso

El motivo por el que Google está restringiendo cada vez más el uso de los permisos de acceso tiene que ver con el abuso del mismo, donde muchas apps hacían uso de él para obtener la mayor cantidad de información posible del usuario. Y la empresa americana quiere desaparecer este gran problema.

Por ejemplo, Google ha dejado claro que estos permisos de acceso no pueden utilizarse para eludir controles de privacidad, notificaciones o grabar llamadas, dejando muy claro que los días de este tipo de apps en su tienda de aplicaciones están contados.

Ya no permitirá descargar una aplicación de grabación de llamadas a través de Google Play a partir del 11 de mayo. Eso sí, si el usuario ya tiene la aplicación instalada, se podrá hacer uso de la misma sin problemas.

Incluso la aplicación Google Phone puede grabar llamadas en algunos países. Y si existe un lector que es un usuario root, podrá descargar aplicaciones compatibles.

Cómo hacer si se quiere instalar una aplicación de grabadora de llamadas sin root

Bueno, todo lo que hay que hacer es descargar el archivo APK correspondiente e instalarlo en el teléfono. Aunque no están disponibles en Google Play, siguen funcionando igual que antes.

Sin duda, una jugada un tanto radical por parte de Google que habría permitido que este tipo de apps siguieran funcionando con normalidad. Pero el gigante tecnológico fue contundente y quiere que los permisos de acceso se usen con moderación.

Además, teniendo en cuenta que la propia aplicación Google Phone ya permite la grabación de llamadas en ciertas regiones, es muy probable que el gigante de Internet realice pronto una actualización para llevar esta restricción a todos los países.

Google Play eliminará aplicaciones por no cumplir ciertos requisitos

Asimismo, Google está listo para implementar nuevas medidas para brindar seguridad adicional a los usuarios al descargar y usar aplicaciones de Play Store.

En particular, la compañía advirtió a los desarrolladores que las aplicaciones que no se hayan actualizado durante un tiempo para adaptarse a las nuevas versiones de Android ya no se mostrarán en su tienda de apps y, por lo tanto, no estarán disponibles para los usuarios.

La compañía confirmó en su blog oficial para desarrolladores que la medida comenzará el 1 de noviembre de 2022. Sobre todo, este nuevo régimen se aplicará a las apps disponibles en Google Play que lleven dos años sin recibir ninguna actualización por parte del desarrollador.

Si bien es probable que haya aplicaciones que no requieran actualizaciones constantes, la compañía de Mountain View dice que es importante que todas admitan las últimas versiones de Android.

Por eso, los creadores que no actualicen sus apps e incluyan al menos una API disponible dos años después de la última versión de Android, verán como sus apps ya no aparecen en la web de Google Play, por ende el número de usuarios recién instalados se reducirán de manera considerable.

