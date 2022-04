Google Play eliminará estas aplicaciones por no cumplir ciertos requisitos

Google Play Store. (foto: AndroidAyuda)

Google está listo para implementar nuevas medidas para brindar seguridad adicional a los usuarios al descargar y usar aplicaciones de Play Store. En particular, la compañía advirtió a los desarrolladores que las aplicaciones que no se hayan actualizado durante un tiempo para adaptarse a las nuevas versiones de Android ya no se mostrarán en su tienda de apps y, por lo tanto, no estarán disponibles para los usuarios.

La compañía confirmó en su blog oficial para desarrolladores que la medida comenzará el 1 de noviembre de 2022. Sobre todo, este nuevo régimen se aplicará a las apps disponibles en Google Play que lleven dos años sin recibir ninguna actualización por parte del desarrollador. Si bien es probable que haya aplicaciones que no requieran actualizaciones constantes, la compañía de Mountain View dice que es importante que todas admitan las últimas versiones de Android.

Por eso, los creadores que no actualicen sus apps e incluyan al menos una API disponible dos años después de la última versión de Android, verán como sus apps ya no aparecen en la web de Google Play, por ende el número de usuarios recién instalados se reducirán de manera considerable.

No son muchas las aplicaciones que se encuentran en este contexto

Google asegura que la razón principal es brindar protección adicional a los usuarios, ya que las aplicaciones desactualizadas no incluyen las funciones de seguridad y privacidad anunciadas en las versiones más nuevas de Android.

Sin embargo, la compañía explica que hay muy pocas aplicaciones que no reciben las actualizaciones correspondientes. Además, proporcionará herramientas adicionales para que los desarrolladores con aplicaciones desactualizadas en Google Play puedan actualizarlas con nuevas medidas de seguridad.

“A partir del 1 de noviembre de 2022, las aplicaciones existentes que no se dirijan a un nivel de API dentro de los dos años posteriores a la última versión importante de Android no estarán disponibles para su descubrimiento o instalación para nuevos usuarios con dispositivos que ejecuten versiones del sistema operativo Android superiores al nivel de API objetivo de las aplicaciones. A medida que se inicien las nuevas versiones del sistema operativo Android en el futuro, la ventana de requisitos se ajustará en consecuencia”, detalla Google en el blog oficial para desarrolladores de Android.

Requisitos de nivel de API objetivo para las aplicaciones existentes, a partir del 1 de noviembre. (foto: blog para desarrolladores de Android)

Google Play Store sigue aplicando medidas para reforzar la privacidad y seguridad del usuario

Hace unos meses, Google Play también adoptó varias medidas de seguridad y privacidad para su plataforma de aplicaciones. En particular, Google está obligando a los desarrolladores que publican sus aplicaciones a ser más transparentes sobre los datos que recopilan de los usuarios. También prohíbe las solicitudes de datos que no estén relacionadas con alguna funcionalidad de la aplicación.

Google tampoco permite publicar aplicaciones que promuevan contenido sexual. Entre ellas, apps para encuentros sexuales o con contenido explícito, como la pornografía.

Cabe recordar que la empresa hace un proceso de revisión de cada aplicación para ser publicada en Google Play Store. Como resultado, se bloquean incluso antes de que estén disponibles en la plataforma.

Google Play Store prohibe aplicaciones con contenido sexual. (foto: InSouth Magazine)

