Qué hacer si la cuenta de TikTok fue sancionada y ya no tiene las mismas visualizaciones

Qué es el shadowban en TikTok y cómo solucionarlo. (foto: Ganar Seguidores)

Hay muchos usuarios que han publicado videos en TikTok, pero ya no tienen los mismos likes que antes. Si pasa esto, es posible que hayan sido víctimas de ‘shadowban’. Es una forma de que la red social controle más rápidamente el contenido que se sube. Si esto ha pasado, Infobae trae el proceso para eliminar este tipo de sanción en TikTok.

Por lo general, esto sucede cuando intenta cargar un video que viola las normas de uso de la aplicación. Por lo tanto, la mejor manera de solucionar este problema es simplemente eliminar los videos que creen que podrían haberlo llevado allí.

También se puede esperar unos días a que finalice el shadowban. Pero también se debe tener en cuenta que a veces parece que el usuario ha sido baneado, y eso es solo un problema con la aplicación. Por lo tanto, se le sugiere borrar el caché, incluso desinstalar la aplicación y volver a instalarla después de un tiempo.

Qué es el shadowban y cómo afecta a los usuarios en TikTok

Por supuesto, antes de buscar una solución, es importante saber qué es un shadowban y cómo afecta a una cuenta de TikTok. Es una forma de baneo de redes sociales que no probablemente no es muy conocida, por lo que es un inconveniente impredecible.

Pero shadowban no impide el pleno funcionamiento de una cuenta. No permite que se puedan ver los vídeos publicados, pero sí que se puede seguir subiéndolos Es decir, al crear una publicación, no se notará nada inusual. Pero una vez que se publican los videos, encontrará que nadie puede acceder a ellos.

De hecho, hay cuentas muy pequeñas que pueden estar baneadas sin darse cuenta, ya que es algo que solo se nota por el número de visitas. Aunque también se debe tener en cuenta que cada vez que uno de los vídeos no consiga el éxito esperado, significará que está baneado.

Si a menudo se tiene un alto número de vistas en tus videos y de repente ves que bajan a 10, 20 o 30 visitas, es probable que el usuario se encuentre oculto para sus seguidores e incluso, para otros tiktokers.

Shadowban en TikTok. (foto: WillCodeX)

Cuánto dura normalmente un baneo, o shadowban en TikTok

TikTok aún no se ha pronunciado sobre este tipo de baneos. Por lo tanto, no se puede decir exactamente cuánto dura el shadowban de TikTok. La información que se tiene proviene de usuarios que la han tenido, y los tiempos no siempre coinciden.

Hay gente que tiene este tipo de baneo, y solo dura unas horas; mientras que otros llevan semanas sin poder publicar videos o recibir las vistas esperadas.

Esto es realmente frustrante para los usuarios, porque estar durante semanas sin que se vea ninguna de sus publicaciones puede reducir drásticamente su número de seguidores. Por lo tanto, aprender a eliminar shadowban en TikTok es importante en caso de que encuentre este problema.

ARCHIVO - La aplicación TikTok en un móvil inteligente. La plataforma creada en China, extremadamente cuestionada por quienes defienden la protección de datos, ya cuenta con cerca de 800 millones de usuarios. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa

Cómo quitar el shadowban en TikTok

Ahora bien, existe un truco para poder eliminar el shadowban de una cuenta de TikTok. Antes de usarlo, es necesario descargar la última versión de esta plataforma de videos, así que hay que dirigirse a la Play Store o App Store para actualizarla.

1. Luego del paso anterior, ingresar al perfil de TikTok y pulsar sobre el ícono de tres lineas horizontales.

2. Se desplegarán dos opciones, seleccionar ‘Ajustes y privacidad’.

3. Buscar la sección ‘Privacidad’ y luego activar ‘Cuenta privada’.

4. Dejar así una cuenta en privado, como mínimo, durante dos semanas. Una vez que termine ese periodo, hay que deshabilitar esa opción y comprobar que ya no se tiene shadowban.

¿Cómo se hace el paso anterior? En una semana, hay que subir un video con fondo negro y texto en blanco con el siguiente mensaje: Estoy probando este método para ver si TikTok le quita el shadowban a mi cuenta. Si salgo en tu Para ti, déjame un mensaje por favor.

Es probable que el primer y el segundo video no obtengan muchas vistas; sin embargo, el tercero, ya se podrá apreciar comentarios, me gusta y vistas, lo que confirmará que la cuenta de TikTok ya no está sujeta a esta sanción.

