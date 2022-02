Las mejores aplicaciones para ver fútbol desde el celular

Apps de fútbol. (foto: APK Pure)

Ya sabemos que ver fútbol gratis estos días no es posible, al menos no si es que el usuario desea disfrutar de forma legal de los principales torneos nacionales e internacionales. Pero si contratamos la tarifa respectiva (de Movistar, DirecTV Sports o ESPN), se puede hacer no solo desde la televisión, sino también desde un smartphone o tablet.

DirecTV Sports o ESPN, así como Footters, cuentan con sus propias aplicaciones móviles para realizar un seguimiento de las distintas competiciones que retransmiten. A continuación, Infobae tiene una lista de todas las apps que permiten ver fútbol desde su celular en América Latina.

DirecTV Sports

DIRECTV GO usa la Geolocalización para seleccionar y sugerirle los contenidos del país en el que se encuentre. Si sales de viaje o se cambias de domicilio y quiere disfrutar del servicio debe tener en cuenta:

- El contenido solo se puede ver en los países que cuentan con el servicio de DIRECTV GO. (Disponible en Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú, Chile, Paraguay y Uruguay).

- Si ingresa desde un lugar sin la cobertura de DIRECTV GO no podrás ver ningún contenido ni acceder a ajustes de perfil.

Clientes que usen VPN para conectarse desde otros países, deben tener en cuenta que es posible que el contenido no se vea completo, esto depende del tipo de VPN y conexión.

DirecTV GO. (foto: PlataformasNews.com)

ESPN+

ESPN+ brinda acceso al contenido de ESPN Insider desde ESPN.com. La compañía comenzó a poner detrás del muro de pago de ESPN+ cantidades significativas de contenido. Esto incluye cualquier cobertura de noticia en profundidad o análisis de expertos como Bill Barnwell, Zach Lowe, Matt Berry o Field Yates.

El servicio también incluye juegos en vivo de la MLB, NHL, NBA y MLS, así como deportes universitarios, el golf del circuito de la PGA, Top Rank Boxing y partidos de tenis de los torneos del Grand Slam.

También encontrarás la United Soccer League, cricket, rugby, la Canadian Football League, la English Football League y la UEFA Nations League.

Disponible en Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú, Chile, Paraguay y Uruguay.

ESPN+. (foto: Xataka eSports)

Orange TV

Orange TV también ofrece LaLiga española, la Champions League y el resto de competiciones que se emiten en los canales Movistar LaLiga (española) y Movistar Liga de Campeones.

Se debe tener en cuenta que Orange TV permite tener hasta cinco dispositivos conectados, pero solo puede ver el mismo contenido o el mismo canal en dos de ellos a la vez.

Además, en el caso del fútbol, solo se pueden ver simultáneamente en dos dispositivos, siempre que uno de ellos sea en calidad HD (STB, Smart TV, ChromecastFirestick) y el otro en calidad SD (Smartphone, Tablet o PC).

Orange TV. (foto: Google Play)

Footters

Footters asegura que puede mostrar hasta 150 partidos en directo a lo largo de un fin de semana, aunque también permite verlos más tarde. Entre ellos se encuentran la primera RFEF, la segunda RFEF, varios partidos de la Tercera RFEF, Federación Nacional de Fútbol Sala, Fútbol Femenino y Serie B de Italia.

Si descarga la aplicación gratuita y se registra, puedes ver clasificaciones, resultados, jugadores y algunos contenidos.

Pero para acceder a la oferta completa de Footters hay que suscribirse por una mensualidad (dependiendo del país de Latinoamérica en el que se encuentre).

Footters. (foto: Riazor.org)

Gol TV

Una opción más allá de todos estos servicios es GOL TV, un canal de TNT donde puedes ver un partido diario del Brasileirao (la primera categoría del futbol brasileño), partidos de la Primera División de Uruguay e incluso partidos de la primera categoría de Venezuela y Perú.

Gol TV. (foto: TV y Video)

