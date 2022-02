BlackBerry: la última esperanza de su resurgimiento murió

Blackberry ya no se dedicará a la telefonía móvil (Foto: Archivo)

Luego del trágico adiós de BlackBerry a inicios de este año, el último “rayo de luz” sobre un nuevo smartphone de la marca, actualizado con 5G, que se podría lanzar este 2022 ha eclipsado.

Habían trascendido supuestos planes de resucitar a la marca con un nuevo dispositivo equipado con teclado, sistema operativo Android y 5G, que apenas habría concluido su desarrollo.

Android Police y CrackBerry, aseguraron que el desarrollo del dispositivo había sido anunciado en 2020 por la startup OnwardMobility, con sede en Texas, EE.UU., después de obtener la licencia de BlackBerry.

El dispositivo tenía un diseño similar al BlackBerry Priv de 2015, que tenía un teclado físico que podía revelarse con una captura de pantalla, con una fecha de lanzamiento prevista para el 2021, aunque claro, nunca llegó ese día.

BlackBerry cambió de giro (Foto: REUTERS/Mark Blinch/File Photo/File Photo)

A pesar de eso, hubo algunas señales del lanzamiento a inicios de este año cuando OnwardMobility publicó una entrada de blog titulada:

“Contrariamente a la creencia popular, no estamos muertos”

Aunque la compañía admitió que había “encontrado varios retrasos que nos impidieron realizar envíos en 2021″, esperaba proporcionar una actualización de su “teléfono inteligente empresarial 5G ultra seguro” pronto.

Rumores, rumores

A pesar de haber alertado de la posible reaparición de BlackBerry, The Verge señaló que tras consultar a CrackBerry, sus “fuentes” confirmaron que la publicación que “OnwardMobility y su sueño de teléfono con teclado BlackBerry 5G están muertos”.

Primeros smartphones con BlackBerry 10: Z10 y Q10 (Foto: Europa Press)

Sumado a ello, Android Police señaló que la licencia de OnwardMobility para usar la marca BlackBerry se canceló recientemente y que el director ejecutivo de BlackBerry, John Chen, se mostró reacio a que el nombre de la marca se usara en otro teléfono inteligente.

No obstante, aún no es claro si la startup lanzará un teléfono independiente a BlackBerry, lo cual podría ser altamente probable, ya que no se mencionó el nombre de la marca en la publicación del mes pasado que levantó sospechas.

Cabe recordar que aunque la marca se retiró del mundo de la telefonía móvil se reinventó como una empresa dedicada principalmente a software y ciberseguridad. Los canadienses brindan sus servicios a una amplia gama de empresas muy importantes, en particular, la industria automotriz.

BlackBerry pudo dominar el mundo de los teléfonos hace 12 años

Vale recordar que desde 2013, BlackBerry está dirigida por John Chen, quien reorientó la empresa y la salvó cuando tuvo una crisis muy fuerte. Cuando asumió el cargo, la empresa había perdido la mayor parte de su participación de mercado en los Estados Unidos y esta tendencia no ha cambiado a lo largo de los años.

BlackBerry revolucionó la telefonía móvil (Foto: Toronto Star)

Además, BlackBerry dominó el 43% del marketshare en EE.UU en 2010, mientras que a principios de 2016 se redujo a solo el 0,8 por ciento. Así, la actual renuncia de Blackberry a las patentes de tecnología móvil parece ser sólo un nuevo paso para liberarse de la carga que ya no quiere tener sobre sus espaldas.

Lo más nostálgico de Blackberry en su adiós definitivo: PIN y BB Messenger

El PIN y BBM, su sistema de mensajería que permitía comunicarse gratuitamente entre usuarios, hizo una auténtica revolución en el mercado de telefonía celular, dando el primer paso a los smartphones que se conocen hoy en día.

Aunque BB Messenger fue todo un hit entre los adolescentes, logrando su objetivo en no quedarse como un dispositivo para negocios, en pocos años se enfrentó cara a cara con Android e iOS.

Para 2008 la marca estaba bien consolidada como líder, lo que probablemente hizo que se relajara ante la competencia. Desde Cupertino, California, nacía al primer iPhone que por sus altos precios no parecía ser llamativo entre las personas. Por otro lado, HTC lanzó el primer teléfono móvil con Android.

