Lo bueno y lo malo del HOT 11S NFC: los videojuegos sorprendieron

El juego y los recuerdos hacen parte de la vida de los seres humanos y esos dos aspectos lo tienen los celulares, el medio de comunicación preferido de la mayoría ofrece, por medio de sus fabricantes, equipos con muchos lentes para tomar buenas fotografías, y velocidades altas para jugar lo que quieran.

En este sentido, es importante probar los dispositivos y conocer qué ventajas podría traer con rutinas específicas del usuario.

Probamos uno de los últimos celulares que está en el mercado de los fabricantes Infinix, se trata del HOT 11S NFC que tiene alta memoria y velocidad.

Sin embargo, es relevante centrarnos en la tecnología NFC, pues muchos no saben de qué se trata y aparece en el nombre del celular.

La tecnología NFC (Near Field Communication), consiste en una plataforma abierta pensada para teléfonos y dispositivos móviles (por ahora solo disponible en celulares Android) que funciona para transmitir grandes cantidades de datos como por ejemplo, identificación, validación de equipos, personas, etc.

Una de sus principales ventajas es la velocidad de comunicación. Los datos se transmiten a una velocidad casi instantánea sin necesidad de emparejamiento previo (destacado).

Para ello comprobamos su velocidad y sí es relevante que tiene un procesador Octa Core Helio G88 Dual chip que alcanza los 2.0GHz aumentando su capacidad para ejecutar procesos multitarea, es decir que tuvo un rendimiento continuo y un juego más fluido. Por ejemplo, se jugó Fifa, Asphalt 9 Legends y Monument Valley. Sin embargo, al descargar Fortnite no funcionó como lo esperábamos.

Ahora, la experiencia inmersiva es importante porque tiene un subsistema de gráficos que incluye un acelerador Bifrost ARM Mali-G52 MP2 con una frecuencia de 1000MHz que admite una pantalla de 6.78″ con resolución FHD+, frecuencia de actualización de 90Hz y alta resolución de 1080*2460 para que no se escape ningún detalle. El HOT tiene memoria de 6+128GB.

Pero si nos vamos a la simplicidad, es decir, más allá de lo técnico, se puede jugar fácilmente y sin problemas de calentamiento del dispositivo, a no ser que se quiera descargar un juego como Fortnite que es uno de los más pesados del mercado, resulta imposible, pues tengan en cuenta que cada actualización de la app puede tener hasta un 1Gb de más.

Probamos la cámara y es una de las características más relevantes de este móvil pues tiene triple cámara de 50MP+2MP+IA (inteligencia artificial). Es muy sencillo de usar ya que en la opción Cámara aparecen herramientas como Noche, Retrato, y más. Sobre la inteligencia artificial probamos con animales y se ajusta a ellos.

Gato, foto tomada con celular

Zoom gato

El sistema de triple cámara permite tener videos con resolución 2K. Las características de la configuración de la cámara principal incluyen zoom digital, Quad flash, detección de rostros y toque para enfocar.

Sobre la cámara selfie, muy útil para ser más independientes con las fotografías, tiene una de 8 MP con flash dual. Allí pudimos identificar que no hay problema si no hay buena luz, pero, si está de noche no se tiene una imagen perfecta.

Finalmente, sobre la batería de 5000 mAh con sistema de carga rápida de 18W pudimos confirmar que en casi una hora el equipo carga un 60 %. Sin embargo, si usted está en un sitio donde no puede cargar y necesita el celular, puede acceder a la función PowerMarathon para escoger dos opciones que le permiten aumentar la carga, dependiendo de su necesidad. De hecho, el mismo celular avisa el tiempo o funciones que puede usar con cada opción.

En América Latina está disponible el equipo para Perú y Colombia accediendo a la página oficial de Infinix.

