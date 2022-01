Nuevo récord en venta de celulares inteligentes a nivel mundial

Smartphone Realme. (foto: Realme)

Según Strategy Analytics, la Serie Número de realme ocupa el cuarto lugar en el tercer trimestre de 2021 en envíos consolidados entre las “familias de teléfonos inteligentes de la Nueva Era”, que ha sido fundamental en su evolución para convertirse en una marca que vendió 100 millones de unidades más rápido en toda la historia de los teléfonos inteligentes.

Como una de las líneas de productos de smartphones con Android más rápidas en alcanzar los 40 millones de envíos, el número de serie de realme ha superado este hito, solo 14 trimestres después del lanzamiento de Realme 1 en 2018.

La “familia de teléfonos inteligentes de la nueva era” se define como una serie de teléfonos inteligentes lanzados desde 2018, incluidos Reno de Oppo, iQoo de Vivo y Galaxy M de Samsung; siendo los únicos que lograron un récord así.

Así puede actualizar su Realme Serie Número (Number series) a Realme UI 3.0 con este truco

Es hora de ser uno de los primeros en probar Android 12 y Realme UI 3.0 en Realme Number series. La actualización beta, llamada Early Access, acaba de abrirse a todos los usuarios interesados con teléfonos inteligentes. Un proceso sencillo y rápido que le ahorrará mucho tiempo.

La actualización final está programada hasta marzo para América del Sur, pronosticando cambios por venir. Sin embargo, debe saber antes de ingresar a la beta que puede encontrar errores específicos, ya que este no es un software completo, también debe colaborar con comentarios y obtener su revisión.

Para ingresar a la beta, primero debe cumplir con ciertos requisitos: tener más del 60% de batería, completar la última actualización y finalmente completar la solicitud de la forma correcta:

1. Ingrese en la Configuración del móvil.

2. Presione sobre Actualización de software.

3. Toque en la rueda de opciones en la parte superior derecha.

4. A continuación, puede ver la versión beta.

Para que le permitan el acceso, tendrá que rellenar un formulario que aparece para que coloque una serie de datos personales.

En el caso de que no aparezca en su smartphone, debe asegurarse de cumplir con los requisitos anteriores. Si le tomó unos días leer este proceso, es posible que la opción ya no aparezca una vez que se haya cerrado la versión beta, ya que se alcanzó la cantidad requerida de usuarios. Por lo tanto, l e recomendamos que esté alerta y rápido frente a estas posibilidades únicas.

Nuevas funciones en la función beta

Una vez que pase a formar parte de la versión beta, Realme compartirá inmediatamente con usted las nuevas compilaciones frente al resto de los usuarios para que siga probando las versiones beta que pueden lanzarse en un futuro cercano de forma continua. Una vez que la versión final esté disponible, también será de los primeros en actualizar cada vez que sea necesario.

Los que tengan la suerte de llegar a tiempo tendrán la ventaja de aprovechar Android 12 y el innovador software de la marca. Esto significa que apreciarán el nuevo diseño del teléfono inteligente, con íconos actualizados y un estilo más moderno , y mayores opciones de personalización disponibles .

También podrá observar el nuevo color de la capa, con toneladas de opciones para elegir. Pero las opciones de personalización del móvil no se detienen, ya que con la pantalla Amoled del Realme Number series puede darle al modo Always On Display.

La flexibilidad del sistema también se ha mejorado, lo que nos permite aprovechar más el procesador MediaTek y lograr resultados aún mejores en la cámara. Realme ha dado pequeñas pinceladas en todas sus partes para que la última actualización de Android 12 y por supuesto Realme UI 3.0 no sea un cambio repentino sino un acierto.

