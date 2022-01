Conozca las redes sociales más usadas en Colombia

Foto de archivo. | Crédito: JEFF GRITCHEN / ZUMA PRESS

Las redes sociales se han convertido en parte esencial de la rutina de las personas, ya sea para entretenerse, compartir, informarse e incluso para trabajar. El caso de los colombianos no es diferente, pues Raddar, firma especializada en realizar observaciones al consumidor, elaboró una lista con las plataformas más utilizadas por los internautas de Colombia.

WhatsApp se lleva el primer puesto con un 41.1 % de participación, pues según explica la compañía, es la más usada porque ha demostrado ser rápida y efectiva para comunicarse, además de otros servicios como WhatsApp Bussiness mediante el cual las empresas pueden crear canales de comunicación con sus clientes e incluso, realizar ventas desde la plataforma al disponer de opciones como catálogos.

La segunda red social más utilizada es Facebook, pues la primera plataforma de Meta lleva ya más de 15 años en el mercado y lucha por mantenerse vigente con la incorporación de herramientas como las transmisiones en vivo, la inclusión de historias y su compatibilidad con Instagram y una plataforma diseñada para videojuegos que compite con otros sitios como Twitch y Youtube.

A las dos anteriores le sigue Instagram con un 18.2 % de participación, la cual es utilizada como un repositorio fotográfico al poseer un diseño que beneficia lo audiovisual. Al igual que Facebook, la red social mantiene esfuerzos para incorporar otras herramientas, ejemplo de ello son los ‘Reels’, su intento de acaparar los formatos cortos y el cual compite con plataformas de tendencias como TIkTok.

Youtube ocupa un cuarto lugar con un 6.3 % de participación dentro de las más utilizadas de Colombia, pues el repositorio de videos, y a pesar de que no es una de las más utilizadas en cuestión de tiempo, sí es una de las que más usuarios colombianos abarca, pues según Think With Google, el 87 % de los internautas es usuario activo de esta red social.

Twitter se lleva el último puesto de la lista creada por radar con un 3.4 % de participación. Actualmente la empresa ha incorporado más funciones en la plataforma como salas de audio, herramientas para evitar la desinformación y estaría probando otras como compras en vivo.

En la lista creada por Raddar no figuran aplicaciones como TikTok y Kwai, aunque dichas plataformas han ido ganando protagonismo a nivel mundial, en especial la primera, que ha impuesto tendencias gracias a contenidos que se han vuelto virales a través de su aplicación.

TikTok se convierte en el sitio web más popular del mundo

Según las clasificaciones de tráfico de Internet de 2021 realizadas por el sitio Cloudfare, TikTok se ha convertido en el sitio web más popular del mundo superando a gigantes como Google y Facebook.

El año pasado TikTok se había logrado colar dentro de los 10 sitios más visitados, ubicándose en el séptimo puesto y siendo superado por los sitios más grandes de Google, Facebook, Microsoft, Apple, Netflix y Amazon.

A pesar de que los demás puestos no se vieron muy afectados, pues Amazon subió un escalón e intercambió puestos con Netflix, TikTok subió a lo más alto del podio.

Para realizar esta clasificación, Cloudfare solo seleccionó datos de septiembre a diciembre de 2020 en cambio, en 2021 contabilizó los 12 meses y TikTok habría empezado a dar sus primeros repuntes el 17 de febrero de 2021.

Sin embargo, a finales de agosto pasado la plataforma se fue haciendo a este primer puesto de manera más permanente.

También, cabe destacar que TikTok, cuya empresa matriz es ByteDance, tiene su sede en China, por lo que se convierte a este sitio de tendencias como el único por fuera de Estados Unidos en este top 10.

El aumento de la popularidad de TikTok no solo está fundamentada en las cifras, pues las empresas también están viendo en la aplicación como un foco de marketing importante, “Las marcas han pasado de probar TikTok a convertirlo en una línea de su presupuesto o crear campañas dedicadas específicamente para TikTok”, explicó para Gizmodo Krishna Subramanian, fundador de la firma de marketing de influenciadores Captiv8.

SEGUIR LEYENDO: