iPhone 13 generó frustración en sus usuarios cuando descubrieron que tiene una terrible falla

Según clientes de Apple el iPhone 13 tiene un retroceso en sus ajustes (Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

“¿Cómo puede Apple eliminar una característica tan básica de un teléfono de 2 mil dólares en 2021?”, aseguró un usuario molesto sobre una “falla” del iPhone 13 en Reddit.

A través de la plataforma, el cliente de Apple desahogó su molestia al descubrir que el mas reciente modelo tiene una grave carencia en los ajustes de llamadas respecto a los modelos anteriores y otros dispositivos de última generación.

Según su reseña, el iPhone 13 no permite configurar el micrófono frontal para aislar el ruido del entorno y escuchar con claridad la voz del interlocutor. Su molestia lo llevó a quejarse en Reddit en donde tuvo muchos comentarios y reacciones.

“¿Cómo puede Apple eliminar una característica tan básica de un teléfono de 2000 dólares en 2021?”, cuestionó furioso.

Imagen representativa de iPhone 13 Pro (Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/File Photo)

Pero no terminó ahí la queja, todo empeoró cuando se dio cuenta que no se trataba de una falla secundaria en su móvil sino de un error de desarrollo. Y es que acudió a una tienda oficial de Apple para que repararan su teléfono, sin embargo, le dijeron que no había ningún problema con él, puesto que ese modelo no tiene habilitada la opción de mejorar la calidad de audio.

Lo anterior significa un retroceso para iPhone, pues en el 12 y otros modelos anteriores se podía activar la mejora al dirigirse a la Configuración de accesibilidad y seleccionar Cancelación de ruido.

No obstante, en este iPhone más nuevo (y más costoso) no se encuentra dicha herramienta, ya que fue quitada del menú de opciones.

Para añadir más frustración al asunto, cuando el usuario contactó a servicio al cliente le respondieron que no reconocían si efectivamente se trataba de un problema en el hardware o software y que estaban trabajando para encontrar una solución.

(Foto: Captura de Pantalla)

Ante la demanda del usuario de Reddit, la cual tuvo un gran revuelo, la clientela de Apple espera que la compañía de una solución, sobre todo considerando que el dispositivo es de última generación por un alto costo.

De acuerdo con los usuarios de Apple, el inconveniente sigue apareciendo tras más de dos meses del lanzamiento de la actualización 15.2 de iOS y presumen que tampoco se revolverá en la actualización 15.3, ya que no se observa nada en la Beta.

Aunque las llamadas siguen “abandonadas” ha trascendido que el inconveniente de cancelación de ruido ya fue agregado a otras aplicaciones como FaceTime para no tener problemas escuchando a la otra persona.

Recomendaciones de configuración para iPhone 13

Para disfrutar el dispositivo se pueden seguir algunos consejos en ajustes para dotarlo de seguridad y comodidad.

Foto de archivo de iPhones en una tienda de Apple (Foto: REUTERS/Edgar Su)

En el caso de protección digital, se recomienda desactivar los servicios de ubicación o elegir qué aplicaciones pueden acceder a su ubicación, vaya a Configuración > Privacidad > Servicios de ubicación. Lo bueno es que puede decidir por cada aplicación o desactivar los servicios de ubicación por completo.

Otra configuración de privacidad importante que debe administrar es si las aplicaciones pueden solicitarle permiso para rastrear lo que hace en sitios web y otras apps. Apple hizo un cambio en iOS 15, por eso verá una ventana emergente cada vez que abra una nueva aplicación preguntándole si acepta recopilar y usar su información personal para mostrar anuncios e informes personalizados.

Si no desea más la aparición de estas ventanas emergentes, simplemente vaya a Configuración > Privacidad > Seguimiento y desmarque Permitir que las aplicaciones soliciten seguimiento.

